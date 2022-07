Anunt finalizare implementare proiect POR 2.1 A, GET YOUR PRINT SRL

Titlu proiectului: „Cresterea competitivitatii firmei GET YOUR PRINT SRL prin abordarea unui nou domeniu de activitate”.

Numele Beneficiarului: GET YOUR PRINT SRL.

Obiectivele proiectului:

1. Dotarea intreprinderii cu echipamente moderne care vor contribui la dezvoltarea acesteia prin inovatie de serviciu si proces:

– Sistem CAD CAM- 1 buc;

– Aparat de turnare Castomat- 1 buc;

– Cuptor ceramica- 3 buc;

– Injector proteze – 1 buc;

– Cuptor fotopolimerizare- 1 buc;

– Motor lustruit – 1 buc;

– Cuptor încalzire – 2 buc;

– Oala termo-baro- 3 buc;

– Steamer – 2 buc;

– Separator bonturi – 1 buc;

– Vacum malaxor- 2 buc;

– Sablator- 2 buc;

– Incinta pt realizarea si finisarea lucrarilor protectice- 5 buc;

– Aparat frezat socluri 2 buc;

– Aparat perforat gips – 1 buc;

– Soclator- 3 buc;

– Kit micromotor inductie cu sety cutite – 40 buc;

– Kit baie ultrasunete cu lampa 3 D – 1 buc.

2. Utilizarea surselor regenerabile de energie cu ajutorul unui panou solar propus a fi achizitionat prin proiect.

3. Cresterea numarului de salariati cu 5 persoane, dintre care o persoana sa provina dintr-o categorie defavorizata.

Rezultatele proiectului:

1. Au fost achizitionate echipamente moderne prevazute in proiect ceea ce a contribuit la cresterea gradului de inovatie.

2. Sau utilizat surse regenerabile de energie cu ajutorul panoului solar achizitionat prin proiect.

3. In perioada de implementare au fost angajate 5 persoane cu norma intreaga inclusiv din categoriile defavorizate.

Valoarea toatala a proiectului: 780,918.25 lei.

Finantarea nerambursabila 624.734,60 lei, din care contributie FEDR 531.024,41 lei.

Data inceperii proiect: 01.11.2020.

Data finalizare proiect: 31.08.2022.

Codul MySMIS: 134100.

Societatea GET YOUR PRINT SRL anunta finalizarea etapei de implementare a proiectului cu titlul “Cresterea competitivitatii firmei GET YOUR PRINT SRL prin abordarea unui nou domeniu de activitate ”, proiect derulat in Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 49, judetul Dolj, in baza Contractului de finantare 6399/29.12.2020.

Impactul investitiei la nivel local consta in crearea de locuri de munca si dezvoltarea mediului de afaceri zonal.

Mai multe informatii privind proiectul “Cresterea competitivitatii firmei GET YOUR PRINT SRL prin abordarea unui nou domeniu de activitate”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 49, judetul Dolj,

Persoana de contact: Marius-Nicu Dina

Tel.: 0766787884, e-mail: [email protected]

GET YOUR PRINT SRL