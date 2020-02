Afaceri de succes. Zacaria dezvoltă la Craiova Southern Industrial Park

Prima companie a cărei poveste de succes o prezentăm în GdS este Zacaria. Companie dezvoltă, la Craiova, Southern Industrial Park – unde sunt oferite spaţii de depozitare şi de birouri.

Zacaria şi-a început activitatea în Sibiu, în anul 2005. Compania face parte din grupul internaţional Alf Mizzi&Sons, fondat în Malta în 1915. În primii ani, Zacaria s-a concentrat pe dezvoltarea unui portofoliu de terenuri strategice potrivite pentru proiecte rezidenţiale de calitate.

Primul pas în sectorul imobiliar industrial a fost în 2009, când a fost achiziţionată o hală construită în perioada comunistă, care ulterior a fost remodelată într-un centru logistic modern şi oferită spre închiriere. În perioada 2009-2014, compania a continuat această strategie, creându-şi o reputaţie solidă prin revitalizarea zonelor industriale abandonate sau subdezvoltate din ţară.



Şi-a consolidat poziţia pe piaţă construind parcuri industriale

Ulterior, Zacaria şi-a consolidat poziţia prin construcţia unor parcuri industriale de clasa A, creând astfel noi oportunităţi pentru companiile aflate în expansiune. Prin extinderea treptată a investiţiilor în toată ţara, Zacaria deţine şi administrează, în prezent, zece parcuri de afaceri în Sibiu, Craiova, Oradea, Arad, Alba Iulia, Cisnădie, fiind printre cei mai mari proprietari de spaţii industriale din ţară.

Cea de-a doua divizie a companiei a fost lansată în 2010, când Zacaria a construit primul proiect rezidențial, un complex de blocuri situat în Sibiu, cu peste 70 de apartamente, urmat apoi de un ansamblu de vile, însumând peste 60 de unități.

În București, Zacaria a investit în două proiecte de anvergură. Valletta Residence din cartierul Băneasa, care înseamnă șase imobile cu regim mic de înălțime și 182 de apartamente, este vândut în proporție de 90%. În 2019, a fost relansat proiectul de vile American Village din Pipera. Proiectul va cuprinde, în final, peste 70 de vile și șase blocuri cu 250 de apartamente.



Cine este Zacaria și ce face compania

Zacaria este un dezvoltator imobiliar ce oferă servicii complete și este specializată în achiziția, construcția, dezvoltarea și managementul proprietăților industriale. Combinând o bună cunoaștere a pieței locale cu puterea financiară și expertiză în construcții, Zacaria propune pachete personalizate de spații industriale și de birouri.

Portofoliul său de clienți cuprinde peste 120 de companii, locale și internaționale, specializate în logistică, producție sau servicii conexe.

În ceea ce privește sectorul rezidențial, succesul primelor proiecte a definit nevoia de a crea un brand special pentru această divizie, „Valletta“, care să exprime originile companiei și care să înglobeze atât pe cele încheiate, precum Valletta Valley sau Valletta Lane, cât și proiectele care urmează să fie lansate, cum este cazul Valletta Park sau Valletta Towers.

În spatele succesului companiei Zacaria se află o echipă de 50 de persoane, care lucrează împreună ca într-o familie.

Care a fost secretul succesului companiei Zacaria

Echipa segmentului rezidențial al Zacaria construiește cu pasiune și creativitate spații în care comunitățile pot crește și prospera. Proiectele de locuințe sunt prezenţe armonioase și funcționale în peisajul citadin. Ele stabilesc, astfel, un nou standard în ceea ce privește conceptul de dezvoltare urbană.

În același timp, divizia industrială a Zacaria oferă proiecte de tipul built-to-suit potrivite pentru activități variate: logistică, R&D, depozitare, cross-docking sau producție, indiferent de complexitatea și dimensiunile proiectului, personalizate după cerințele și nevoile clienților. Alegând Zacaria drept partener, companiile beneficiază de un spațiu nou, păstrându-și, în același timp, flexibilitatea financiară și posibilitatea de a se concentra, în continuare, asupra activităților de bază.

Cu o abordare personală și o expertiză de neegalat în dezvoltarea și managementul proprietăților imobiliare industriale, Zacaria dezvoltă proiecte cu un impact de lungă durată asupra mediului de afaceri.



Southern Industrial Park, cel mai important proiect al Zacaria

Southern Industrial Park din Craiova reprezintă exemplul succesului de business în zona parcurilor industriale private. Fiind prima investiție a companiei Zacaria în această zona și, totodată, singurul parc industrial privat din Craiova care oferă spații industriale Clasa A, Southern a atras rapid mari companii de logistică și producție. Primele spații au fost livrate încă din 2018, ajungând să fie ocupat, în acest moment, în proporție de 75%.



Southern Industrial Park este un proiect realizat la Craiova de compania Zacaria

Cel mai mare contract semnat de Zacaria în 2019, a fost, de altfel, cu compania Cummins Generator Technologie, pentru un spațiu destinat producției și depozitării în Southern Industrial Park. Tot anul trecut, printre clienții din Craiova care au intrat în portofoliul Zacaria se numără Ursus și KLG. In timp ce clientul deja existent Neal Brothers și-a triplat aproape suprafața închiriată.

Southern Industrial Park va avea, în final, trei corpuri de clădire. Acestea vor avea o suprafață de peste 50.000 metri pătrați de spații industriale clasa A. Vor fi complet echipate pentru activități de depozitare, logistică, cross-docking sau producție. Parcul ocupă o suprafață totală de 100.000 metri pătrați. Este situat lângă fabrica Ford, pe strada Henry Ford. Ofera acces rapid către Pitești, București și granițele cu Bulgaria și Serbia.

Ce planuri de dezvoltare are compania

Zacaria continuă să își concentreze atenția asupra proiectelor industriale build-to-suit. Acestea oferă soluții personalizate nevoilor fiecărui client, locații strategice și facilități superioare. Avantajele pentru clienți sunt multiple, pornind de la rapiditatea execuției până la calitatea garantată de experiența dezvoltatorului.

În acest sens, Zacaria va începe, în viitorul apropiat, dezvoltarea a două noi proiecte industriale, în Pitești și Sibiu. În ceea ce privește segmentul rezidențial, Zacaria pregătește un nou proiect de blocuri într-o zona în plină extindere din Sibiu. Un al doilea proiect vizează Craiova. Valletta Towers va cuprinde patru blocuri cu aproximativ 250 de apartamente.

Ce înseamnă Gazeta de Sud pentru compania Zacaria

