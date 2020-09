Eduard Ciceu: Mi-am dorit o alianţă cu USR-PLUS pentru a îndepărta PSD din Craiova, dar se pare că problema de orientare politică a atârnat mai greu decât binele oraşului

Eduard Ciceu, candidatul Pro România la Primăria Craiova, este un om nou în politică. Este antreprenor, director de creaţie la o agenţie de publicitate, şi este văzut de mulţi dintre cei care îl cunosc ca un candidat de dreapta într-un partid de stânga. Dar Eduard a spus de la început că nu crede în măsuri de dreapta sau stânga, ci în măsuri bune, corecte, pentru binele oamenilor. Că şi-a asumat să pornească la un drum purtând eticheta omului dintr-un partid fondat de cineva venit din PSD, pentru că vrea să creadă că Pro România se poate dezvolta ca un partid modern, care să echilibreze balanţa şi să ia locul PSD pe partea stângă a politicii româneşti, pentru că o democraţie veritabilă are nevoie şi de dreapta, şi de stânga. Dar nu de PSD în forma lui actuală.

Eduard Ciceu are un program politic care include şi măsuri de centru, şi măsuri care ar putea fi considerate de dreapta. “Pe dreapta este o aglomeraţie de nedescris şi sunt oameni care cred că sunt de dreapta, dar probabil că nu ştiu exact ce înseamnă acest lucru. În plus, dreapta şi stânga, în prezent, e o discuţie pe un fir de aţă”, crede candidatul la Primăria Craiova.

A vrut alianţă cu partidele de opoziție pentru a învinge caracatița de la Craiova

Eduard Ciceu a mers la Victor Ponta cu scepticism la început. “I-am spus că vreau oameni cu alte valori. I-am spus că sunt conştient că e greu să câştigi cu un partid mic şi că ar fi nevoie de o alianţă pentru a îndepărta caracatița din administrație. Şi cum PNL egal PSD la nivel local, diferă doar logoul, singura alternativă viabilă am considerat că era o alianţă cu USR şi PLUS, cu oameni care nu au făcut parte din caracatiţă. I-am spus că sunt singurii cu care doresc să am discuţii. El a acceptat, dar nu mi-a dat nicio şansă. A zis că va fi prima mea lecţie de politică. Şi aşa a fost”, povesteşte Eduard Ciceu.

“M-am întâlnit cu PLUS şi USR şi am plecat de acolo dezamăgit. Ei s-au gândit la ce va spune lumea dacă se aliază cu Pro România. Nu la plan, nu la oameni, nu la scopul ultim: de a scăpa de PSD. Eu am mers la ei cu o hârtie albă pe care le-am spus că trebuie să punem împreună, punct cu punct, ce trebuie să facem pentru a avea o alternativă viabilă și curată. Să punem pe acea coală albă tot ce e de făcut pentru binele Craiovei, nu pentru partidele care ne susțin. Am avut o iniţiativă – naivă, se pare – de a face o alianţă din tineri capabili, cu mână liberă să îşi creeze propria listă de consilieri, să pună la punct un plan de dezvoltare, să ne punem la masă cât mai mulţi oameni de bine şi să câştigăm Craiova„, adaugă candidatul Pro România la Primăria Craiova.

“Putem schimba lucrurile numai dacă lăsăm orgoliile deoparte”

Eduard spune că lista sa de consilieri nu era făcută la acel moment şi a primit aprobarea să aleagă majoritar oameni noi: “Sunt şi doi oameni care au făcut politică, dar în rest nu. Dar cei de la USR PLUS au mers mai departe pe drumul lor, căci se pare că e mai important să fim de dreapta sau stânga decât să avem un plan comun pentru binele oraşului.”

Deşi nu a avut nimic de-a face cu PSD-ul sau cu politica, Eduard Ciceu se luptă cu prejudecăţile oamenilor privind apartenenţa sa la un partid de stânga. “Eu nu am avut nicio treabă cu PSD-ul, eu am pornit de la zero în politică şi am pornit cu libertate de a construi. Altfel nu aş fi pornit pe acest drum. Iar stânga reprezintă nu doar pensii, salarii, alocaţii, ci şi antreprenoriat local, încurajarea business-ului românesc. La Craiova, Primăria a câştigat-o un partid de stânga, suntem o zonă cu probleme sociale, stânga vine cu aceste măsuri pe plan social. Eu am gândit să îmbinăm stânga cu mesaje de centru, cu încurajarea antreprenoriatului. Putem reuşi să schimbăm lucrurile, dar numai dacă lăsăm orgoliile deoparte şi facem ce trebuie făcut pentru Craiova. Şi atât.

Am ajuns însă în fața electoratului complet dezbinați, 2 partide de stânga care nu pot sta împreună la masă, dar și 5 partide de dreapta care nici ele nu pot sta la aceeași masă și au demonstrat asta. Cine credeți că va pierde din cauza acestor orgolii uriașe? Vă spun eu: craiovenii. Știu însă că am fost singurul candidat care a stat departe de mocirla politică, care a făcut tot posibilul ca lucrurile să evolueze și care se va gândi bine dacă va continua acest drum politic dacă alegătorii nu-i vor da votul la aceste alegeri.

Am spus în nenumărate rânduri că eu nu am nevoie de politică pentru a avea o carieră, dar nu a existat zi în viața mea, departe de orașul meu natal, în care să nu mă gândesc să mă întorc acasă și să mă implic în dezvoltarea Craiovei, punând la aceeași masă toți oamenii care așteaptă evoluția acestui minunat oraș. Dacă și craiovenii simt ca mine, îmi vor da votul lor duminică. Dacă nu, pentru mine, mesajul lor este destul de clar: suntem mulțumiți cu ce avem. Eu le voi respecta decizia și le voi ura succes pentru că e dreptul lor să aibă tipul de viitor pe care și-l doresc și pentru care vor vota.”

Curaj Craiova, pe 27 septembrie alege să evoluezi!