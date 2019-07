Echipa Ford Plusauto a pornit, sâmbătă, într-o nouă aventură. După ce în 2018 două maşini Ford Ecosport ST-Line parcurgeau 11.000 de kilometri în drumul lor spre Cercul Polar Artic, echipa Plusauto a plecat acum într-o altă expediție memorabilă: spre Islanda.

„Ranger Raptor Iceland – Going to the limits!” este numele expediției care are drept protagoniști opt temerari craioveni, pasionați de off-road și de aventură, şi noul Ford Ranger Raptor.

În călătoria lor, craiovenii au de parcurs un traseu de 7.500 de kilometri pe cele mai frumoase și sălbatice drumuri din Europa. Pe lângă cărările șerpuite și curbele strânse, temerarii o să aibă parte și de o călătorie lungă de 54 de ore cu ferryboat-ul, traversând Marea Nordului și Oceanul Atlantic.

Echipa Ford Plusauto care a plecat în expediţia din Islanda

„Islanda, «copilul năzdrăvan» al Europei, o țară în care vulcanii activi se îmbină cu ghețarii și gheizerele fierbinți, și noul Ford Ranger Raptor, un adevărat «badass» al mașinilor de teren, sunt ingredintele perfecte pentru o experiență off-road de neuitat“, anunţă echipa Plusauto.

Echipa Plusauto și noul Ford Ranger Raptor, expediţie spre Islanda

Întreaga aventură a temerarilor din Bănie poate fi urmărită pe paginile de Facebook și Instagram ale Ford Plusauto. Partenerii oficiali ai acestei expediții sunt Unicredit Leasing, Castrol, Ford Motorcraft, Dumagas, Vip Auto Distribution şi Berner.

GALERIE FOTO cu echipa Plusauto și noul Ford Ranger Raptor AICI.

Până la Cercul Polar de Nord şi înapoi, în doar 12 zile

În urmă cu un an, o echipă de la Ford Plusauto a avut parte de o altă aventură memorabilă: a parcurs distanţa de 11.000 de kilometri dus-întors din Craiova până la Cercul Polar de Nord, în doar 12 zile.

Cei şapte craioveni care au pleacat în expediția către Cercul Polar, cu două mașini Ford EcoSport produse la Craiova

Cei şapte membrii ai expediției de atunci s-au îmbarcat în două mașini Ford Ecosport ST-Line, echipate cu motor EcoBoost de 1L – 140 CP, fabricat în totalitate la Craiova, și au pornit spre destinație în data de 26 iunie 2018. La mașinile Ford EcoSport, temerarii au vrut să testeze atât motorul, cât și consumul de combustibil, având în vedere că traseul ales de organizatorii expediției presupunea atât drumuri de munte, cât și autostrăzi.

După aproximativ 4.700 de kilometri pe drumuri șerpuite prin munti, kilometrii de tunele, poduri suspendate deasupra fiordurilor Norvegiei, la temperaturi cuprinse între 0 și 25 de grade Celsius, nonconformistul și curajosul Ford Ecosport fabricat la Craiova a trecut cu brio testul de anduranță și a ajuns la Cercul Polar Arctic.