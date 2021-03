8 meciuri tari programate în luna martie

Luna martie anunță un adevărat regal pentru fanii fotbalului, care vor putea urmări câteva meciuri de top, atât la nivel de club cât și la echipele naționale.

Iată care sunt cele mai tari meciuri programate în luna martie:

1. România – Germania, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2022 (28 martie, de la ora 21:45)

România va disputa cel mai tare meci din preliminariile pentru Cupa Mondială pe Arena Națională. La trei zile distanță după duelul de acasă cu Macedonia de Nord, „tricolorii” primesc și vizita favoritei grupei, Germania. România nu a mai ajuns la Cupa Mondială din 1998, astfel că echipa noastră e dornică să arate că mai poate juca fotbal la cel mai înalt nivel. Germania este însă o echipă de top, care defilează în general în preliminarii. „Tricolorii” au încă în memorie acea victorie cu 5-1 contra Germaniei, din amicalul disputat în 2004. Mirel Rădoi are însă ceva bătăi de cap înaintea acestei acțiuni, deoarece va trebui să împartă câțiva jucători cu Adrian Mutu, în condițiile în care tot în acea perioadă vor avea loc și meciurile din grupele Campionatului European de tineret U21.

2. PSG – Barcelona, în returul optimilor Champions League (10 martie, de la ora 22:00)

Învinsă în prima manșă cu 4-1 de PSG, FC Barcelona încearcă încă o revenire miraculoasă. În Cupa Spaniei, contra celor de la FC Sevilla, Barcelona a câștigat cu 3-0 după ce a pierdut prima manșă cu 2-0. În plus, FC Barcelona mai are și experiența din 2017, când a învins-o pe PSG cu un 6-1 și a ajuns dramatic atunci în sferturile de finală ale Champions League. PSG are însă o echipă mult mai bună acum, iar la casele de pariuri are cota 1.01 să se califice, în timp ce FC Barcelona are cota 15.00. Vor fi cu siguranță mulți fani ai fotbalului care vor sta cu ochii pe pariuri sportive live , cu gândul că un start bun al Barcelonei poate aduce o nouă revenire.

3. România – Olanda, în grupele Campionatului European U21 (24 martie, de la ora 22:00)

România va debuta la Campionatul European U21 contra unui adversar de top, Olanda. Băieții noștri au însă experiența din 2019, când au ajuns în semifinale, unde au fost învinși de Germania. Echipa pregătită de Adrian Mutu s-a calificat cu ceva emoții la turneul final , dar este capabilă să obțină un nou rezultat bun. Olanda are jucători interesanți, de la echipe de top din campionatele bune ale Europei, însă rămâne de văzut câți dintre ei vor fi convocați. Totodată, și România va avea câteva absențe, în condițiile în care unii jucători vor fi convocați de Mirel Rădoi la naționala mare.

4. FCSB – CFR Cluj, în Liga 1 (19 martie, de la ora 20:30)

Cele două echipe sunt favorite în lupta pentru titlul în Liga 1, iar meciurile dintre ele au fost mai mereu cu scântei. Ambele au fost inconstante în ultima perioadă, dar un derby rămâne derby și sunt așteptări mari de la acest meci. În tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-0, astfel că FCSB are un motiv în plus de revanșă. În plus, ardelenii au câștigat ultimele trei ediții din Liga 1. Așadar, sunt motive multe ca acesta să fie unul dintre cele mai interesante meciuri din luna martie.

5. Chelsea – Atletico Madrid, în optimile Champions League (17 martie, de la ora 22:00)

În prima manșă, disputată la București , Chelsea s-a impus cu 1-0 după un gol superb marcat de Giroud. Atletico rămâne însă o echipă capabilă să întoarcă acest rezultat, mai ales că și în La Liga are un sezon foarte bun. Meciul dintre Chelsea și Atletico devine astfel unul dintre cele mai așteptate din optimile de finală.

6. România – Germania, în grupele Campionatului European U21 (30 martie, de la ora 19:00)

În cel de-al treilea meci din grupele EURO U21, formația lui Adrian Mutu întâlnește una dintre favoritele la câștigarea turneului, Germania. Va fi un meci revanșă pentru echipa noastră, după semifinala pierdută la EURO U21 din 2019. Germania se anunță o nucă tare și e favorită să câștige grupa din care mai fac parte, pe lângă România, și Olanda și Ungaria , țara gazdă.

7. Slavia Praga – Rangers, în optimile Europa League (11 martie, de la ora 19:55)

Duelul dintre Nicolae Stanciu și Ianis Hagi este unul aparte pentru români. Sunt doi dintre cei mai tehnici și talentați fotbaliști români, iar în ultima perioadă au fost într-o formă bună la echipele de club. Manșa retur este programată pe 18 martie, de la ora 22:00, la Glasgow.

8. Real Madrid – Atalanta, în optimile Champions League (16 martie, de la ora 22:00)

Madrilenii au câștigat prima manșă cu 1-0, dar s-au chinuit destul de tare, într-un meci în care au avut și superioritate numerică. Atalanta e o echipă imprevizibilă, capabilă să le producă probleme celor de la Real.