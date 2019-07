Abilitatea de a diagnostica pacienții la timp şi cu mai multă precizie este esențială. La Centrul Medical SPERANȚA se poate efectua o ecografie cardiacă 4D bazată pe inteligența artificială, comparabilă cu o ecografie făcută în cele mai avansate centre medicale din Europa. Aflaţi care sunt avantajele realizării unei astfel de investigaţii din interviul acordat de medicul cardiolog Radu Popa.

GdS: Centrul Medical SPERANȚA foloseşte cel mai avansat echipament din România pentru efectuarea unei ecocardiografii 4 D bazată pe inteligența artificială. Când ar trebui făcută o astfel de investigaţie?



Radu Popa: Efectuarea unei ecocardiografii 4 D este necesară atunci când dorim să ştim ce se întâmplă cu inima noastră. De cele mai multe ori, pacienţii spun că la ecografiile standard nu s-a sesizat nimic, iar medicii le-au spus că este totul în regulă. Ecocardiografia 4 D este o investigaţie care poate preveni o tragedie.

Chiar de curând am avut un pacient căruia, în urma ecografiei 4 D, i-am recomandat să facă şi coronarografie. Ulterior a venit să ne spună că i-au fost deja montate două stenturi, iar medicii i-au spus că a venit la timp, înainte de a suferi un infarct. Ecocardiografia este recomandată oricărui pacient cardiac sau oricărui pacient care are durere în piept, respirație grea, palpitații, oboseală. În plus, mai este recomandată oricărui pacient care are hipertensiune arterială pentru a se vedea în ce măsură este afectată și inima.



GdS: Cât de importantă este aparatura performantă în actul medical?

R.P.: Investigaţiile cu aparatură performantă pot preveni evenimente nedorite. Suntem ajutaţi de aparatură dotată cu tehnologia inteligenţei artificiale care permite selectarea imaginilor optime automat și astfel creşte acuratețea examinării. Ecografia cardiacă 4D este o investigaţie de mare precizie încă din stadiul subclinic, înainte de a apărea efectele deja pronunţate ale bolii. Această ecografie poate fi efectuată fără risc de iradiere.



„Recomandările făcute sunt ca și pentru un membru al familiei“

GdS: Ce pacienți aleg să facă această investigație?

R.P.: Persoanele care se adresează Centrului nostru sunt din întreaga Oltenie. Mulți vin din localități îndepărtate pentru investigaţii de calitate. Din punct de vedere al afecțiunilor cardiovasculare, pacienții care aleg ecocardiografia 4D sunt atât pacienți care vor să prevină bolile cardiovasculare, cât și pacienți cu HTA, diabet, fumători, pacienţi oncologici, cu boli cardiace congenitale – de ex. Ebstein, cu boli valvulare cardiace, care urmează să efectueze o operație la inimă sau au suferit operaţii.

Alături de investigații, noi îi consiliem pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos și eliminarea obiceiurilor nocive. Noi considerăm că fiecare pacient trebuie tratat cu toată considerația și recomandările făcute sunt ca și pentru un membru al familiei. Ne găsiţi în Craiova, str. Înfrățirii nr. 16., telefon 0771.493.887.