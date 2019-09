Prezentat în premieră mondială, noul model ID.3 promite o autonomie de pana la 550 km., darorita celor trei dimensiuni diferite ale bateriei. Prima mașină complet electrică din noua familie ID. Prețul de pornire va fi mai mic de 30.000 Euro. ID.3 are potențialul de a ne conduce către o eră a producției de autovehicule electrice la scară largă. „ID.3 este prima mașină electrică din lume cu o amprentă neutră în materie de CO2. În consecință, își pune o amprentă importantă în industrie: prin tehnologia inovatoare, prin libertatea mobilității individuale și prin protejarea mediului înconjurător”, a explicat la IAA Ralf Brandstätter, COO Volkswagen Passenger Cars.

3 modele la IAA

În cadrul IAA (12 – 22 septembrie), ID.3 va fi însoțit de alte două modele electrice Volkswagen: cea mai recentă generație a E-up-ului și actualul e- Golf. Este vorba despre trei premiere Volkswagen, trei mașini cu emisii zero, pentru prezent și viitor. Volkswagen va prezenta, de asemenea, și alte mașini conceptuale din familia ID., pentru o perspectivă mai amplă asupra viitorului: spațiosul ID. CROZZ SUV, ID. BUZZ, prezentată ca van-ul viitorului, modelul avangardist ID. VIZZION și celebrul buggy, de data aceasta complet electric.

Aceste vehicule creează o punte spre viitor la IAA 2019 și propulsează mobilitatea pentru pasageri de la Volkswagen, precum și mobilitatea auto în general, într-o nouă eră.

ID.3 1- mașina vizionară

Ca toți membrii familiei ID., designul noului ID.3 se bazează pe matricea modulară pentru producția de mașini electrice (MEB) dezvoltată de Volkswagen.

La mijlocul lunii mai, Volkswagen a început cu succes faza de pre-rezervare pentru noul ID.3 1, o ediție specială exclusivă, în doar 30.000 de unități, cu un set complet de caracteristici: bateria de dimensiune medie, dintre cele trei pe care modelul le are disponibile, iar livrările au fost programate să înceapă la jumătatea anului 2020.

Prețul de bază pentru acest model va fi sub 40.000 Euro. Acest preț va include până la 2.000 kWh de energie electrică pentru un an după ziua înregistrării inițiale a vehiculului. Bateria mașinii ID.3 1 are o capacitate de 58 kWh. Această baterie va furniza energie motorului electric de 107 kW și va permite o viteză maximă de 160 km/h și o autonomie de până la 420 de kilometri (WLTP). ID.3 va fi disponibil, de asemenea, cu o baterie de 45 kW sau 77 kW. Cu bateria de 45 kW, ID.3 va putea parcurge până la 330 de kilometri (WLTP) cu o singură încărcare. Optați pentru varianta de 77 de kWh și autonomia va crește până la 550 de kilometri (WLTP).

e-up! – mașina inteligentă

Cu noul e-up!, Volkswagen face mobilitatea electrică accesibilă tuturor. Noul preț de bază, semnificativ mai mic, va fi de 21.975 Euro în Germania. În același timp, autonomia vehiculului cu patru uși crește până la 260 de kilometri datorită unui nou sistem de baterii (32,3 kWh capacitate netă utilizabilă). Oferă mobilitate inteligentă și conducere cu emisii zero pentru flote, mașini de companii și șoferi obișnuiți. O ofertă de leasing deosebit de atractivă va fi disponibilă în Germania la lansarea etapei de pre-vânzare: oricine va bate palma pentru unul dintre primele vehicule e-up!, în perioada 18 septembrie – 31 octombrie 2019, va putea lua in leasing vehiculul cu emisii zero, care generează 61 kW/83 CP și care include Infotainment, integrarea smartphone-ului, precum și sistemul de aer condiționat, pentru doar 159 Euro pe lună.



e-Golf – mașina versatilă

Începând din 2014, cea mai populară mașină din Europa, Volkswagen Golf, este disponibilă și ca vehicul complet electric, cu emisii zero. e-Golf a fost primul model Volkswagen din clasa compactă produs la scară largă și echipat cu un sistem de acționare electrică. A doua generație a vehiculului electric a fost lansată în 2017 cu tehnologie nouă. Cu o putere de 100 kW/136 CP, e-Golf are o autonomie reală cuprinsă între 170 și 230km. Datorită autonomiei sale, modelul e-Golf, acum cu un preț redus semnificativ, răspunde în mod ideal nevoilor celor care peferă să folosească mașina în oraș. Din acest motiv, Volkswagen folosește, de asemenea, 1.500 de modele e-Golf pentru programul de mobilitate „WeShare” lansat în capitala Germaniei, Berlin, în 2019. În 2020, „WeShare” urmează să fie lansat și la Hamburg și Praga.