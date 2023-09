Anunţ deschidere etapa de implementare proiect POC 4.1.1, BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL

Titlu proiectului: ”Cresterea capacitatii de rezilienta la BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL prin retehnologizare si investitii in energie verde”.

Numele Beneficiarului: BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL.

Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei de COVID-19 la nivelul firmei și de sporirea durabilitatatii și rezilienței economice, precum și de pregatirea firmei pentru provocările generate de tranziția verde și cea digitală.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

1. Achizitionarea de echipamente buldoexcavator- 2buc; miniexcavator- 1 buc; excavator pe senile- 1 buc; incarcator electric- 1 buc.) care vor ajuta la mentinerea/dezvoltarea si adaptarea proceselor tehnologice ale firmei

2. Achizitionarea si reducerea consumului de energie electrica prin intermediul instalarii unui sistem de panouri fotovoltaice si a unei statii de incarcare.

3. Atragerea in parcul de echipamente si inlocuirea unor echipamente care utilizeaza combustibili fosili cu utilaje electrice (incarcator electric)

4. Mentinerea numarului de salariati pe toata perioada proiectului si cresterea numarului de angajati cu 2 persoane in anul 3 de sustenabilitate.

5. Redresarea verde a societatii prin adoptarea unor masuri care previn si atenueaza efectele negative asupra mediului inconjurator prin realizarea de constructii verzi

Valoare toatala a proiectului: 3,937,907.90 lei.

Finantarea nerambursabila: 2,450,562.23 lei, din care contributie FEDR 2,052,737.61 lei

Data inceperii proiect: 04.02.2023.

Data finalizare proiect: 31.12.2023.

Codul MySMIS: 159786

Societatea BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul ”Cresterea capacitatii de rezilienta la BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL prin retehnologizare si investitii in energie verde”, proiect derulat in Judetul Dolj, in baza Contractului de finantare 566/POC/411/AS/04.02.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Mai multe informatii privind proiectul ”Cresterea capacitatii de rezilienta la BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL prin retehnologizare si investitii in energie verde”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Craiova, Str. PARCULUI, nr. 23, localitatea Craiova, jud Dolj

Persoana de contact: Ionut-Alexandru STAN

Tel.: 0731123462, e-mail: [email protected]