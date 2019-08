„Râurile se traversează în diagonala în sensul de curgere, cu viteza constantă şi nu se traversează acolo unde sunt înguste sau liniştite. Albiile râurilor se pot schimba de la o zi la alta aşa că nu ştii exact pe unde poti trece sau ce poti gasi in ele. Pt raul Krossa, cel mai greu din traseul nostru, preventiv am montat chingile de remorcare iar cel mai viteaz dintre noi s-a echipat cu salopeta de pescar cu cizme ca sa poata intra la nevoie in apa de 3 °C. Este complet interzis să deschizi uşile maşinii rămase în râu, de aceea astfel de trasee se parcurg in grup de masini. Krossa a trebuie sa-l trecem dus-întors aşa că la întoarcere trebuia alt drum ca să respectăm regula diagonalei! Noroc cu tractorul care ne-a arătat drumul. Adrenalină la maximum cu Raptor, în Islanda!”, au scris membrii expediţiei pe pagina de Facebook a Ford Plusauto.