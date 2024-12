Anunț începere proiect „Dezvoltarea activității ALL INSTAL SRL prin achiziția de echipamente’’

ALL INSTAL SRL anunță lansarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea activității ALL INSTAL SRL prin achiziția de echipamente’’. cod SMIS 324241 inscris in cadrul apelului PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 24 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare respective 28.11.2024.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea activității All Instal SRL în domeniul identificat expres în Strategia de dezvoltare inteligenta Sud-Vest Oltenia 2021-2027 ca urmare a realizaării unei investitții în echipamente specifice realizîrii țevilor din mase plastice.

Valoarea totală a proiectului este de 2,734,772.63 lei, iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 1,783,563.96 lei.

Date de contact

Persoana de contact : Serban Alexiu Minel

Telefon: 0741099897

Email : [email protected]