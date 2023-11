Locul unde sănătatea întâlneşte gustul: Inspiraţi de fetiţele lor, doi tineri au deschis o cofetărie raw-vegan cu alternative sănătoase la dulciuri

În urmă cu câţiva ani, Sorina şi Bogan Băjenaru au devenit părinţi şi, odată cu fetiţele lor, au găsit inspiraţia pentru a crea ceva ce avea să îşi găsească drumul de la vis la o frumoasă poveste de viaţă. Pentru că fetiţa cea mare avea 4 ani şi intrase inevitabil în lumea dulciurilor, cei doi tineri şi-au dorit să îi ofere o alternativă la produsele pline de zahăr şi coloranţi şi au început să testeze mixuri raw-vegane pentru a crea deserturi din ingrediente pure, fără zahăr, fără lactoză şi fără preparare termică.

Inspiraţie nocturnă: Cum au început să testeze primele reţete

“Laboratorul magic” prindea viaţă noaptea. Fetiţa cea mică îi ţinea treji destul de mult în acea perioadă, astfel că au început să testeze tot soiul de combinaţii pentru a ajunge la gustul desăvârşit. Au început apoi să publice pe reţelele de socializare produsele lor şi au fost întâmpinaţi cu mult entuziasm, astfel că pasiunea a devenit curând o afacere de familie.

“Primul tort făcut de noi a fost făcut cu un blender vertical pe care îl aveam în casă. Noi am mâncat o felie. Mătuşa, care face prăjituri clasice şi de la care ne-am dorit un punct de vedere mai obiectiv, o altă felie, şi ţinem minte că i s-au dilatat pupilele”, spune râzând Sorina, “iar restul de 6 triunghiuri s-au vândut imediat”.

De atunci, au fost puţine zilele când şi-au luat liber. “Visul nostru a fost să avem o cofetărie proprie şi am reuşit”, spun cei doi.

“La acest gust am ajuns după multe kilograme aruncate”

“Când am început să testăm reţete, locuiam în Târgu Jiu. Încă livrăm acolo săptămânal. În Craiova am ajuns în urmă cu aproape un an, iar cofetăria noastră Osso Raw Vegan de pe strada Nicolae Titulescu, 108, “la geamuri”, cum ne place nouă să îi spunem, pentru că din intersecţia cu Casa Ştiinţei se văd geamurile noastre, este deschisă din luna iunie”, spune Sorina.

Prăjiturile Osso sunt nu doar gustoase şi ispititoare, dar şi sănătoase şi nutritive. Însă drumul până la gustul perfect nu a fost unul scurt şi drept, mai ales că toate reţetele sunt originale, iar atunci când au început să le probeze, cuplul nici măcar nu gustase din alte prăjituri raw vegane.

“La gustul de azi am ajuns după multe kilograme aruncate. Chiar şi acum, înainte să scoatem un produs nou trebuie să îl testăm îndelung. Gustul s-a rafinat, dar suntem foarte atenţi la noile produse. Înainte de a crea aceste prăjituri noi nu am gustat prăjituri raw vegane. Am făcut-o în schimb după şi ni s-au părut destul de diferite faţă de ale noastre”, mărturiseşte Bogdan.

Imaginaţie în stare pură

Sorina şi Bogdan Băjenaru. spun că micuţele lor au fost sursa constantă de inspirație și entuziasm. “Dorința de a le oferi dulciuri sănătoase ne-a îndrumat pașii în această călătorie culinară raw vegan, pe un drum pavat cu experimente, descoperiri și bucurii neașteptate. De-a lungul a doi ani de zile, am tocat, am amestecat și am gustat, perfecționând rețete care să răsfețe papilele gustative, dar să și hrănească organismul cu nutrienți esențiali”, povesteşte cuplul.

Procesul de creaţie a reţetelor este fascinant cu precădere pentru că gustul produselor nu a fost inspirat pe altele similare. “Nu am apelat la reţete de pe internet. Pur şi simplu ne imaginăm mereu, pornim de la o idee. De exemplu, mie îmi place foarte mult cafeaua şi am dorit să creez un tiramisu raw vegan. Avem o prăjitură cu portocală pe care am creat-o anul trecut, de sărbători, pentru că am vrut să ne ducă cu gândul la Crăciun. Şi cred că nu doar noi, dar şi alţii îşi amintesc. În copilărie, când desfăceam o portocală, miroasea a sărbătoare… Mirosul acela e imposibil de uitat”, spune Sorina.

O bucurie pentru părinţii copiilor cu alergii şi intoleranţe

Deschiderea cofetăriei Osso Raw-Vegan în Craiova a însemnat enorm pentru părinţii care au copii cu diverse alergii sau intoleranţe alimentare. Dulciurile Osso înseamnă pentru aceşti copii – din ce în ce mai mulţi în ultimii ani – bucuria dintr-o linguriţă de tort care, în mod normal, le este răpită.

“Avem destui clienţi cu alergii şi intoleranţe, avem şi mulţi tineri care optează pentru alimentaţie raw-vegan, dar avem şi clienţi care vor, pur şi simplu, să mănânce mai sănătos, fără zahăr şi coloranţi. Sunt câteva mămici care vin şi întreabă dacă există risc de contaminare, pentru că au copii cu alergii severe şi ne punem în locul lor. Eu sunt un om de cuvânt, iar dacă spun că nu există risc de contaminare, aşa trebuie să fie. Nu ne jucăm cu sănătatea”, mărturiseşte Sorina.

Prăjituri sănătoase, bogate în fibre, care nu “zdruncină” glicemia

Prăjiturile Osso sunt o combinaţie perfectă între gust şi sănătate.

“Au cremozitate, au gust intens, sunt hrănitoare. Conţin multe fibre, care ne ajută să nu avem fluctuaţii ale glicemiei, sunt îndulcite cu sirop de agave, iar absorbţia de agave este lentă. Sunt nişte produse pure, cum le-a lăsat natura, noi nu facem decât să le mixăm. Nu au preparare termică şi îşi păstrează astfel toţi nutrienţii, toate enzimele, vitaminele și mineralele esențiale. Nu conţin produse de origine animală, zahăr rafinat și ingrediente artificiale.”, explică Bogdan Băjenaru.

Clienţii au plecat şi cu prăjiturile pe tren

Gustul Osso i-a fermecat simplu şi subit pe mulţi dintre cei care au gustat din prăjiturile familiei, inclusiv clienţi din Cluj, Timişoara sau Bucureşti, care – aflaţi în oraş – au fost uimiţi de produsele întâlnite în micuţa cofetărie din Titulescu, deşi în oraşele lor există mai multe cofetării raw-vegane.

“În Bucureşti, există o ofertă mult mai bogată în astfel de produse. Şi cu toate acestea avem clienţi care fac un drum din Bucureşti special pentru a lua prăjituri de la noi, pentru că spun că nu le pot compara cu nimic. Avem un client care a plecat cu prăjiturile pe tren, avem clienţi care le-au luat în Italia, în Germania. Ne simţim flataţi şi ne bucură nespus. E un vis devenit realitate”, spun cei doi.