Prostatita cronică – ce este și cum se manifestă?

Astăzi vom aborda un subiect care afectează persoanele de sex masculin, respectiv, vom vorbi despre prostatita cronică. Exact cum îi spune și numele, prostatita cronică este o afecțiune la nivelul prostatei, care se manifestă în rândul bărbaților cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani.

Prostatita cronică este declanșată de glanda prostatică ce își mărește volumul și devenind sensibilă în timpul urinării. Această afecțiune poate apărea treptat sau brusc, iar fără tratament pacientul nu va putea să revină la viața sa de zi cu zi. Pentru un tratament pentru prostatita cronică ce va permite eliminarea afecțiunii într-un mod cât mai eficient, pacientul trebuie să meargă la un control specializat încă de la primele simptome.

Simptome ale prostatitei cronice pot fi indicate de prezența febrei, frisoanelor și durerii în timpul urinării, care poate fi însoțită și de sângerări. În acest caz trebuie să știm că utilizând un tratament cu antibiotice și întărit cu un tratament naturist pentru prostatită cronică putem mult mai repede să fim vindecați de această afecțiune.

Trebuie să fim totuși atenți la faptul că prostatita cronică poate fi recurentă, prin urmare aceasta poate cu ușurință să reapară, tocmai de aceea este bine să identificăm cauzele apariției acesteia pentru a putea fi eliminată din timp, tocmai că această infecție poate să dureze luni întregi.

Cauzele apariției prostatitei cronice

Prostatita cronică este cauzată de apariția unei infecții bacteriene, tocmai de aceea simptomele acesteia sunt asociate cu cele specifice unei infecții. Persoana care se confruntă cu această afecțiune va avea avea febră și frisoane pe care nu va putea să le asocieze niciunui motiv anume.

Atunci când vorbim despre cauze ale apariției prostatitei cronice vorbim despre un pacient se confruntă cu sters, constipație, firg ori imunodepresie. Toate acestea reprezintă cauze pentru aparitia prostatitei cronice și pot influența dezvoltarea în timp a unei prostatite cronice asimptomatică.

Prostata ajunge să se inflameze atunci când bacteriile de la nivelul uretrei și rectului ajung în țesutul prostatic. Printre cauze pentru apariția prostatitei cronice se numără și funcționarea deficitară a mușchilor pelvieni în combinație cu stresul acumulat și alte afecțiuni la nivel neuromuscular.

Printre persoanele care sunt mult mai predispuse la un diagnostic de prostatită cronică se numără bărbații care fac ciclism sau echitație, motivul fiind legat de traumatismele de la nivelul pelvisului ce pot surveni în urma acestor activități. O altă cauză a apariției afecțiunii este prezența infecției cu HIV, dar si dezhidratarea.

Simptome prostatită acută. Simptome prostatită cronică

Așa cum există mai multe tipuri de afecțiuni la nivelul ochilor, există și mai multe tipuri de afecțiuni la nivelul prostatei (asa cum am discutat pe acest site despre cele mai intalnite tipuri de afectiuni ale prostatei). Oricum ar fi, această afecțiune numită prostatită acută sau cronică este cauzată de infecții bacteriene. Atât prostatita acută cât și prostatita cronică manifestă simptome care îl pot face pe pacient să semnaleze infecția.

Prostatita acută este o infecție care are un debut brusc. Pacientul experimentează stări de febră asociate cu dureri musculare și articulare, dar și o stare de oboseală accentuată. Deja vorbim despre o prostată mărită, care determină un flux urinar mai mic decât de obicei, iar durerile în timpul urinării își fac deja apariția.

Prostatita cronică, reprezintă tot o afecțiune la nivelul prostatei, dar care este mai blândă totuși cu pacientul. Asta nu înseamnă că nu trebuie luată în serios și sub nici o formă nu trebuie să ne gândum să o lăsăm netratată. În cazul prostatitei cronice pacientul nu își dă seama de existenta afecțiunii. Ca simptome ale prostatitei cronice pacientul va manifesta dureri în timpul ejaculării, dar și tulburări la nivel sexual manifestate ori prin disfuncție erectilă, ori prin ejaculare precoce.

Există tratament naturist pentru prostatită cronică?

Pentru a elimina orice neîncredere a ineficienței unui tratament naturist pentru prostatită cronică vă invit să ne întoarcem în vremurile în care medicina nu era așa de avansată ca acum, iar persoanele care se confruntau cu diferite boli și afecțiuni erau nevoite să apeleze la ceea ce numim acum leacuri.

Același lucru se întâmplă și în cazul prostatitei cronice. Trebuie să știm faptul că un tratament naturist poate trata atât un caz de adenom de prostată, cât și un diagnostic de cancer de prostată, astfel pacientul poate evita foarte ușor și sigur intervențiile chirurgicale.

Persoanele care apelează la un tratament naturist pentru prostatită cronică, precum capsulele Uromexil Forte, vor include de asemenea în dieta lor zilnică diferite ceaiuri, sucuri și băi din plante. Printre aceste plante care pot combate această afecțiune se numără și semințele de dovleac, polenul, lăptișorul de matcă sau mugurii de pin.

Prostată inflamată? – tipuri de tratament pentru combaterea prostatei inflamate.

Pentru a combate o prostată inflamată putem în primul rând să includem în dieta pacientului ceaiul de urzică. După cum bine cunoaștem, ceaiul de urzică are mai multe beneficii. Acest lucru se datorează faptului că urzica are un conținut ridicat de antioxidanți și vitamine precum Vitamina A și C, care ajută la intărirea sistemului imunitar.

Un alt remediu naturist pentru prostata inflamată este sucul din frunzele de pătrunjel. Este cunoscut faptul că pătrunjelul ajută la combaterea bolilor aparatului urogenital și în același timp întărește și sistemul imunitar. Un alt beneficiu pe care pătrunjelul îl are atunci când este introdus în dieta zilnică este faptul că are proprietăți diuretice foarte bune.

Un alt remediu naturist pentru prostata inflamată este, așa cum am menționat, lăptișorul de matcă. Acesta este folosit pentru foarte multe afecțiuni tocmai datorită faptului că are beneficii antibacteriene, antiinflamatoare, antitumorale dar și antioxidante. Laptișorul de matcă are un conținut ridicat de nutrienți, Vitamine din complexul B și carbohidrați.

Pe de altă parte, pinul este parte din familia Pineceae și este o plantă originală țărilor nordice. Mugurii de pin sunt folosiți adesea în alimentație sau în diferite mâncăruri tocmai datorită efectelor benefice asupra organismului. Mugurii de pin conțin vitamine precum vitamina E, A sau C, proteine, fibre, calciu, magneziu, zinc, fosfor.

Mugurii de pin au efect energizant tocmai datorită conținutului de proteine care combat starea de oboseală. Tot ei îmbunătățesc sănătatea inimii prin conținutul de fibre, antioxidanți și minerale pe care le conțin. Alte beneficii ale mugurilor de pin sunt legate de faptul că întârzie îmbătrânirea și previn îmbătrânirea prematură, îmbunătățesc vederea, iar folosiți în cure ori prin introducerea în mâncăruri, ori prin uleiuri cu extract de pin combat prostatita cronică.