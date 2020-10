COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII FIRMEI CSB CONSULTING S.R.L PRIN ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE”

Tipul materialului: Comunicat de presa

Titlul proiectului: Modernizarea activitatii firmei CSB Consulting S.R.L prin achizitie de echipamente

Numele beneficiarului: CSB Consulting S.R.L

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea productivitatii firmei CSB

Consulting S.R.L ca urmare a modernizarii si consolidarii productiei sale in domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate prin

achizitionarea de utilaje si echipamente specifice acestui domeniu Prin indeplinirea obiectivului general al proiectului, societatea va

deveni mai competitiva pe piata recuperarii materialelor reciclabile sortate din Romania, concomitent cu derularea activitatii in

concordanta cu principiile dezvoltarii durabile (ca urmare a achizitionarii unor utilaje si echipamente mai performante, mai

eficiente din punct de vedere energetic si economic: utilajele si echipamentele vor sprijini intreprinderea in atragerea unui volum

mai insemnat de comenzi). Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului prioritatii de investitii

2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării

de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domenii competitive

identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

Obiectivele specifice ale proiectului

Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 2 echipamente si utilaje si a unui sistem de panouri solare apa

calda, pana la sfarsitul perioadei de implementare Crearea a 3 noi locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. Unul din aceste 3 noi locuri de munca

va fi destinat persoanelor din grupuri defavorizate; Asigurarea derularii in bune conditii a unui proiect cu finantare nerambursabila, prin realizarea activitatilor de scriere si

management de proiect precum si informare si publicitate, pana la sfarsitul perioadei de implementare.

Valoarea totala a proiectului: 1,380,435.34 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile: 928,023.76 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 788.820,20 lei si valoare

nerambursabila din BS 139.203,56 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 13/06/2019 – 31/08/2021.

Contract de finantare: 6024/ 16.09.2020

Codul MySMIS: 131665

Localizarea proiectului: Calea Severinului, Nr. 60, Municipiul Craiova, Judeþul Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Persoana de contact: Sanda Ionut-Claudiu- ADMINISTRATOR – Telefon: 0742058684; E-mail: [email protected]

(ID – 15303)