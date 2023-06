Economiseşti la C.A.R. TOP INVEST, iar viitorul va fi mai sigur

Economisirea este cheia unui viitor mai sigur. Cifrele arată că economisirea în cadrul unei Case de Ajutor Reciproc este cea mai rentabilă, iar C.A.R. TOP INVEST din Craiova oferă cea mai mare dobândă la economii. Aşadar, îţi depozitezi banii într-un loc sigur şi îi înmulţeşti fără niciun efort.

Am stat de vorbă cu preşedintele C.A.R. TOP INVEST, Mihai Roşculeasa, care ne-a explicat tot ceea ce presupune economisirea în cadrul unei Case de Ajutor Reciproc, dar şi care sunt garanţiile de care oamenii pot beneficia.

Gazeta de Sud: Cine economiseşte mai mult în cadrul CAR-ului pe care îl conduceţi, pe categorii de vârstă?

Mihai Roşculeasa: Valoric, cel mai mult economisesc persoanele cu vârsta de peste 45 de ani. Ca număr, cele mai multe persoane care economisesc sunt cele cu vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani. Pensionarii economisesc ocazional, dar sume mai mari. Salariații economisesc sume mai mici, dar cu frecvența lunară. Însă, pentru toți membrii C.A.R. Top Invest, dobânda oferită de 10,5 % pe an cu capitalizarea inclusă, este una atractivă. Așa că indiferent de vârstă, categorie socio- profesională, sumă economisită lunar sau ocazional, randamentul este pe primul plan. Având în vedere că este cea mai mare dobândă de pe piață, oferită de către o entitate autorizată BNR pentru economisire, populația este interesată de acestă oportunitate. Economisirea la C.A.R. Top Invest, sub forma fondului social este o modalitate excelentă de a vă asigura viitorul financiar.

GdS: De ce ar alege o persoană să economisească la CAR şi nu la bancă?



M.R.: C.A.R. Top Invest reprezintă o comunitate solidă și responsabilă, care își asumă misiunea de a sprijini economisirea și dezvoltarea durabilă. Economisirea este unul dintre cele mai importante aspecte ale finanțelor personale. Chiar dacă sumele sunt mari sau mici, economisirea constantă poate duce la o bunăstare considerabilă în timp. Aceasta poate fi folosită pentru a vă îndeplini visurile și obiectivele. Lăsând la o parte dobânda excelentă, există și alte argumente solide care te împing către o casă de ajutor reciproc. Acestea sunt:

dobânda pe care o primește un membru la fondul social nu este impozitată, conform LEGII CODULUI FISCAL, NR. 227/ 2015, CAP. V, ART. 93, LIT. B;

pentru administrarea fondului social, C.A.R. Top Invest, nu percepe niciun fel de comision;

dobânda se calculează la soldul zilnic, nu ești condiționat de păstrarea banilor o perioadă fixă de timp;

fondul social și dobânda acumulată se pot retrage oricând, total sau parțial:

economiile sunt garantate integral.

Sunt în siguranţă banii depuşi la CAR?

GdS: Sunt în siguranţă banii depuşi la CAR? Ce garanţii are cel care economiseşte că banii săi sunt în siguranţă la C.A.R TOP INVEST?

M.R.: C.A.R TOP INVEST reprezintă o comunitate solidă și responsabilă, care își asumă misiunea de a sprijini economisirea și dezvoltarea durabilă. Avem o vastă experiență în gestionarea economiilor membrilor noștri și ne propunem să oferim pe lângă cea mai mare dobândă la fondul social, cel mai înalt grad de siguranță. Suntem înrolaţi la Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc, structură care garantează, în caz de insolvență, economiile membrilor. C.A.R.

Contract cu Fondul de Garantare al C.A.R.

Top Invest Craiova are un contract de supraveghere și garantare încheiat cu Fondul de Garantare al C.A.R., începând cu anul 2019. Fondul are rol de supraveghere și control a activității financiare a C.A.R. Scopul său este acela de a garanta banii membrilor. Membrii noștri știu că acordăm împrumuturi numai cu giranți, ceea ce aduce o responsabilitate suplimentară privind rambursarea împrumuturilor. De asemenea, noi facem o analiză corectă și detaliată privind acordarea unui împrumut. Pot spune că siguranța economiilor este pe primul plan, înaintea realizării tuturor indicatorilor de performanță.

GdS: Tinerii economisesc? Există tendinţa ca aceştia să economisească tocmai pentru a aduna un fond social în baza căruia să solicite un împrumut?

