Anunţ deschidere etapă de implementare proiect POR 4.1.1, SAICOR SRL

Anunt deschidere etapa de implementare proiect POR 4.1.1, SAICOR SRL

Titlu proiectului: „Cresterea capacitatii de rezilienta la SAICOR prin retehnologizare si investii in energie verde”.

Numele Beneficiarului: SAICOR SRL.

Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei de COVID-19 la nivelul firmei și de sporirea durabilitatatii și rezilienței economice, precum și de pregatirea firmei pentru provocările generate de tranziția verde și cea digitală.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

1. Dotarea cu echipamente (excavator pe pneuri- 1 buc; track-uri- 2 buc; camioneta basculanta- 1 buc

2. Cresterea rezilientei economice a societatii solicitante prin dezvoltarea activitatii si realizarea unor lucrari mai complexe.

3. Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane in anul 3 de sustenabilitate.

4. Cresterea Cifrei de afaceri ulterior finalizarii proiectului cu cel putin 30% in anul 3 de sustenabilitate fata de anul 2020.

5. Realizarea unui raport privind auditul de management de mediu al proiectului.

6. Realizarea unui raport privind auditul financiar al proiectului.

7. Realizarea a doua anunturi de presa privind inceperea si finalizarea proiectului. Realizarea unui panou temporar, placa permanenta si placute informativa.

8. Asigurarea serviciilor de consultanta privind implementarea in bune conditii a proiectului.

9. Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal (GDPR) pe toata perioada proiectului.

Valoarea totala a proiectului: 3,919,246.64 lei.

Finantarea nerambursabila: 2,438,800.93lei,din care contributie FEDR 2,042,885.65 lei

Data inceperii proiect: 08.01.2023.

Data finalizare proiect: 31.12.2023.

Codul MySMIS: 159268.

Societatea SAICOR SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul “ Cresterea capacitatii de rezilienta la SAICOR prin retehnologizare si investii in energie verde”, proiect derulat in Municipiul Craiova, Tarlaua 91, Judetul Dolj, in baza Contractului de finantare 225/POC/411/AS/ 08.01.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Mai multe informatii privind proiectul “ Cresterea capacitatii de rezilienta la SAICOR prin retehnologizare si investii in energie verde”, puteti obtine de la sediul firmei situat in: Craiova, str. Aleea 1 Castanilor, nr. 12, jud Dolj Persoana de contact: Ovidiu Tranca Tel.:0731123462, e-mail: [email protected]