Un craiovean susţine că Primăria Craiova, prin Direcţia de Impozite şi Taxe, îi calculează greşit impozitul pe teren şi pe locuinţă. Craioveanul acuză un caz inedit. El susţine că DIT îi percepe impozit pe o suprafaţă mai mare decât are casa sa în realitate. Aceeaşi eroare o acuză craioveanul şi la suprafaţa terenului din curte. Bărbatul dovedeşte cu procesul-verbal de recepţie a locuinţei. Cetăţeanul spune că Direcţia de Impozite şi Taxe (DIT) refuză să îi modifice deciziile de impunere şi să îi treacă suprafaţa reală a casei şi sumele aferente, aşa cum rezultă din procesul-verbal de recepţie.

Deşi şi-a achitat impozitele la zi, figurează cu datorii

Bărbatul acuză erori impardonabile în deciziile de impunere emise de primărie, prin instituţia din subordine. Concret, craioveanul susţine că şi-a achitat impozitele la zi, pe teren. Deşi casa omului figurează din decembrie 2018, DIT îi calculează restanţe la impozit pe teren cu construcţie din 2014. „Din această decizie reiese că începând cu anul 2014 şi până în prezent am restanţe la impozitul pe teren cu construcţii, însă începând abia cu 21.12.2018 există o construcţie pe acel teren, până atunci achitând anual impozitul pe teren intravilan agricol“, a transmis craioveanul către GdS.



Cum au decurs lucrurile. În 2019, el a primit decizii de impunere de la DIT, potrivit cărora ar avea de plată din urmă nişte sume, precum şi impozite pe suprafeţe mai mari decât au în realitate casa şi curtea sa.

Suprafaţa din actele casei diferă faţă de cea din evidenţele DIT



După ce DIT i-a emis deciziile de impunere, craioveanul a constatat că suprafaţa locuinţei trecută în decizia de impunere nu corespunde cu suprafaţa reală a casei. Cea reală rezultă din procesul-verbal de recepţie a locuinţei recepţionată de curând. Fără să plătească vreo sumă către DIT după emiterea deciziilor de impunere, el a solicitat un certificat de atestare fiscală. Dar, surpriză! Din acel document reiese o altă sumă de plată atât la impozitul pe locuinţă, cât şi la impozitul pe teren, pentru suprafeţe mai mici decât cele trecute în deciziile de impunere.

Craioveanul cere anularea deciziilor de impunere

Comparând sumele din certificatul fiscal cu cele din deciziile de impunere, craioveanul a constatat diferenţe semnificative. Avea sume de plată în plus, fără să le datoreze. Practic, aceeaşi instituţie i-a emis la interval scurt de timp mai multe documente din care rezultă că are de plată sume diferite, pe suprafeţe diferite ale casei. Craioveanul a evidenţiat discrepanţele din documentele emise de DIT.



„- Suprafaţa construcţiei nu corespunde cu realitatea fiind de 126,13 mp suprafaţa utilă în certificatul fiscal, iar în procesul-verbal de recepţie fiind de 154,90 mp, suprafaţa totală desfăşurată fiind în certificatul fiscal de 216,86 mp, iar în procesul-verbal de recepţie fiind de 198,85 mp.



– La impozit teren curţi construcţii am de plată (conform certificatului fiscal – n.r.) o sumă de 603,93 lei curent, rămăşită 0,00 lei, majorări 166,07 lei, penalităţi 0.00 lei şi un total de 770 lei, iar din decizie reiese că am de plată impozit teren curţi construcţii 668,50 lei plus majorări 166,07 lei însumând 834,57 lei”, a arătat craioveanul.

Un impozit în decizie, alt impozit în certificat



„La impozit clădiri persoane am de plată o sumă de 116,84 lei curent, 0,00 lei rămăşiţă, 1,16 lei majorări, 0,00 lei penalităţi şi un total de 118 lei, iar din decizie reiese că am de plată impozit pe clădiri persoane fizice 198 lei pentru clădire, 34 lei pentru subsol/demisol și 1,16 lei majorări însumând 233,16 lei“, a mai precizat craioveanul în sesizarea transmisă către DIT.

În 2019, DIT Craiova îi percepe impozit retroactiv din anul 2014

Cetăţeanul solicită ca DIT să îi repare greşelile

Craioveanul solicită ca DIT Craiova să repare greşelile din evidenţe şi să îi treacă suprafaţa exactă a casei şi a curţii. Aceasta reiese din procesul-verbal de recepţie a construcţiei. De asemenea, el mai solicită DIT anularea deciziilor de impunere.

„Vă solicit recalcularea Deciziei de impunere nr. 489969/15.02.2019 și Deciziei nr. 521143/08.04.2019 deoarece sunt întocmite eronat și nu reflectă realitatea cu privire la impozitele pe care le datorez către Primăria Craiova, Direcția Taxe și Impozite“, a solicitat cetăţeanul către DIT Craiova.

El a mai cerut către DIT: „(…) să îmi transmiteţi în baza cărui articol din codul fiscal aţi calculat impozitul pe anii 2014-2018 pentru categoria „terenuri cu construcţii” (conform deciziei), când eu am dobândit clădirea de pe acel teren în data de 21.12.2018“.



„De asemenea, vă rog să corectaţi evidenţele pe care le aveţi despre suprafaţa imobilului înscris în evidențele fiscale, în baza procesului-verbal de recepţie numărul 137631/21.12.2018“, a mai scris bărbatul către DIT.

DIT nu i-a răspuns cetăţeanului

Pe 21 iulie, cetăţeanul s-a adresat GdS. El a precizat că la acea dată solicitase deja de ceva vreme la DIT să îi modifice deciziile de impunere, dar nu primise niciun răspuns. Craioveanul a solicitat în scris către DIT să îi modifice deciziile de impunere eronate. „Eu am verificat pe ghiseul.ro şi figuram cu o restanţă de 0,3 lei. Dar, după ce au apărut deciziile de impunere, am văzut ce sume mi se cereau. Direcţia de Impozite şi Taxe refuză să îmi explice de unde vin diferenţele de impozit. Nu spune de unde a luat suprafeţele pentru care mă impozitează. Şi nici de ce îmi calculează sume de plată din urmă“, a precizat craioveanul. DIT Craiova a mai făcut greşeli despre care a scris GdS.



Autorităţile nu şi-au remediat greşeala faţă de plătitorul de impozite şi taxe şi nici nu i-au răspuns acestuia la solicitări. GdS l-a contactat pe craiovean miercuri, 21 august, dar situaţia lui era la fel ca înainte. DIT Craiova nu i-a răspuns la sesizare. Şi nici nu a modificat deciziile de impunere, până la data redactării acestui articol.

Primăria Craiova nu a clarificat situaţia până acum

DIT nu a explicat încă de ce i s-a perceput din 2014 impozit pe „teren plus construcţii“, din moment ce casa datează din 2018.



GdS a solicitat un răspuns de la Primăria Craiova încă de pe data de 9 august 2019, privind acest caz. Până joi, 22 august, la data redactării acestui articol, Primăria Craiova nu răspunsese întrebărilor adresate de readctorii GdS. În măsura în care GdS va primi răspuns în timp util de la primărie, îl vom mediatiza.