M.R.: Da. Din ce în ce mai mulți, dar nu numai pentru a accesa un împrumut acordat în baza fondului social acumulat. Tinerii au descoperit că își pot folosi propriile economii oricând doresc, pentru ca au acces în orice moment la ele. Economisesc lunar sume mai mari și pentru micile nevoi folosesc propriul fond social, fara să mai plătească dobândă la un credit. Plus că pentru perioada cât își păstrează economiile la C.A.R. primesc dobândă. Sigur, pentru nevoi ce implică sume mai mari, pe care le programează foarte exact, apelează la împrumutul acordat în baza fondului social, cu un cost mult mai mic. Economisirea este unul dintre cele mai importante aspecte ale finanțelor personale ale tinerilor. Chiar dacă sumele sunt mici, economisirea constantă poate duce la o avere considerabilă în timp.

Acest lucru poate fi important mai ales în situații neprevăzute. Este vorba despre pierderea locului de muncă sau probleme de sănătate. De asemenea, economisirea poate fi folosită pentru îndeplinirea nevoilor personale, cum ar fi avansul pentru achiziționarea unei case sau a unei mașini. Pe de altă parte, împrumuturile acordate în baza fondului social sunt un instrument puternic pentru a-i ajuta să-și îndeplinescă visurile și obiectivele financiare. De asemenea, împrumuturile pot fi folosite pentru a investi în educație sau afaceri și pentru multe alte scopuri. Cu toate acestea, este important ca tinerii să utilizeze creditele în mod responsabil și să se asigure că sunt capabili să plătescă suma împrumutată.

Dobânzi generoase la economii și asistență financiară promptă cu C.A.R. Top Invest

GdS: Haideţi să descoperim mai multe detalii despre modul în care se poate economisi în cadrul unui CAR, prin exemple clare. De exemplu, dacă o persoană deţine suma de 50.000 de lei şi o depune la CAR, care ar fi beneficiile pe o perioadă de un an, respectiv cinci ani?

M.R.: În România, o persoană are doar trei opțiuni clasice de economisire. În depozite la banci, titluri de stat emise de M.F. și fonduri sociale la CAR-uri. Fiecare persoană este interesată să beneficieze de o dobândă cât mai mare și dacă se poate neimpozabilă, situație în care se află doar titlurile de stat și fondurile sociale de la CAR-uri. Să facem câteva mențiuni:

media dobânzii celor mai mari zece depozite bancare conform comparatorului financiar Finzoom (https://www.finzoom.ro/depozite/la-termen/) este de 7,4 % pe an;

dobânda la titlurile de stat pe un an este de 7,2 %

dobânda oferită de C.A.R.Top Invest la fondul social este de 10,5 % pe an cu capitalizare inclusă.

Luăm în calcul suma economisită de 50.000 lei, pentru 1 an și constatăm următoarele valori:

La C.A.R. Top Invest, unde dobânda este de 10,5%, suma câştigată într-un an, la o economie de 50.000 de lei va fi de 5.250 de lei.

La un bancă comercială, unde dobânda este de 7,4%, suma câştigată din dobândă va fi de 3.700 de lei, iar la titlurile de stat, unde dobânda este de 7,2%, suma obţinută pe an va fi de 3.600 de lei. Acum întrebarea capătă alte valențe, pentru că avem valori care ne indică unde găsim cel mai bun randament. Menționez că există același grad de risc scăzut privind garantarea economiilor.

Sigur, CAR-urile nu au notorietatea băncilor sau a statului, dar sunt cele mai dinamice entități în zona de economisire, iar o persoană atunci când economisește este interesată preponderent de câștig. Când C.A.R. Top Invest îți oferă o dobândă anuală, care este cu aproximativ 50% mai mare decât a principalilor competitori, este imposibil de ignorat.

Cât câştigi din dobândă în 5 ani

Pentru o perioadă de 5 ani, cu suma economisită de 50.000 lei avem următoarele valori: la C.A.R. TOP INvest suma câştigată din dobândă va fi de 26.250 de lei, la o bancă comercială va fi de 18.500 de lei. De asemenea, la titlurile de stat dobânda câştigată va fi 18.000 de lei.

Diferența este semnificativă, în favoarea CAR. Este interesant faptul că deși CAR-ul oferă cel mai bun randament, nu este entitatea care atrage cele mai mari economii, cea ce înseamnă că CAR-urile au mai mult de muncă.

GdS: Cam la cât se ridică lunar suma totală pe care o acordaţi sub formă de împrumuturi?

