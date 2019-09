Despre cea mai avansată tehnică de ecografie la inimă și beneficiile sale

Centrul Medical SPERANŢA este clinica în care medicii folosesc cel mai avansat echipament din România pentru efectuarea unui ecocardiografii transtoracice atât standard-2D, cât și în 3 sau 4 dimensiuni.

Măsurătorile ecografice cardiace avansate înlocuiesc treptat măsurătorile clasice 2D, devenind obligatorii. De exemplu, în stenoza aortică, măsurătorile clasice gen FE pot fi normale. Pacientul nu are indicație de operație, preferându-se așteptarea.

Pe baza măsurătorilor avansate 4D, se poate determina că același pacient are risc crescut de moarte subită la un an și are indicație de intervenție chirurgicală cât mai rapidă. Dacă folosind metoda clasică pacientul temporiza operația, cu ecocardiografia 4D se salvează viața acestor pacienți. O altă recomandare schimbată radical față de ghidurile precedente – ecografia 4D – este inclusă în criteriile obligatorii pentru diagnosticul cardiomiopatiei aritmogene.

Alt rol important este în diferențierea la pacienții tineri a cardiomiopatiilor în stadiu inițial (amiloidoză, sarcoidoză, hemocronatoza, boli restictive, boli cardiace congenitale) de cordul hipertensiv, cordul atletic și cordul normal.



De asemenea, pot fi monitorizate bolile cardiace congenitale – gen Ebstein, pentru a determina momentul optim operator în formele ușoare și medii. La pacienții oncologici – ecocardiografia 4D este metodă recomandată pentru a determina afectarea cardiacă în urma tratamentului cu chimioterapie și radioterapie.

De asemenea, se poate măsura și dispersia mecanică cardiacă împreună cu studiul volumelor și deformării 4D de AS pentru a determina riscul de artimii cardiace severe.

Așadar, la unii pacienți cărora până acum medicii le spuneau pe baza ecografiei clasice că riscul de deces este mic, cu ajutorul ecocardiografiei 4D medicii pot să le indice faptul că au risc major și tratamente mai agresive, inclusiv operații. Toate acestea duc la salvarea vieții pacienților.



Specialitățile Centrului Medical Speranța

La Centrul Medical Speranța, pacienții pot fi investigați și în cadrul specialităților endocrinologie, pneumologie și pediatrie. „Rezultatele corecte și tratamentele adecvate sunt o prioritate pentru noi“, spune dr. Popa Radu.



Centrul Medical Speranţa – Str. Înfrățirii nr. 16, tel. 0771493887.

Dr. Popa Radu, Dr. Coandă Adrian – medici cardiologi