Nicolae Ciucă: Cheia dezvoltării României stă în susținerea capitalului autohton

Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, susține că principalul factor prin care România se poate dezvolta este capitalul autohton, care trebuie să aibă o susținere foarte puternică. „Cheia dezvoltării României stă în susținerea capitalului autohton care nu pleacă atunci când economia locală are probleme. Este ceea ce am spus la Forumul ”Dezvoltăm România”. Prin comparație, capitalul românesc are la nivel național o rată de profitabilitate mai bună decât investițiile străine și asigură un număr mai mare de locuri de muncă, chiar dacă dimensiunea companiilor este mai mică. Însă modul în care unele firme străine își plătesc taxele trebuie remediat, pentru ca toți actorii din economie să fie taxați la fel.

Le-am spus participanților la Forum că soluția stă într-un nou Cod Fiscal. De data aceasta, nu trebuie să mai fie schimbate regulile în timpul jocului, pentru că acest mod de lucru afectează mediul de afaceri. Am apreciat că sunt necesare dezbateri așezate între Guvern, decidenții politici și companii, pe o perioadă de timp suficient de îndelungată, până când proiectul va fi asumat de toate părțile și aplicabil pe termen mediu și lung.

De asemenea, modificarea cadrului normativ trebuie să fie însoțită de o reformă administrativă profundă. Reprezentanții mediului de afaceri mi-au confirmat că reducerea birocrației și flexibilizarea proceselor administrative le-ar fi de mare ajutor. Nu cred că este vreun stat care să fi eliminat complet birocrația, însă diminuarea ei la minimum va fi un sprijin concret pentru cei care dezvoltă economia reală. Parteneriatul între stat și mediul privat este crucial pentru a transforma ideile inovatoare în afaceri de succes, care să contribuie la creșterea economică necesară pentru a majora sustenabil veniturile populației”, a spus Nicolae Ciucă.

„Trebuie să încurajăm tinerii să își deschidă afaceri, dar și să valorificăm contribuția femeilor antreprenor”

Președintele PNL a mai vorbit despre importanța implicării tinerilor și femeilor în afacerile din România. De asemenea, Nicolae Ciucă a subliniat importanța neintroducerii de taxe noi în următorul an. „Guvernul pe care l-am condus a pus un accent puternic pe investițiile publice și pe absorbția fondurilor europene, realizând valori record la cele două capitole. Trebuie să continuăm să asigurăm pentru mediul de afaceri câteva aspecte importante: încredere, credibilitate, deschidere la dialog și predictibilitate. Trebuie să încurajăm tinerii să își deschidă afaceri, dar și să valorificăm contribuția femeilor antreprenor, pentru că, în acest domeniu, fiecare nouă perspectivă oferă dinamism și dezvoltare.

Doar să afirmăm că susținem mediul de afaceri nu este suficient. Trebuie să găsim sursele de finanțare necesare pentru a pune în valoare ideile bune, pentru a reduce birocrația și pentru a implementa noi tehnologii care să contribuie la dezvoltarea capitalului românesc. Pentru ca România să prospere, neintroducerea de taxe noi trebuie să fie un angajament pe care să ni-l asumăm cu toții în 2024. La fel și continuarea creșterii investițiilor publice și a absorbției fondurilor europene”, a încheiat președintele PNL, Nicolae Ciucă.

