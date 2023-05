C.A.R. TOP INVEST pune la dispoziţie cel mai eficient instrument de economisire de pe piaţa financiar-bancară

Pe o piaţă financiară în care de multe ori se fac simţite turbulenţe care afectează foarte multe persoane, economisirea banilor a devenit una dintre principalele metode prin care să-ţi asiguri un viitor stabil şi liniştit.

C.A.R. TOP INVEST din Craiova poate veni în ajutorul oamenilor care îşi doresc să economisească, dar şi celor care au nevoie de împrumuturi pentru diverse nevoi. Casa de Ajutor Reciproc vă stă mereu la dipoziţie cu orice informaţie financiară de care aveţi nevoie pentru a vă uşura traiul şi pentru a vă învăţa cum să gestionaţi veniturile astfel încât să puteţi economisi.

Faţă de creditare, care implică o anume nesiguranţă, economisirea oferă celui care apelează la acest instrument o garanţie a faptului că banii săi sunt protejaţi. Desigur, apare întrebarea dacă acest mijloc, al economisirii, poate să fie şi eficient, având în vedere nevoile pe care dorim să le acoperim. Printre principalele motive pentru care oamenii apelează la economii se numără constituirea unor rezerve financiare pentru situaţii de urgenţă, achiziţionarea de bunuri de consum sau vacanţe care nu se pot cumpăra din veniturile lunare obişnuite. De asemenea, oamenii au nevoie de bani pentru micile reparaţii ale locuinţelor, acoperirea anticipată a unor contracte de credite sau asigurarea unui venit suplimentar pe viitor, care să compleze pensia pe care o oferă statul.

Ce sunt CAR-urile

CAR-urile sunt instituţii financiare sociale, a căror activitate este atât cea de creditare, cât şi cea de a oferi membrilor posibilitatea de a economisi. Mai exact, Casa de Ajutor Reciproc este o instituţie financiară, organizată în vederea sprijinirii şi întrajutorării membrilor asociaţi.

Conform definiţiilor utilizate la nivel european, entităţile de tip Case de Ajutor Reciproc se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar. Acestea contribuie la prevenirea excluziunii financiare. Instrumentele de economisire la care cineva poate apela sunt conturile de economii sau depozitele la termen, în cazul băncilor, sau investiţiile în cazul fondurilor mutuale. Fiecare dintre aceste instrumente are însă dezavantaje majore.

În primul caz, este vorba despre o eficienţă extrem de scăzută. În momentul de faţă, pe piaţa bancară dobânzile la depozite se situează undeva în jurul valorii de 6,5% pe an. Dacă se adaugă impozitarea dobânzii şi comisioanele care, de cele mai multe ori, nu sunt deloc de neglijat, atunci rezultă că un astfel de instrument nu este foarte convenabil. În acelaşi timp, fondurile mutuale nu oferă neapărat o siguranţă totală a banilor investiţi. Practic, vorbim aici despre un raport între siguranţa banilor şi randamentul lor, corelat cu rata inflaţiei.

C.A.R. TOP INVEST oferă dobândă de 10,5% pe an, cu capitalizare inclusă

Economisirea are avantaje multiple, fie că economisim pentru educaţia copiilor, pentru perioada de pensionare sau pentru evenimente neaşteptate. Chiar şi atunci când urmează să facem o investiţie, tot prin a strânge o sumă de bani ar trebui să începem. Chiar dacă achiziţionăm o locuinţă sau doar renovăm casa, ar trebui, mai întâi, să punem nişte bani deoparte. Un mod simplu de a economisi este respectarea principiului „să te plăteşti pe tine mai întâi“. Aceasta înseamnă că la fiecare perioadă de plăţi, înainte de a fi tentaţi să cheltuim bani, să începem să punem o sumă de bani într-un cont de economii.

A plasa banii într-un loc sigur şi cu randament maxim este extrem de uşor, dacă luăm în calcul posibilităţile oferite de către C.A.R. TOP INVEST. Pornind de la realitatea că aceste instituţii financiare, cum sunt CAR-urile, nu au statut juridic de firmă, deci nu trebuie să facă profit, mecanismele prin care ele pot pune la dispoziţia membrilor instrumente de economisire sunt mult mai eficiente.

Banii depuşi de membrii C.A.R. au statut de fonduri sociale. Practic, o astfel de Casă de Ajutor Reciproc este „deţinută“ de toţi membrii ei. Cum modul de organizare nu este unul de tip firmă, ci mai degrabă unul al organizaţiilor de microfinanţare socială, la finalul unui an fiscal CAR-ul nu trebuie să aibă profit. Prin urmare, ceea ce la bănci se traduce în profit la final de an, la o C.A.R. se va repartiza, pe parcursul întregului an, ca beneficiu către membrii CAR-ului.

În mod concret, pentru anul 2023 C.A.R. TOP INVEST oferă o dobândă de 10,5% cu capitalizare inclusă, ceea ce este cu mult mai mult decât oferă în prezent sistemul bancar. Alt lucru extrem de important este faptul că, la fel ca în cazul băncilor, banii care sunt depuşi sunt garantaţi. Instituţia care face acest lucru este Fondul de Garantare al CAR.



