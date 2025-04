Alfa Cube Consulting, firma cu finanţări de peste 100 mil. euro obţinute în ultimii doi ani, focus pe programul Tranziţie Justă: “Firmele trebuie să aplice rapid, timpul poate fi crucial”

Cu un portofoliu de peste 100 de milioane de euro finanțare obținută în ultimii doi ani, firma de consultanţă fonduri europene, Alfa Cube Consulting din Craiova a dezvoltat o reţea solidă de clienţi la nivel naţional, câştigând proiecte pentru companii din judeţe precum Cluj, Timiş, Prahova, Ialomiţa sau Vâlcea. Alfa Cube a sprijinit cu expertiza sa, acumulată în peste 14 ani în domeniul fondurilor europene, atât firme private din diverse industrii, cât și instituții publice – primării, școli și spitale, contribuind astfel la transformarea comunităților locale.

În prezent, echipa Alfa Cube se axează pe programul Tranziţie Justă, care poate contribui decisiv la dezvoltarea IMM-urilor. Mai multe detalii despre acest program şi despre proiectele Alfa Cube aflăm de la Alina Firuţ, managerul companiei, expert în accesarea de fonduri europene.

Oltenia Business: Care este aria de servicii oferită de experţii Alfa Cube Consulting?

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: Compania noastră este specializată în proiecte complexe, destinate exclusiv firmelor cu o viziune clară de dezvoltare. Alfa Cube şi-a pus semnătura pe proiecte care s-au concretizat în investiții de amploare, unele ce depășesc 15 milioane euro, în varii sectoare, precum industria hotelieră, producția de mobilier, procesarea alimentelor și energia verde – dezvoltarea parcurilor fotovoltaice. Printre clienții care au ales expertiza Alfa Cube se numără branduri puternice, precum METALCOM Craiova, CLASS BETON, FRESH BITE , GLS Ploieşti etc.

Oltenia Business: Aveţi, din câte se vede, un portofoliu care se extinde dincolo de graniţele Olteniei.

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: Într-adevăr, am sprijinit companii din întreaga țară, însă ne-am propus să contribuim direct la dezvoltarea afacerilor locale din Craiova și Oltenia, oferind consultanță personalizată pentru accesarea fondurilor europene.

Credem că fondurile europene pot fi motorul dezvoltării locale, iar expertiza noastră în atragerea de finanțări le oferă firmelor oportunitatea de a-și crește afacerile și de a deveni mai competitive. Craiova și întreaga regiune Oltenia au un potențial de dezvoltare uriaș, iar Alfa Cube Consulting este aici pentru a ajuta antreprenorii locali să transforme aceste oportunități în realitate.

În acest context, susținem şi ne concentrăm pe programul Tranziție Justă, prin care microîntreprinderile pot obține până la 300.000 de euro, cu un aport de doar 10%, pentru dezvoltare durabilă.

Oltenia Business: Când vor putea aplica pentru finanţare companiile, prin programul Tranziţie Justă?

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: Calendarul programului a suferit mai multe modificări, însă preconizăm că în această perioadă se va deschide, iar cel mai bun moment pentru a începe este chiar acum. Ştim că poate suna uşor agresiv, presant, un astfel de mesaj, însă timpul se poate dovedi un element crucial, care să facă diferenţa între un proiect câştigat şi unul pierdut. Criteriul de selecție al programelor este primul venit-primul servit. Sigur, există o grilă de punctaje, însă timpul poate deveni criteriul care face diferența şi avem experienţa de partea noastră atunci când susţinem acest lucru.

Oltenia Business: Ce firme pot aplica pentru finanţările oferite în cadrul programului Tranziţie Justă?

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: Programul se adresează firmelor înființate cel târziu în luna decembrie 2023. Aşadar, nu este destinat startup-urilor. Sunt eligibile firmele cu 0-9 angajați, care nu au pierderi in anul fiscal 2024. Aportul propriu este de 10%, ceea ce înseamnă că practic se pot achiziţiona dotări cu 90% discount. Domeniile sunt foarte diverse și foarte generice. De exemplu, un domeniu este „Alimentație” sau ”Servicii medicale”. Or, aici pot fi incluse extrem de multe subcategorii.



