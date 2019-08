„Succesul afacerii are mare legătură cu aşteptările noastre. Cu cât am avut aşteptări mai realiste de la piaţă, cu atât am câştigat mai mult. Am fost tot timpul cu picioarele pe pământ în această afacere“, a povestit antreprenorul. „Este foarte important să îţi asumi şi pierderea. Atâta timp cât mental poţi să depăşeşti momentele de pierdere, atunci lucrurile merg înainte. Şi cel mai important este să îţi permiţi şi să poţi să ai încredere în oamenii cu care lucrezi. Nu mai suntem de mult o firmă „one man show”. Capitalul uman este cel mai valoros la noi. Şi avem nevoie în continuare de profesionişti, pe partea de retail“, a povestit administratorul Exflor. Imediat după capitalul uman, contează softul de distribuţie, spune ferm Claudiu Zglobiu.