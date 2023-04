Tipuri de display – Diferența dintre IPS și LED

Dacă v-ați gândit să cumpărați un nou monitor sau un nou laptop, veți întâmpina, cu siguranță, o serie de caracteristici diferite, de aici și prețul mai mare sau mai mic. Se poate crea o confuzie, pe care vom încerca astăzi să o lămurim, în articolul ce urmează. Așadar, care sunt diferențele dintre afișajele IPS și LED?

LED, IPS, LCD și TFT, sunt doar câteva denumiri pe care le vei întâlni. Toate aceste caracteristici au de-a face cu un monitor, display-ul laptopului sau cu tehnologia de afișare a televizorului.

Tehnologia LCD

Înainte de a diferenția afisajele IPS și LED, trebuie mai întâi să înțelegem ce este în prezent cea mai populară tehnologie de afișare cu ecran plat – LCD.

Marea majoritate a monitoarelor și televizoarelor pe care le puteți cumpăra folosesc LCD, care înseamnă „liquid-crystal display”. După cum sugerează și numele, această tehnologie folosește cristale lichide pentru a modula lumina, furnizată de o lumină de fundal activă în toate monitoarele LCD.

LCD TFT

TFT – Aceasta este prescurtarea de la „thin-film transistor” și, fără a intra in prea multe detalii, să spunem doar că TFT este un tip de tehnologie LCD care utilizează o matrice activă de tranzistori cu peliculă subțire care, în general, îmbunătățesc calitatea imaginii unui LCD.

Ecranele LCD TFT există de ani de zile și este foarte probabil ca monitorul, ecranul laptopului, televizorul sau telefonul dvs. sa folosesca un tip de afișaj TFT LCD.

Ce „tipuri” de afișaje TFT LCD există, exact? Ei bine, asta ne duce la următorul punct.

ECRANUL IPS

IPS-in-plane switching – este una dintre cele mai răspândite tehnologii de displayuri LCD TFT pe care le vei întâlni astăzi. Odată cu acesta, veți întâlni și TN (twisted nematic) și VA (vertical alignment panels).

În ceea ce privește IPS în sine, a fost dezvoltat ca un mijloc de combatere a deficiențelor prezente în mod obișnuit la alte tipuri de afișaj, cum ar fi unghiurile slabe de vizualizare și reproducerea limitată a culorilor. Ca rezultat, majoritatea panel-urilor IPS oferă astăzi unghiuri de vizualizare semnificativ mai largi în comparație cu TN și VA. Totodată, pot oferi cele mai realiste și vibrante culori dintre aceste trei tehnologii dominante.

Desigur, displayurile IPS nu sunt perfecte – sunt cele mai scumpe dintre cele trei, dar nu sunt la fel de rapide și receptive ca TN și nici nu pot oferi genul de contrast pe care îl poate face unul VA.

Ce este LED?

Ajungem, însfârșit, la LED – ceva complet diferit. Este un acronim pentru „ light-emitting diode” și nu este o tehnologie de display. În schimb, după cum sugerează și numele, este un tip de iluminare de fundal. După cum am menționat anterior, toate LCD-urile au nevoie de o lumină de fundal activă, iar LED-ul este cea mai populară tehnologie de iluminare de fundal în prezent.

Dacă vorbim de afișaje LCD, există două tipuri de iluminare de fundal cu LED: LED-uri cu iluminare pe margine și LED-uri cu iluminare directă.

LED-urile cu ilmuniare pe margine sunt poziționate în jurul marginilor ecranului. Ecranele care folosesc această tehnologie sunt mai eficiente din punct de vedere energetic și sunt unele dintre cele mai subțiri LCD-uri disponibile, ceea ce le oferă o atracție estetică. Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie la fel de strălucitoare ca unele afișaje care utilizează o lumină de fundal LED cu iluminare directă și ar putea avea, de asemenea, probleme cu uniformitatea iluminării de fundal.

LED-urile cu iluminare directă sunt poziționate în spatele ecranului, rezultând o uniformitate mai bună a luminii de fundal și o luminozitate generală mai mare. Dezavantajul, pe lângă faptul că este puțin mai voluminos, ar fi contrastul lor care nu e la fel de mare.

Ecranele care folosesc local dimming sunt denumite în mod obișnuit afișaje “full-array”” și, în timp ce LED-urile sunt încă poziționate la fel ca într-un afișaj LED obișnuit cu iluminare directă, ele sunt grupate în blocuri care pot fi pornite sau oprite independent, permițând anumite zone ale ecranului să fie mai întunecate decât altele.

Acestea fiind spuse, IPS și LED-urile nu pot fi comparate, dar dacă căutați comparații dintre IPS și LED-uri, sunt șanse să vă gândiți la OLED.

OLED

OLED, prescurtare de la „ organic light-emitting diode”, este o tehnologie de afișare complet nouă, deci nu are nimic de-a face cu panourile LCD sau cu iluminarea de fundal LCD. Nu are deloc de-a face cu luminile de fundal.

In timp ce LCD-urile folosesc o lumină de fundal activă, un afișaj OLED nu are iluminare de fundal – în schimb, fiecare pixel funcționează ca propria sursă de lumină, pornindu-se pentru a afișa culoare și oprindu-se pentru a afișa negru. Acestea fiind spuse, ar trebui să fie evident de la început că ecranele OLED sunt mai eficiente din punct de vedere energetic și pot oferi un contrast superb.

Într-adevăr, afișajele OLED sunt mai bune decât LCD-urile din aproape toate punctele de vedere: acuratețea culorilor, ratele de reîmprospătare, timpii de răspuns etc.

Cu toate acestea, OLED-urile au două dezavantaje, destul de problematice: image retention și prețul.

În ceea ce privește image retention (sau burn-in), aceasta este o problemă care apare atunci când unii pixeli devin mai estompați în timp. Dacă un OLED afișează imagini statice pentru perioade lungi de timp, pixelii activi își vor pierde capacitatea maximă de luminozitate mult mai repede decât cei care nu sunt utilizați la fel de mult, rezultând luminozitate neuniformă pe întreaga suprafață de ecran.

În ceea ce privește prețul, este destul de simplu – tehnologia de producție OLED nu este la fel de dezvoltată ca cea a LCD-ului și, ca urmare, panourile OLED sunt semnificativ mai scumpe. Oferta de monitoare si display-uri OLED este relativ scăzută.

CONCLUZIE

Având în vedere toate informatiile de mai sus, este evident că IPS și LED-urile nu sunt ceva ce să le poți compara – primul este un tip de panel LCD, în timp ce al doilea este un tip de iluminare de fundal LCD (în acest context).

Daca te refereai la OLED, este o altă poveste. După cum am menționat mai sus, OLED-urile au multe avantaje nu numai față de IPS LCD, ci și față de LCD în general. Cu toate acestea, consider că nu are rost să discutăm despre avantajele și dezavantajele lor până când nu devin mai accesibile pentru consumatorul obișnuit.

Momentan, display-urile OLED vor atrage în principal profesioniștii (artiști, designeri, fotografi etc.) care doresc cea mai bună acuratețe a culorii pe care o pot obține și își pot permite acest tip de display.