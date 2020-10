La modernizarea drumului județean Craiova – Cetate, proiect demarat de Consiliul Județean (CJ) Dolj cu fonduri europene, se lucrează în forță.

De la sfârșitul lunii mai, de când a fost dat ordinul de începere a lucrărilor, la DJ 552 s-a lucrat continuu, iar piatra de încercare a fost partea de consolidare a drumului în zona dealului Bucovăț. Pe asta s-a concentrat și constructorul, care se apropie de final cu lucrarea. „Ne cerem scuze conducătorilor auto pentru disconfortul creat, dar a trebuit să instituim restricții în zonă pentru că dealul Bucovățului este un sector cu grad mai mare de dificultate în ceea ce privește execuția lucrărilor și exista riscul de accidente“, susține constructorul care se ocupă de lucrările de pe primul tronson.

Reamintim faptul că lucrările de modernizare a Drumului Județean 552 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, cu o valoare totală de circa 50 de milioane de euro, a fost împărțit în două loturi. Lotul I de lucrări presupune modernizarea DJ 552 de la Craiova (km 4+200) până la Terpezița (km 31+850). De lucrări se ocupă două firme craiovene cu experiență Domarcons SRL și Erpia SA, contractul având o valoare de 99.988.883 lei, inclusiv TVA.

De lotul doi, tronsonul de 39,8 km de la Terpezița până la Cetate, se ocupă asocierea Strade Bauunternehmung SRL – Condor Păduraru SRL – Hydrostroy AD. Contractul are o valoare de 99.382.303,21 lei. Termenul de execuție este de 14 luni, iar constructorii susțin că se pot încadra, dacă și vremea va permite.

Se lucrează în forță la modernizarea drumului Craiova – Cetate. Care este stadiul lucrărilor de la primul tronson

Revenind la lucrările de la primul tronson al drumului Craiova – Cetate, reprezentantul constructorului susține că ele se află la 25% – stadiu fizic. În ceea ce privește partea de consolidare a drumului din zona Bucovăț, aici lucrările ar fi gata în procent de 80%.

„Lucrările de consolidare le avem atacate în proporție de 80% pe acest sector, de la kilometrul 4 plus 200 metri, adică de unde începe proiectul, până la kilometrul 5 plus 200 de metri. Am înlocuit și sistemul rutier pe partea dreaptă, unde lucrările de consolidare sunt finalizate, și am turnat și primul start din asfaltul de bază. Suntem în execuție cu lucrările de la kilometrul 6 până la kilometrul 7+900m, cu micropiloți, cu execuție ziduri de sprijin, cu rigole ramforsate și tot ce ține de consolidări“, a precizat constructorul.

La drumul județean Craiova – Cetate se lucrează în forță 1 de 12

Acesta a mai menționat că s-a lucrat și la partea de podețe și că „deja au fost executate patru podețe noi, plus zidurile de sprijin de pe ambele părți ale drumului, cu rigolele carosabile de preluare a apelor, care sunt conduse spre podețul de la intersecția cu Palilula“. Tot la partea de drum, „de la kilometrul 8 până la kilometrul 12 au fost executate casetele și suntem la stadiul de așternere a stratului de piatră spartă“, după cum a specificat constructorul.

Cosmin Vasile: Este cel mai important proiect de infrastructură rutieră al CJ Dolj

Vorbind despre drumul județean Craiova – Cetate, Cosmin Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj, a precizat că instituția și-a dorit foarte mult să modernizeze acest drum pentru că „este unul dintre cele mai lungi dintre cele 46 pe care le deținem în rețeaua județeană de infrastructură rutieră și pentru că deservește un bazin foarte mare, cu peste 350.000 de locuitori“.

Cosmin Vasile, președintele ale al CJ Dolj în urma scrutinului din data de 27 septembrie, a mai subliniat faptul că economia județului este alimentată în această perioadă cu o sumă considerabilă, tocmai datorită investițiilor în reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri derulate de Consiliul Județean.

Cosmin Vasile, președintele ales al Consiliului Județean Dolj

„Vorbim, fără îndoială, despre cel mai important proiect de infrastructură rutieră al instituției noastre, deoarece are și valoarea cea mai mare, iar acest drum, în lungime de peste 67 de kilometri, traversează șapte comune. Din acest punct de vedere, le mulțumim primarilor, care au fost foarte receptivi și deschiși colaborării, pentru a implementa acest proiect și a-l duce acum la bun sfârșit“, a spus Cosmin Vasile.

„În egală măsură, cred că modernizarea DJ 552 constituie proiectul cu cele mai multe elemente novatoare și cu cel mai mare grad de complexitate: cu sisteme fotovoltaice care alimentează ledurile indicatoarelor rutiere, piste pentru biciclete care se întind pe zeci de kilometri, stații de autobuz și parcări, cu cel mai mare număr de poduri și podețe – aproximativ 40, incluzând podul peste râul Jiu, la ieșirea din Craiova“, a explicat președintele ales al CJ Dolj.

Se lucrează în forță la modernizarea drumului Craiova – Cetate. CJ Dolj, investiții masive în modernizarea drumurilor județene

Proiectul „Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771” a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.

Valoarea totală a investiției este de 234.692.016,98 lei (49,6 milioane de euro), iar pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit CJ Dolj a apelat la un împrumut de circa 18 milioane de euro, din care 14 milioane de euro au fost direcționați spre modernizarea drumului județean Craiova – Cetate. Restul de 36 de milioane de euro sunt fonduri europene nerambursabile.

Investiția de circa 50 de milioane de euro se adaugă celorlalte derulate de Consiliul Județean Dolj în domeniul infrastructurii rutiere, precum modernizarea DJ 561A Giurgița – Moțăței – Plenița – limita județului Mehedinți sau modernizarea DJ 561B Segarcea – Zăval, tronsonul Horezu Poenari – Padea (12 km), drumuri aflate, de asemenea, în lucru.

Suma cumulată a acestor proiecte depășește 100 de milioane de euro, „bani care intră în economia județului nostru“, după cum a subliniat Cosmin Vasile, președintele ales al CJ Dolj. Acesta a reamintit și faptul că în urma licitației pentru modernizarea DJ 552 a rezultat o economie de 3,6 milioane de euro, „ceea ce înseamnă o reducere a cheltuielilor din bugetul propriu al Consiliului Judeţean“.