M.R.: Acordăm constant împrumuturi lunare în valoare de peste un milion de lei și avem un potențial corelat cu resursele umane și profesionale să creștem la peste două milioane de lei, lunar. Am depășit și acest prag, am văzut că avem capacitatea organizațională să ne ridicăm la acest nou standard. Evident, acordarea este condiționată de lichiditățile disponibile. Acestea provin din rambursarea ratelor la împrumuturile acordate și din noile depuneri de fond social, pe care membrii le fac lunar.

Sintetizând răspunsul, vă pot spune că nu ducem lipsă de solicitări de credit. Mai degrabă economisirea trebuie adusă la același nivel. Nu este ușor să economisim, să ne împrumutăm și să dezvoltăm o comunitate, aspecte ce fac parte din obiectivele noastre. Pot exista obstacole și provocări pe parcursul drumului nostru, dar trebuie să fim puternici și să depășim aceste obstacole. Trebuie să fim motivați să ne îndeplinim obiectivele și să creștem împreună.

Echipa C.A.R. TOP INVEST

Se economiseşte mai mult sau se solicită mai multe împrumuturi?

GdS: Ce se întâmplă în situaţia în care în CAR există mai mulţi bani economisiţi decât solicitările de împrumut?

M.R.: Conduc case de ajutor reciproc de peste 14 ani și nu m-am întâlnit cu acestă situație. Tot timpul, solicitările de împrumut din partea membrilor au fost mai mari decât lichiditatea disponibilă. Facem eforturi însemnate, în anumite perioade din lună, când solicitările de credite sunt mai mari, pentru a capacita membrii actuali sau potențiali, să depună economii noi, pentru că ne-am propus să acordăm împrumuturile într-un timp cât mai scurt de la efectuarea unei cereri. Dar, să presupunem că avem depuneri mai mari de fond social. În acestă situație avem două instrumente cu efect imediat: refinațarea împrumuturilor actuale și creșterea publicității, măsuri care ne generează scăderea imediată a economiilor disponibile temporar.

Așa cum am precizat, este o situație ipotetică, în realitate noi vrem să atragem cât mai multe economii, ca fond social, pentru că suntem în plină dezvoltare și avem multe solicitări de creditare, asta și pentru că suntem ajutați de dinamica pieței CAR-urilor în mod general, care este în ascensiune. Aprecierea mea este că potențialul de creditare al unei C.A.R., așa cum funcționăm noi, cu membrii din toată regiunea Oltenia, este de cinci milioane de lei, lunar. Avem nevoie constant de economii pentru a satisface aceste nevoi. În acest sens am început de anul trecut să atragem economii online, prin aplicația Economisește Online, de pe site-ul C.A.R. https://casadeajutorreciproc.ro/economisire-online , de la persoane din toată țara, care devin membre ale C.A.R. Top Invest.

Banii, în siguranţă în cazul decesului unui membru al C.A.R. TOP INVEST

GdS: Ce se întâmplă în cazul decesului unui membru CAR? Există anumite asigurări în cazul decesului unui client al CAR-ului? De asemenea, tot în acest caz, cum poate familia decedatului să ridice banii care sunt depuşi la CAR?

M.R.: Există garanții în acest sens. Fiecare persoană, la înscriere sau pe durata cât are calitatea de membru, are dreptul să se folosească de două clauze de împuternicire, una valabilă pe timpul vieții și alta, testamentară, ce poate fi activată de persoana împuternicită, în cazul decesului titularului. Familia, în această situație, are acces imediat la suma în cauză. Noi recomandăm membrilor, indiferent de vârstă, să utilizeze ambele clauze. Dacă o persoană nu dorește, din oricare motiv, să folosească clauzele de împuternicire, atunci, în caz de deces, economiile pot fi retrase după efectuarea succesiunii, de către moștenitori. În oricare situație, fondul social revine în posesia familei sau a moștenitorilor legali.

GdS: Dacă o persoană din Oltenia sau din țară vrea să devină membră a C.A.R.Top Invest, cum procedează?

M.R.: Poate veni la sediul nostru, situat în Craiova, pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, vizavi de Casa de Pensii Dolj. De asemenea, poate intra pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/cartopinvest/) sau pe site-ul nostru www.casadeajutorreciproc.ro, unde se pot găsi toate datele de contact. A doua opțiune este să folosească aplicația de economisire online de pe site. Totodată, putem fi contactați pe adresa de email [email protected] sau la nr. de telefon 0351.44.55.33 și 0351.44.44.00.

