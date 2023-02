Expoziție – eveniment „Din viața lui Brâncuși“, la Muzeul Olteniei

Peste 40 de documente relevante pentru capitole esențiale din parcursul „Părintelui sculpturii moderne“ – multe cu o vechime de peste 120 de ani și rămase până în prezent inaccesibile publicului larg – pot fi studiate în premieră, începând de marți, în cadrul expoziției – eveniment „Din viața lui Brâncuși“, organizate la sediul Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova.

Proiectul fără precedent, rezultat al colaborării între specialiștii instituției muzeale și cei ai Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale ale României (ANR), reușește să aducă în lumină cereri scrise și semnate de Constantin Brâncuși, acte notariale și administrative, schițe arhitecturale, distincții ori certificate, majoritatea concentrate în intervalul 1895 – 1905, toate având un rol covârșitor pentru o mai bună înțelegere a ascensiunii celui mai cunoscut sculptor român.

12 evenimente, reunite sub titulatura «Brâncuși. Al lumii»

„Ceea ce ne-am propus pentru acest an a fost ca evenimentele consacrate aniversării lui Constantin Brâncuși să nu mai ocupe doar o zi, ci să pregătim o întreagă săptămână dedicată marelui sculptor. Am decis să fondăm această tradiție în condițiile în care, în 2022, am finalizat și am deschis pentru publicul larg Centrul «Constantin Brâncuși», din vecinătatea Muzeului de Artă, un obiectiv unic în lume. Dorim ca, an de an, întreaga săptămână care precedă Ziua Națională «Brâncuși» să fie marcată de manifestări culturale“, a precizat președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile.

„Această ediție include 12 astfel de evenimente, reunite sub titulatura «Brâncuși. Al lumii» și organizate de instituțiile culturale subordonate și partenere Consiliului Județean. Ea s-a deschis ieri, cu vernisaje precum cel de la Centrul «Constantin Brâncuși», și se va încheia tot acolo, duminică, printr-un simpozion onorat de participarea unor specialiști renumiți. Expoziția pe care o lansăm astăzi oferă publicului pentru prima dată posibilitatea de a lua contact cu o serie de documente inedite și constituie un reper important pe parcursul săptămânii pe care o dedicăm memoriei celui mai cunoscut sculptor român“, a adăugat Cosmin Vasile.

Expoziție – eveniment „Din viața lui Brâncuși“. Ce documente sunt expuse, în premieră, la Muzeul Olteniei

La vernisajul expoziției „Din viața lui Brâncuși“ au mai participat vicepreședintele CJ Mihai Neațu, prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, directorul Arhivelor Naționale ale României, dr. Cristian Anița, directorul Muzeului Olteniei Craiova, dr. Florin Ridiche, și șefa Serviciului Județean Dolj al ANR, dr. Mihaela Dudu. Dintre documentele expuse la sediul Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei, se disting certificatul prin care i se confirmă naționalitatea română lui Constantin Brâncuși (1895), medalii sau mențiuni onorifice obținute de sculptor pentru lucrările sale (1900), planul de amplasare pentru Ansamblul Monumental din Târgu Jiu, întocmit de arhitectul Iancu Atanasescu, solicitări înaintate de Constantin Brâncuși autorităților doljene în vederea acordării burselor și ajutoarelor de studiu, precum și acte ce atestă susținerea financiară care i-a fost oferită de Consiliul Județean, prefectul județului Dolj și Epitropia Bisericii Madona Dudu, din Craiova.

Expoziție – eveniment „Din viața lui Brâncuși“, la Muzeul Olteniei 1 de 4

Proiectul expozițional „Din viața lui Brâncuși“ se înscrie în seria evenimentelor organizate sub coordonarea Consiliului Județean Dolj, timp de o săptămână, reunite în programul intitulat „Brâncuși. Al lumii“ și dedicate celebrării a 147 de ani de la nașterea „Părintelui sculpturii moderne“. Manifestările au început luni, când au fost deschise publicului expozițiile „Constantin Brâncuși în colecțiile Bibliotecii Aman“, în clădirea centrală a Bibliotecii Județene, „Brâncuși văzut prin ochii copiilor“, la Centrul „Constantin Brâncuși“, precum și „Față în față. Începuturi“ și „Brâncuși RELOADED“, ambele la Galeria ARTA. În limita locurilor disponibile, accesul publicului este liber la toate evenimentele din programul „Brâncuși. Al lumii“. Detalii suplimentare pot fi regăsite pe platforma online Discover Dolj: discoverdolj.ro/ro/events/brancusi-al-lumii.