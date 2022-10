(VIDEO) Doljul are logo şi o strategie pentru turism

Doljul are logo şi o strategie pentru turism. Județul Dolj are, în premieră, o viziune strategică pentru dezvoltarea turismului și pentru promovare în acest domeniu.

Vorbim de un document programatic de aproape 400 de pagini, care acoperă un orizont de timp întins până în anul 2027 și care a fost elaborat în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, implementat de Consiliul Județean (CJ). Strategia prezintă, în fond, direcţiile pe care trebuie să le urmeze judeţul Dolj în următorii ani pentru a devenit un pol de atracţie pentru turişti din toată lumea.

O dată cu strategia de turism a judeţului a fost prezentat şi noul logo al Doljului, care ar reprezenta chiar impresia pe care o lasă Doljul, în general, şi Craiova, în special, celor care vin pentru prima dată aici: aceea că totul este peste aşteptări, după cum au susţinut autorităţile. „Dolj – more than you imagine“ / „Dolj – mai mult decât îţi imaginezi“ va fi de acum înainte logo-ul judeţului. „Un logo jucăuş, simpatic, de care era nevoie“, după cum au anunţat cei care au creat logo-ul.

Strategia de turism a județului Dolj a fost lansată joi, printr-un eveniment organizat la Centrul „Constantin Brâncuși“, la care au participat președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, alături de numeroși exponenți ai instituțiilor de cultură, ai administrației publice, reprezentanți ai principalelor industrii asociate turismului, precum și ai cluburilor sportive şi organizațiilor neguvernamentale.

Doljul are logo şi o strategie pentru turism. Care ar fi punctele forte ale judeţului

Strategia de turism a Doljului se bazează pe Aeroportul Internațional Craiova, care oferă oportunitatea de dezvoltare a sejururilor de tip city-break și poate juca rolul de poartă spre regiunea Olteniei, şi pe valorile de patrimoniu ale judeţului (Centrul „Constantin Brâncuși“, Muzeul de Artă Craiova, Casa Băniei, Conacul Barbu Drugă, Portul Cetate sau Culele reabilitate de la Cernătești și Brabova). „Patrimoniul natural valoros al județului beneficiază de existența unor locuri spectaculoase (exemplu fluviului Dunărea și râul Jiu), elemente care contribuie la crearea unor areale naturale cu un caracter aparte, propice pentru dezvoltarea de activități turistice și de petrecere a timpului liber“, se arată în strategia de turism a judeţului Dolj.

Printre principalele sale rezultate, strategia a condus la conturarea unui portofoliu cu peste 200 de proiecte și acțiuni care vor susține dezvoltarea acestui sector în toate zonele tematice esențiale: de la turismul istoric și cultural la natură și aventură (ecoturism, turism rural, cicloturism), gastronomie și enologie, turismul de afaceri și evenimente, precum și turismul sportiv.

Cosmin Vasile: „Ne putem lăuda că, în sudul județului, Dunărea străbate Doljul pe o lungime de 150 de kilometri“

De asemenea, tot în cadrul acestui demers, a fost definită identitatea vizuală a Doljului ca destinație turistică și a fost stabilită politica de promovare.

„Participăm astăzi (joi – n.r.) la o premieră – lansarea Strategiei de Turism a Județului Dolj, un document pe care l-am realizat cu ajutorul fondurilor europene. Avem locuri frumoase, avem un municipiu în care putem întâlni lucruri spectaculoase – de la clădirile somptuoase și Centrul Istoric la viața culturală a Craiovei sau la fenomenul sportiv. Ne putem lăuda că, în sudul județului, Dunărea străbate Doljul pe o lungime de 150 de kilometri, iar în nord avem culele, pe care le-am refăcut tot prin intermediul finanțării nerambursabile. Mă bucur că la această lansare participă reprezentanți ai industriei ospitalității, ai cluburilor sportive, ai agențiilor de turism și ai instituțiilor de cultură din județ, deoarece toți trebuie să conlucrăm pentru a aduce în lumină tot ce avem mai frumos“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Este necesară o promovare adecvată a municipiului Craiova

