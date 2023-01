Facem ce trebuie vs facem ce putem

O scurtă istorioară

În 2012, la o şedință, preşedintele CA a ținut un discurs ce s-a vrut a fi motivațional. În pledoaria sa, şi-a anunțat auditoriul că face tot ce poate, tot ce ține de el pentru … . Discursul a fost întrerupt de unul dintre seniori cu următoarea replică: „Domnule Preşedinte, ați ajuns în cea mai înaltă poziție pentru a face ce trebuie, pentru a lua deciziile ce se impun a fi luate, nu pentru a face numai ceea ce se poate face, nu pentru a lua decizii facile şi nici pentru a culege aplauze. Rolul dumneavoastră este altul!”.

Pentru senior, 2012 nu era numai un an al revenirii economice, era un an al reformelor ce nu fuseseră realizate în anii de criză. Urma o perioadă de creştere economică care aducea în piață jucători noi, o perioadă în care competiția urma să facă diferența între participanți şi competitori. Seniorul ştia asta, preşedintele urma să afle că o perioadă de creştere economică nu-i tot una cu perioada de creştere a rentabilității.

La începutul crizei

La 10 ani distanță, ne aflăm într-o situație inversă, suntem la finalul unui ciclu economic. Dacă ar fi să comparăm cu un maraton, suntem abia la jumătatea cursei, până acum am alergat împreună, am participat la cursă cu toții, urmează competiția dintre cei buni şi abandonul celor care doar au participat.

Din păcate, această criză economică pe care o începem în 2022 a prins multe firme şi mulți manageri nepregătiți aşa cum primul îngheț ne prinde uneori fără anvelopele de iarnă. Pentru că, deşi trebuia, nu am putut, nu am avut timp etc.

Intrăm în zodia responsabilității, recesiunea economică devine o certitudine iar mascarea recesiunii sub falsa idee a unei creşteri economice nominale (sub rata de creştere a inflației) nu ajută firmele. Pentru că managerii analizează şi fluxurile de mărfuri, nu doar fluxul de numerar. Mercur retrograd, ghinionul, karma proastă sau alte scuze de genul acesta nu îi vor ajuta pe manageri să-şi păstreze angajații, nu le vor plăti acestora salariile şi nici nu vor fi motive suficiente pentru care banca să le ofere o refinanțare favorabilă.

Singurul lucru constant este schimbarea!

Criza nu este o perioadă specifică certitudinilor, ba din contră. Nu este nici cea mai sigură perioadă în care să facem investiții, dar ce alternative avem? Pentru cei care au ales să-și țină banii în siguranță, în bancă, în titluri de stat sau ”la saltea”, inflația le-a furat în 2022 cel puțin 10% prin diferența între rata inflației și rata dobânzii plătită pentru depozite.

Nu ar trebui să ne mirăm dacă investitorii ce obișnuiau să investească pe bursă în produse financiare derivate se vor reorienta către portofolii fixe de acțiuni sau către cumpărarea de părți sociale ale unor societăți în care au mare încredere. Poate suna ciudat dar atragerea unor noi parteneri în propriile firme ar putea fi rețeta succesului chiar și în această criză a supralichidității.

Nu trebuie să uităm nici regulile elementare ale macroeconomiei. Cel mai probabil, din această criză inflaționistă vom ieși tot prin creșterea capacității de producție, de procesare și de livrare a propriilor bunuri. Ce anomalie, scad vânzările dar vom ieși din criză prin creșterea capacităților de producție! La fel de anormală ca și actuala creștere economică ce aduce recesiunea, creșterea nominală fiind mai mică decât inflația.

Există și vești bune?

Într-o perioadă agitată, în care am revenit la o inflație cu două cifre, avem şi primele veşti bune:

1) în trimestrul 4 al acestui an, ritmul de creştere a inflației a scăzut, asta însemnă că inflația creşte mai lent sau stagnează;

2) dobânzile de intervenție monetară cresc mai lent sau stagnează pe cele mai importante piețe financiare, cursul de schimb pare a se fi stabilizat iar ROBOR-ul chiar a cunoscut o uşoară scădere.

Avem primele semne în piată care arată că piața încă reacționează rațional. Avem speranța unui an 2023 rațional, nu doar rezilient.

Poate că nu ar fi rău să luăm în calcul o scădere a costului de producție prin retehnologizare, prin creșterea capacității de producție, etc. Nu ar fi rău să luăm în calcul nici extinderea companiei prin achiziționarea totală sau parțială a unuia dintre furnizorii de materii prime sau materiale.

Anul 2023 va fi anul celor ce ştiu să rămână în competiție, al celor care vor şti cum să rămână pe piață, al celor rezilienți și rezistenți.

Ec. Narcis Ciobotariu, Ec. Eugen Călinoiu