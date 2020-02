Afaceri de succes. Exflor, primul retailer local cu magazine cash&carry

Astăzi prezentăm povestea companiei Exflor. Este primul lanţ local de magazine cash&carry cu capital românesc. Compania face concurenţă multinaţionalelor de profil. Avantajul major al dezvoltării Exflor este acela că poate practica preţuri cu discount. Aceasta se întâmplă deoarece compania lucrează direct cu producătorii şi are şi volume mari de vânzări.

Compania Exflor SRL activează din anul 1998. Activitatea companiei este concentrată pe două direcții principale: distribuție de produse alimentare și nealimentare și comerț cu amănuntul, de retail, în magazine proprii, de tip cash&carry. Exflor este primul lanţ local de magazine cash&carry cu capital românesc care a avut curajul să concureze cu multinaţionalele. Povestea de succes a primului retailer din segmentul cash&carry a fost prezentată anul trecut de GdS.



În urmă cu circa 22 de ani, doi fraţi din Dolj au început distribuţia cu produse alimentare şi nealimentare. „Ideea de afacere ne-a venit în 1998, când firma Dr. Oetker a cumpărat la Curtea de Argeş firma Regal Corporation – o firmă producătoare de condimente şi aditivi alimentari. A apărut necesitatea distribuţiei. Împinşi, oarecum, de partenerul nostru de afaceri de acolo care avea nevoie de distribuţie, ne-am gândit să mergem şi noi pe distribuţie. Până atunci am avut o vânzare cu ridicata, angro, prin centrele comerciale existente la ora aceea, cum ar fi Sucpi, Marlorex, Bănie“, a povestit recent, pentru GdS, Claudiu Zglobiu, asociatul cu cele mai multe părţi sociale la Exflor SRL.

Preţurile de discount ţin afacerea prosperă

De atunci şi până acum, comerţul Exflor a căpătat o turnură modernă, bazată pe necesităţile clientului. Antreprenorul Claudiu Zglobiu conduce businessul pe partea de retail şi distribuţie. El a spus că firma s-a dezvoltat şi datorită preţurilor de discount, pe care şi le permite Exflor ca urmare a volumului mare de vânzări. Cu astfel de preţuri de discount, afacerea poate progresa semnificativ.



Pe segmentul de distribuţie, compania comercializează produse alimentare și nealimentare. Piaţa de desfacere a Exflor este în judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Argeş. Pe segmentul de comerț cu amănuntul, compania deține momentan trei magazine de tip cash&carry, două fiind amplasate în Craiova, pe Calea București nr. 129, în incinta SUCPI, și pe Calea Severinului nr. 129, în incinta fostului PIC, al treilea fiind situat în Târgu Jiu, pe Aleea Digului nr. 1.

O echipă de 200 de angajaţi

În acest moment, compania are peste 200 de angajați. Extinderea echipei va fi direct proporțională cu dezvoltarea activităților companiei în direcția comerțului de retail de proximitate.



Compania s-a dezvoltat în primul rând datorită gândirii deschise a antreprenorului. El a avut inspiraţia de a investi în capitalul uman. În afară de preţurile de discount, compania mai are un atu solid pe care se bazează antreprenorul: capitalul uman. „Succesul afacerii are mare legătură cu aşteptările noastre. Cu cât am avut aşteptări mai realiste de la piaţă, cu atât am câştigat mai mult. Am fost tot timpul cu picioarele pe pământ în această afacere“, a povestit antreprenorul.

„Este foarte important să îţi asumi şi pierderea. Atâta timp cât mental poţi să depăşeşti momentele de pierdere, atunci lucrurile merg înainte. Cel mai important este să îţi permiţi şi să poţi să ai încredere în oamenii cu care lucrezi. Nu mai suntem de mult o firmă «one man show». Capitalul uman este cel mai valoros la noi. Şi avem nevoie în continuare de profesionişti, pe partea de retail“, a povestit administratorul Exflor. „Imediat după capitalul uman, contează softul de distribuţie“, a spus, pentru GdS, Claudiu Zglobiu, în urmă cu ceva vreme.

Cel mai amplu proiect al Exflor

Dintre proiectele importante, dezvoltarea magazinelor de tip cash&carry a reprezentat poarta către succes a companiei. Compania susţine că cel mai amplu proiect a fost, de fapt, orientarea către piața de retail în anul 2014, cu primul magazin de tip Cash&Carry. În 2014 a fost deschis primul magazin de acest gen, în incinta SUCPI. Suprafaţa totală de vânzare este de 1.500 metri pătraţi.

Al doilea magazin a fost inaugurat în anul 2017, la Târgu Jiu. Iar al treilea, cel din incinta fostului magazin PIC, a fost deschis tot în anul 2017.

Infrastructura este importantă, pentru o astfel de afacere

Infrastructura de transport joacă un rol important pentru un business de dimensiunea Exflor. Produsele alimentare (în special), dar şi cele nealimentare (în particular) trebuie transportate rapid în magazinele companiei, precum şi din magazine către clienţi. Compania are o flotă importantă de maşini. În lipsa autostrăzilor şi a drumurilor de calitate, costurile firmei cu combustibilul sunt foarte mari. Dar, în mod special, costurile cu reparaţiile şi întreţinerea mijloacelor de transport sunt foarte mari, tot din cauza lipsei infrastructurii rutiere adecvate.



Ce planuri de business are compania în perioada următoare. În 2020, Exflor intenţionează să continue concentrarea pe piața de retail. Compania intenţionează inclusiv investirea în proiecte de proximitate, în care să practice preţuri de discount.

Ce înseamnă Gazeta de Sud pentru Exflor? „Gazeta de Sud reprezintă un partener de încredere, alături de care Exflor a dezvoltat, de-a lungul timpului, proiecte comune“, spun reprezentanţii companiei.