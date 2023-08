Elevii de 10, premiaţi de Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar

Elevii care au obţinut media zece la Evaluarea Naţională şi la examenul de bacalaureat au fost răsplătiţi luni, la Palatul Administrativ din Craiova, de către conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj pentru performanţa obţinută. 25 de elevi din judeţ au primit plachete de merit şi câte un premiu în valoare de 2500 lei. Iniţiativa premierii elevilor care obţin performanţă a devenit deja o tradiţie. An de an, cei mai buni elevi sunt premiaţi de către CJ Dolj, în parteneriat cu ISJ.

„An de an, avem acest acest obicei de a premia elevii care au perfomanţe, elevii de zece. Este un semn de recunoştinţă pentru că sunteţi cei mai buni elevi pe care îi are judeţul, elevii de la care avem mari aşteptări. Să continue performanţa la liceu, la facultate şi să facă lucruri bune în drumul pe care şi-l aleg. Am vrut să vă vedem, să vă vadă şi presa.Am alături de mine conducerea CJ, vicepreşedinţii, secretarul general al judeţului, conducerea inspectoratului, cu care suntem în parteneriat de foarte mult timp pentru premierea elevilor de zece, elevilor olimpici şi a celor care înregistrează performanţe sportive. Felicitări pentru rezultatele obţinute”, a transmis preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, în deschiderea evenimentului de premiere.

1 de 26

Autorităţile îi încurajează pe elevi să rămână în Craiova sau în ţară

Cei care au luat cuvântul în deschiderea evenimentului de premiere i-au îndemnat pe elevii de zece să continue performanţa pe meleaguri autohtone, unde este nevoie de competenţă pentru a modela generaţiile viitoare.

„E nevoie de o generaţie studioasă, instruită, să vină în locul nostru, aşteptăm altceva pentru această Românie. Tineri educaţi, instruiţi, care vor să facă performanţă. Dar să nu părăsiţi această ţară”, a spus Antonie Solomon, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, care a adus în discuţie şi exodul tinerilor care fac performanţă. „Între voi şi Dumnezeu nu trebuie să fie nimeni. Mult succes în continuare”, a mai spus acesta.

Şi vicepreşedintele CJ Mihai Neaţu le-a transmis elevilor să rămână în ţară: „Felicitări şi vouă, şi profesorilor şi părinţilor voştri. Să vă gândiţi că elitele intelectuale sunt cele care modelează generaţiile. Voi sunteţi viitoarea elită intelectuală. Faceţi aşa încât să nu plecaţi. Rămâneţi să ne ajutaţi să schimbăm lucrurile, fără voi nu o putem face”.

Numele elevilor premiaţi se regăseşte în documentul de mai jos:

„Voi deja sunteţi modele”

Inspectorul şcolar general, Daniel Ion a fost în asentimentul reprezentanţilor CJ Dolj şi a lansat un îndemn similar. Ba chiar i-a încurajat pe copiii premiaţi să rămână nu doar în România, ci în Craiova. „Sunt făcute eforturi de către autorităţile locale şi judeţene pentru a vă stimula şi pentru a vă premia. Voi, pentru colegii voştri, deja sunteţi modele. Vă aşteptăm cu 10 şi la bacalaureat şi pe eleva noastră de a XII-a o aşteptăm să termine şefă de promoţie. Noi, cei de la ISJ, am fost într-un parteneriat continuu cu CJ pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare din judeţul nostru. Alături de colegii noştri de la CJ am încurajat şi încurajăm performanţa. Locul vostru este aici, sunteţi olteni şi trebuie să rămâneţi aici, în Oltenia”, a spus Daniel Ion.

„Mi-am dorit foarte mult să iau nota 10”

Cătălina Stănculescu, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Craiova, este unul dintre elevii premiaţi de către autorităţi pentru nota maximă obţinută la examenele din acest an. Adolescenta spune că şi-a dorit foarte mult să atingă această performanţă. A ţintit către nota maximă încă din clasa a VII-a. Îşi doreşte să devină medic şi să ajungă în America: ” America a fost visul meu dintotdeauna”, ne-a mărturisit.

„Mi-am dorit foarte mult să iau nota 10. Sincer, din clasa a VII-a mi-am dorit să obţin această performanţă, dar nu m-am aşteptat. Am optat pentru Ştiinţe, la Fraţii Buzeşti, pentru că îmi doresc să urmez facultatea de medicină”.

Alisia Grigorie, de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” este o altă elevă care a reuşit să obţină media maximă la Evaluarea Naţională. Ea a ales să continue studiile la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, la profilul mate-info bilingvă engleză. Este atrasă de IT, gândindu-se la o posibilă carieră în acest domeniu.

„Mă bucură foarte mult că autorităţile ne-au premiat şi că ne motivează să continuăm să învăţăm”, a declarat eleva pentru GdS. Cât despre premiul în bani obţinut, încă nu şi-a făcut planuri. „Mi-am luat un telefon din banii obţinuţi la olimpiade, iar pe aceştia îi păstrez pentru când mă voi hotărî la următoarea investiţie”.

Proiectele CJ „Olimpiada de Fotbal” şi „Eu la Muzeu” se reiau în acest an şcolar

Preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, vorbit şi despre implicarea instituţiei în proiectele de educaţie desfăşurate în ultima perioadă, unele dintre ele fiind programe-pilot care vor continua şi în acest an şcolar.

„Anul trecut am reuşit să facem un program pentru aproape 10.000 de elevi de clasele a VI-a şi a VII-a din tot judeţul, „Eu la muzeu”. Elevii au fost aduşi cu autocarele şi au petrecut o zi la muzeele din Craiova. Programul continuă şi în această toamnă. Am avut şi un campionat de fotbal, cu toate şcolile, Olimpiada de Fotbal, care va fi reluată de asemenea în toamnă. Am reuşit şi ca 30 de şcoli din 30 de comune să înceapă să primească mobilier şi aparatură pentru dotarea unor laboratoare de informatică şi cabinete şcolare, prin fonduri europene. 30 de biblioteci din judeţ vor fi dotate modern. Şi un alt proiect pentru educaţie este cel pentru microvbuze electrice pentru elevii din 24 de comune din judeţ, pentru a le facilita transportul la şcoală”, a menţionat Cosmin Vasile.

Citeşte şi: CJ Dolj va dota mai multe şcoli din Dolj cu microbuze electrice