Oltenia Business: Ce alte linii de finanţare importante se mai prefigurează în acest an?

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: În acest an, recomandăm firmelor să își îndrepte atenția și către Ministerul Energiei, care urmează să lanseze un nou val de finanțări pentru parcuri fotovoltaice și unități de stocare pentru UAT-uri. Prin aceste proiect, pot asigura necesarul de energie pentru instituțiile din subordine, de la sediile de primării la școli, sedii de poliție, dispensare. Am avut un proiect important câștigat în cadrul apelului din 2023, cu un mare antreprenor din Vâlcea. Anul trecut nu s-au mai acordat finanțări pentru acest program, însă s-a anunțat reluarea programului în 2025.

Oltenia Business: Pe lângă experienţa vastă în domeniul accesării de finanţări, Alfa Cube s-a concentrat şi pe strategii inovatoare. Cum pot schimba noile tehnologii acest domeniu?

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: Tehnologia folosită la adevăratul său potenţial poate oferi soluţii mai eficiente şi cu un grad de personalizare mai ridicat. La Alfa Cube Consulting, expertiza echipei este combinată şi cu puterea inteligenței artificiale şi efectele pozitive sunt evidente. Un exemplu al inovației este Alfabot, primul chatbot bazat pe inteligența artificială dedicat fondurilor europene din România, chatbot integrat pe website-ul Alfa Cube încă din anul 2023. Acest instrument facilitează accesul clienților la identificarea oportunităților de finanțare și oferă informații detaliate într-un mod rapid, transparent și accesibil, iar antreprenorii pot interacționa cu Alfabot pe website-ul www.alfacubeconsulting.com.

Noi, echipa Alfa Cube Consulting, am dezvoltat o platformă inovatoare care simplifică și accelerează procesul de verificare a eligibilității companiilor și calcularea punctajului conform grilelor de evaluare. Prin conectarea securizată la Termene.ro printr-un API, extragem automat datele financiare ale companiilor, permițând consultanților noștri să stabilească eligibilitatea și să genereze un raport detaliat în doar câteva minute. Astfel, economisim timp, oferim transparență totală și facilităm accesul companiilor la fonduri europene. Cu SmartAccess, transformăm un proces complex într-o soluție rapidă, precisă și eficientă, susținând dezvoltarea afacerilor.

Oltenia Business: Care credeţi că sunt atuurile care au transformat Alfa Cube Consulting într-un partener de încredere pentru clienţi atât de importanţi precum cei pe care îi deţineţi, în prezent, în portofoliu?

Alina Firuţ, manager Alfa Cube: Motto-ul Alfa Cube „Our job is to create a successful business for you,” reflectă misiunea Alfa Cube Consulting: să devenim partenerul strategic care transformă ideile clienților noștri în proiecte de succes și afaceri sustenabile. Un proiect bine pregătit nu înseamnă doar completarea unei cereri de finanțare, ci și înțelegerea criteriilor de eligibilitate si a impactului pe termen lung. Pentru succesul pe termen lung, nu poţi fi doar un redactor de proiecte. Este necesar să deţii competenţe solide într-o serie de domenii, precum fiscalitate, achiziții publice, resurse umane și management operațional.

În plus, consultanţii cu experienţă sunt capabili să anticipeze provocările implementării unui proiect. Practic, este nevoie de o gândire proactivă pentru a asigura nu doar obținerea finanțării, ci și succesul pe termen lung al proiectului. Aşadar, ne place să credem că încrederea clienţilor vine din rigurozitatea cu care tratăm fiecare proiect şi din profesionalismul echipei noastre.

CITEŞTE ŞI: Alfa Cube Consulting: Compania din Craiova care inovează consultanța pentru fonduri europene cu primul Chatbot AI din România