Comunicat de presa pentru lansarea proiectului ’’ Extinderea capacitatii de productie pentru SC GRINGO SRL prin achizitia de echipamente’’

Numele beneficiarului : Gringo SRL

Obiectivele proiectului : Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea activitatii Gringo SRL intr-un domeniu identificat expres in Programul Tranzitie Justa – Ordinul PTJ 2021-2027 si anume Industria chimica si metalurgica prin diversificarea gamei de produse ce pot fi realizate in regim propriu ca urmare a realizarii unei investitii in echipamente specifice realizarii bijuteriilor din metale pretioase.

Valoarea totala a proiectului : 1,562,763.91 lei

Finantarea nerambursabila : 1,184,296.73

Valoare contributiei europene(FTJ) : 1,006,652.22 lei

Rezultatele proiectului :

Achizitia pompei de caldura aer-aer si a kit generator solar portabil;

Achizitia unui numar de 29 echipamente specifice pentru crearea bijuteriilor;

Ocuparea celor 3 posturi de munca nou create;

Achizitia de servicii specifice de consultanta;

Achizitia de servicii specifice de formare profesională;

Achizitia de servicii specifice de informare și publicitate;

Impactul proiectului

În perioada 2021 – 2027, conform strategiei județului Dolj, conceptul de dezvoltare vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului .Încurajarea dezvoltării mediului antreprenorial este considerată esențială pentru asigurarea condițiilor necesare menținerii tendinței de creștere economică și generare de locuri de muncă durabile și cu salarii decente, în primul rând prin sprijinirea diversificării domeniilor active la nivelul județului. Astfel, proiectului propus contribuie la implementarea Planului Teritorial pentru Tranziție Justă prin următoarele elemente: Realizarea unei investiții într-o activitate nepoluantă, Prin intermediul proiectului se va achiziționa un kit generator solar portabil menit să asigure o eficientizare a costurilor cu energia electrică și să acopere astfel o parte din necesarul de consum, Crearea de locuri de muncă – 3 locuri de munca. Contractarea de servicii de formare profesională necesare pentru perfecționarea/ calificarea/ recalificarea personalului ce urmează să fie angajat în urma implementării proiectului propus.

Data începerii şi finalizării proiectului : 26.11.2024-26.11.2025

Codul MySMIS : 322380

Date de contact : Neagoe Bogdan Iulian, 0765339445, [email protected]

