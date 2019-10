10 ceasuri bărbătești pentru Black Friday 2019

De la an la an, Black Friday a căpătat și mai multă importanță în retail, fiind astăzi un eveniment așteptat de toți consumatorii dornici de a profita de reduceri pentru a-și achiziționa fel de fel de produse și servicii. Unul dintre segmentele cele mai efervescente de Black Friday este cel al ceasurilor de mână, acolo unde discounturile ajung la valori foarte mari, iar deal-urile sunt de tipul „de neratat”. Cei care vor să cumpere ceasuri bărbătești pentru colecția personală pot profita de reducerile de Black Friday 2019. Iată ceva inspirație inclusiv pentru persoanele care doresc să comande ceasuri de mână la prețuri mici, pentru a le face cadou unor bărbați, indiferent de context – pentru persoana iubită, rude, prieteni, colegi de serviciu, șefi, parteneri de afaceri, angajați etc. Punctul comun al tuturor propunerilor de mai jos: mega oferte de Black Friday 2019!

Ceas mecanic Full Technologie Tourbillon J017

Cu mecanism automatic, acest ceas mecanic se remarcă prin tehnologia de afișare cu cinci cadrane funcționale: luna, an, ziua din săptămână, ziua din lună, ora. Prin sistemul self-winding, ceasul funcționează fără a fi nevoie vreo intervenție dacă este purtat zilnic măcar câteva ore. Mecanismul de tip turbillon poate fi considerat punctul forte al ceasului, ieșit în evidență pentru un plus de stil. Brățara din piele ecologică oferă un plus de eleganță și rafinament.

Smartwatch SW033-V4

O prezență aparte în oferta PretzMic.ro este ceasul bărbătesc sport Led Digital SPOVAN Bluetooth 50m rezistent la apă SW033-V4, cu o mulțime de funcții care în încadrează în categoria smartwatch. Dispozitivul stochează datele privind mișcarea și este adecvat utilizării alături de telefon iOS și Android. Pe lângă notificări apeluri primite plus SMS, Facebook, Twitter, Skype și WhatsApp, acest smartwatch oferă data, pedometru, informații calorii, alarmă, cronometru.

Ceas bărbătesc Curren 8336

Lansat recent în mai multe variante, acest model de ceas pentru bărbați de la Curren are 4 elemente ce îl fac un must-have: carcasa aliaj (ușoară, cu detalii sport), cadran cu sticlă Hardlex (sticlă minerală foarte dură, rezistentă la zgârieturi), curea din oțel inoxidabil, mecanism quartz cronograf (și funcție de afișare a orei). În ansamblu, este un ceas puternic bărbătesc, cu un design modern și sportiv, foarte apreciat.

Ceas Quartz Yazole YZ-272

Un model bărbătesc destul de clasic, ceasul Quartz Yazole YZ-272 este totuși departe de a fi simplist. Este ușor de potrivit cu orice stil vestimentar – de la business până la casual și fashion. La partea de utilitate, putem menționa arătătoarele cu inserții luminescente. Se poate spune că un astfel de model este ceasul perfect pentru a fi făcut cadou, mai ales că arată foarte bine și este disponibil online la un preț foarte, foarte mic.

Ceas Geneva GEN4442

Un alt clasic elegant, Geneva GEN4442 are un design masculin cu note moderne care îi oferă și individualitate. Acest ceas bărbătesc se potrivește perfect cu ținute business – office grație culorilor neutre, serioase, precum și a curelei din piele ecologică. Cele trei zone secundare dincolo de cadranul principal înseamnă puncte în plus la partea de funcționalitate.

Ceas bărbatesc Johnny Far S6123-V5

Clasic și modern, 2 în 1, într-un model de ceas râvnit de orice bărbat! Johnny Far S6123-V5 este o piesă din categoria premium, care arată și funcționează perfect, însă care impresionează inclusiv prin preț, mai ales dacă este cumpărat în campanie promoțională de Black Friday. Acest ceas Johnny Far este un model analogic, quartz, cu mecanism cronograf, ce oferă funcția de cronometru în paralel cu indicarea timpului exact. O notă în plus de stil o oferă cureaua din piele, cu catarama din oțel inoxidabil. Să nu uităm de sticla Hardlex, caracteristică ceasurilor Johnny Far, care protejează împotriva zgârieturilor atât de inestetice.

Ceas automatic Forsining FOR2006

La prima vedere, acest ceas bărbătesc pare venit din viitor. Însă este un ceas automatic de tip skeleton, cu mecanism la vedere, care impresionează prin designul modern. Poate fi considerat un ceas cu design excentric, la modă în acest moment. Cu siguranță modelul de ceas bărbătesc va ieși în evidență în mod pozitiv, oriunde va fi purtat, atrăgând admirația și interesul celor din jur. Carcasa din oțel inoxidabil placat și cureaua din piele naturala sunt detalii care situează acest ceas în segmentul premium, în ciuda prețului mic.

Ceas de mână cu touch screen LED L040

Includem între aceste recomandări și un ceas care nu este destinat doar bărbaților, fiind un ceas unisex, cu design neutru. Este un ceas modern, cu valențe sportive, butoanele de reglaje fiind proiectate chiar pe ecran, în laterale. Iată un ceas deosebit așadar, interesant inclusiv pentru a fi făcut cadou în perioada următoare. Despre cost, numai de bine, în oferta Black Friday 2019!

Ceas Johnny Far – Chronograph S-200-V3

O nouă prezență Johnny Far printre recomandările de Black Friday 2019, Chronograph S-200-V3 este un spirit masculin modern, care atrage prin combinația dintre negru și roșu. Fiind un model din gama Chronograph, acest ceas bărbătesc indică atât ora exactă, cât și funcționează drept cronometru în același timp. Are cadrane separate pentru ore, minute și secunde. Cureaua din oțel inoxidabil cu două nuanțe de metal, șlefuit și polisat, oferă atât stil, cât și durabilitate.

Ceas pentru bărbați Johnny Far Sport – JFS413

Johnny Far propune și modele de ceasuri sport veritabile, cu aspect compact și funcționalități multiple. Astfel, pe lângă plusurile la partea de design, se remarcă rezistența ultra sporită. Ceasurile din această colecție au fost concepute pentru a fi utilizate în orice condiții, astfel că sunt ideale pentru persoanele deosebit de active, pasionate inclusiv de activități sportive – poate chiar sport extrem sau alte sporturi practicate în natură. Ceasurile Johnny Far Sport – JFS413 nu se tem de apă și nici de noroi și rezistă la șocuri și zgârieturi.