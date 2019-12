CESIVO Agricultura – garanţia calităţii utilajelor agricole, pentru orice fermier

CESIVO Agricultura a intrat pe piata masinilor si utilajelor agricole in 2015 si in cei patru ani de activitate a reusit sa castige increderea fermierilor din Oltenia.



Firma craioveană este dealer exclusiv pe regiunea Oltenia pentru unii dintre marii producători de utilaje din Europa din care amintim: Maquinaria Agricola SOLA, unul dintre cei mai mari producatori se semanatori de paioase si semanatori de precizie pentru plante prasitoare; MA/AG Macchine Agricole, masini pentru prelucrarea solului, scarificatoare, grape cu discuri, combinatoare; OVLAC, producator de pluguri si grape cu discuri din Spania; PRONAR, cel mai mare producator de remorci agricole din Polonia; BARGAM, producator de masini de erbicidat purtate, tractate si autopropulsate; CESIVO Agricultura este distribuitor autorizat si al produselor romanesti Mecanica Ceahlau si Tehnofavorit. “Avem un parteneriat foarte bun cu cei doi producatori romani”, a precizat directorul de vânzări al CESIVO Agricultura, Flavius Neţoiu.

Preţuri pentru orice agricultor, utilaje pentru orice tip de fermă

Preturile utilajelor agricole comercializate de CESIVO Agricultura variază în funcţie configuraţia tehnică solicitata de clienti. „In ultima perioada a crescut cererea pentru utilaje moderne, de ultimă generaţie, dotate cu calculator, cu monitorizare prin GPS si aici avem oferte de preţ foarte bune pentru fermieri. Dar avem si clienţi mai conservatori sau care nu au un buget prea mare alocat pentru utilaje, si aceştia gasesc la noi produse bune, la un pret avantajos. CESIVO Agricultura se pliază pe nevoile clientului şi pe bugetul alocat”, a declarat Flavius Neţoiu.



La CESIVO Agricultura fermierii pot gasi solutii pentru echiparea:

– fermelor vegetale: tractoare, scarificatoare, pluguri, grape cu discuri, combinatoare, semanatori, masini de fertilizat, masini de erbicidat, prasitori, remorci agricole, cântare auto, etc.

– plantatiilor de vii şi livezi: tractoare specializare, burghie pentru sapat gropi, necesare la infiinţarea plantaţiilor, scarificatoare, freze, grape cu discuri, tocători pentru resturi vegetale, atomizoare, foarfeci şi maşini de legat, platforme si remorci de livada, statii meteo şi maşini antiînghet.

– fermelor legumicole: motocultoare şi tractoare de puteri mici, pluguri, freze, combinatoare, maţini de intins folie, maşini de plantat rasaduri, tocatori de resturi vegetale, rotosape, atomizoare, instalatii de irigat, etc.

De ademenea, primăriile pot achizitiona de la CESIVO Agricultura tractoare, lame de zapadă, remorci, tocătoare de resturi vegetale cu braţ, cisterne vidanje cu sau fără kit pentru stingerea incendiilor, etc. Menţionam ca firma CESIVO Agricultura îndeplineşte toate condiţiile pentru a participa la procedurile de achiziţie prin SICAP.

90% din utilaje se cumpără în rate prin leasing sau credit bancar

Finanţarea este avantajoasă pentru client. Reprezentanţii dealer-ului susţin că 90% din utilaje se achiziţionează în rate. În acest fel, presiunea financiară pe fermier este mult diminuată. Utilajele pot fi achiziţionate în leasing. „Avem contracte cu toate băncile şi firmele de leasing. Clienţii pot plăti un avans de 5-10% din valoarea contractului, iar restul achită în 2 rate pe an. Utilajele se achită în 3-5 ani, iar tractoarele se plătesc în interval de 7 ani”, a menţionat directorul de vânzări al CESIVO Agricultura.



Societatea are convenţii de colaborare încheiate cu finanţatorii, oferind posibilitatea fermierilor să beneficieze de dobândă anuală subvenţionată. Există parteneriate de finanţare cu dobândă zero, pe o perioadă de până la doi ani, cu dobândă de 1,5%, pe o perioadă de trei ani şi cu dobândă de 1,8%, pentru contractele care se încheie pe o perioadă de 4-5 ani.

De menţionat că toate documentele necesare încheierii unui contract de leasing se perfectează prin intermediul CESIVO Agricultura, fermierii având astfel o grijă în minus, în achiziţionarea de utilaje agricole. În maximum 4-5 zile de la depunerea dosarului de leasing se încheie contractul, iar de multe ori se livrează şi utilajul.



CESIVO Agricultura asigură clienţilor consultanţă în alegerea utilajelor, livrare şi punere în funcţiune, dar si piese de schimb si service. “Avem în permanenţă un stoc important de piese de schimb şi putem răspunde prompt nevoilor clienţilor, asigurând service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie”, a declarat Flavius Neţoiu.



Astfel, cu o gama diversificată de utilaje, posibilităţi multiple de finanţare şi servicii de consultanţă, service şi piese de schimb, echipa CESIVO Agricultura îşi doreşte ca să contribuie la creşterea eficienţei şi productivităţii clienţilor săi.