Strategia de turism a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj”, cu o valoare totală de 1,7 milioane de lei, implementat de Consiliul Județean cu fonduri europene obținute prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Tot ca parte a acestui demers, a fost realizată Strategia de Dezvoltare a Județului Dolj pentru perioada 2021 – 2027 și a fost extinsă platforma online cu o nouă secțiune, astfel încât în prezent sunt oferite, în această manieră mai simplă și mai eficientă, toate serviciile de urbanism pe care un consiliu județean le poate pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice.

Strategia are în centru municipiul Craiova. Conform documentului, este necesară o promovare adecvată a municipiului Craiova, pentru a beneficia de o notorietate la fel de mare ca alte destinații turistice din România.

Olguţa Vasilescu: „Să nu uităm că județele din Oltenia nu trebuie să fie omise din punct de vedere turistic”

Edilul Olguţa Vasilescu a vorbit însă de o strategie comună cu celelalte judeţe ale Olteniei. „În sfârșit, avem această strategie. Este mare nevoie de ea. Să nu uităm însă că județele din Oltenia nu trebuie să fie omise din punct de vedere turistic. Sunt trei care deja sunt eminamente turistice, respectiv Mehedinți, Gorj și Vâlcea și mai sunt Doljul și Oltul. În Dolj avem Craiova, unde sunt clădiri istorice extrem de importante şi avem şi cele mai frumoase parcuri din țară. Urmează şi alte parcuri, între care «Dracula Park», care cu siguranță va aduce mii de turiști, zilnic, în oraș. De asemenea, mai avem seria de evenimente deja cunoscute la nivel internațional: Festivalul Shakespeare, Păpușile Ocupă Strada și, mai nou, IntenCity. La toate acestea adăugăm Târgul de Crăciun și pe cel de Paște, branduri noi pe care ne-am propus să le dezvoltăm”, a spus Olguţa Vasilescu.

În susţinerea celor afirmate de autorităţi au fost prezentate o serie de testimoniale ale unor persoane publice care au legătură cu Doljul şi Craiova, pornind de la prof. univ. dr. Irinel Popescu, medicul Ion Alexie – un craiovean stabilit la Las Vegas, actorii Claudiu Bleonţ şi Mihai Bobonete, Romică Ţociu, fostul internaţional Gică Craioveanu şi alţii.

Doljul are logo şi o strategie pentru turism. Ce proiecte ar trebui implementate

Potrivit strategiei de turism, județul Dolj reprezintă principala poartă de intrare în regiunea istorică Oltenia, fiind „o destinație memorabilă, cu atracții inedite și surprinzătoare la fiecare pas, ce merită descoperită“. „Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural (curțile boierești, conacele, clădirile industriale) trebuie să rămână o prioritate, inclusiv prin includerea lui în rute culturale la nivel național și internațional“, se arată în document.

Printre exemplele de proiecte menţionate în strategie se numără amenajarea unor trasee cicloturistice spre obiectivele turistice din județ, pornind de la rețeaua Eurovelo 6, realizarea unor amenajări pentru iubitorii de natură (observator de animale sălbatice, zone de birdwatching și zone de foto safari), evenimente în noile destinații turistice – culele din Cernătești și Brabova, Centrul Brâncuși etc şi amenajarea de porturi turistice și de agrement la Rast, Calafat sau Bechet. Ţinta în 2030 ar fi un număr de 6.000 de locuri de cazare (de la 4.187), 200.000 de locuri – capacitatea unităţilor de alimentaţie publică (de la 103.327 locuri), peste 172.000 de turişti ajunşi anual în Dolj şi aproape 345.000 – numărul de înnoptări ale turiştilor în judeţul Dolj.