În acelaşi timp, CAR TOP INVEST oferă următoarele avantaje:

dobânda la economii este certă pentru anul 2023;

dobânda este mai mare decât la o bancă comercială;

dobânda nu este impozitată, conform Codului Fiscal;

economiile sunt garantate de Fondul de Garantare al C.A.R.;

economiile sunt calculate la soldul zilnic;

retragerea banilor se poate face oricând.

Am stat de vorbă cu Mihai Roşculeasa, preşedintele C.A.R. TOP INVEST, pentru a înţelege mai bine principiile după care funcţioneaază C.A.R-ul şi ce beneficii pot avea oamenilor care apelează la serviciile unei astfel de instituţii financiar-sociale.

GdS: Care este motivul pentru care oamenii ar trebui să apeleze la o Casă de Ajutor Reciproc şi nu la o bancă comercială?

Mihai Roşculeasa: Casa de Ajutor Reciproc TOP INVEST oferă, mai întâi de toate, un avantaj pe care membrii săi îl apreciază întotdeauna: dobânda de 10,5% pe an cu capitalizare inclusă. Este o dobândă mult mai mare decât ceea ce oferă alte instituţii de economisire. Acest lucru este realizat din dorinţa de a încuraja oamenii să economisească, iar în timp, economiile lor să crească.

Spre deosebire de băncile care sunt instituţii comerciale, noi suntem o organizaţie socială. Dobânda oferită de noi NU este impozitată, conform art. 93, lit.b, din Legea nr. 227/ 2105 privind Codul fiscal. De asemenea, noi funcţionăm după principiul potrivit căruia tot excedentul, adică „profitul“, este redistribuit către membrii C.A.R. Desigur că, pe lângă această dobândă de 10,5% care este oferită membrilor, o parte din excedent este distribuită către fondul de risc intern, în rezervele statutare sau către resursele de creditare ale CAR-ului, pe când băncile au alt mod de funcţionare. Ele folosesc sumele din depozitele bancare pentru a oferi credite, iar diferenţa de dobândă percepută reprezintă venitul şi implicit marja de profit a băncii.

GdS: De ce este atât de important să economisim?

M.R: Economisirea este un principiu de bază al vieţii fiecărei persoane. Noi credem că oamenii trebuie să îşi creeze obiceiul de a economisi, din vreme, chiar şi sume mici. Este important să se deschidă un cont la o bancă sau un fond social la o casă de ajutor reciproc, pentru ca economisirea să devină mult mai uşoară. Ulterior, economiile pot fi folosite pentru îndeplinirea unor obiective sau pentru rezolvarea unor nevoi urgente. Să luăm ca exemplu un cuplu de tineri. Aceştia sunt apţi de muncă şi câştigă o anumită sumă de bani pentru activitatea pe care o desfăşoară. La început, acest lucru este suficient pentru ca ei să fie mulţumiţi.

Dar, odată cu trecerea timpului, apar alte nevoi mai complexe de care starea generală de mulţumire depinde. Este vorba despre faptul că vor să se mute împreună, iar acest lucru implică o serie de cheltuieli. Apoi, urmează căsătoria, care, la fel, este un eveniment destul de costisitor. După ceva timp, apare şi un copil, în a cărui educaţie trebuie investit, iar lista cheltuielilor poate continua. Pe măsură ce timpul trece, nevoile cresc şi ele, iar pentru ca acestea să poată fi satisfăcute este nevoie de economii.

O altă categorie de economisitori sunt persoanele care au intrat în posesia unor sume importante de bani ca urmare a vânzării unor imobile. Aceste persoane, de regulă, achiziţionează alte imobile. Timpul scurs între vânzare şi cumpărare este estimat la 6 luni, perioadă în care banii nu sunt folosiţi. De cele mai multe ori, însă, apar alte nevoi, iar o parte din aceşti bani pot fi cheltuiţi. Depunerea lor ca fond social, pe perioade scurte, aduce un câştig important, care este folosit în general pentru acoperirea costurilor notariale. Păstrarea sumelor acasa, pe lângă riscul pe care-l implică, nu aduce niciun beneficiu.

GdS: Când pot fi retraşi banii din fondurile sociale?

M.R: Oricând. Dobânda la fondurile sociale se repartizează la finalul fiecărei luni, dar se calculează la soldul zilnic. Cine doreşte să retragă total sau parţial fondul social, o poate face oricând. Dobânda se calculează şi se plăteşte la zi. Solicitam, însă, ca retragerile mai mari să fie anunţate cu câteva zile înainte. Nu vrem să amânăm nici măcar cu o zi restituirea economiilor membrilor C.A.R.

GdS: Cum reuşiţi să vă menţineţi pe piaţă, având în vedere concurenţa cu băncile, Ifn-urile şi celelalte CAR-uri?



M.R: Piaţa se mişcă, în felul ei, iar noi ne adaptăm acesteia. Când cineva este reticent, trebuie să îi oferim explicaţii şi informaţii. Toate lucrurile menţionate mai sus i se prezintă şi potenţialului membru. Atunci când primeşte explicaţiile, persoana respectivă înţelege cu adevărat cum stau lucrurile. Le propunem celor mai reticenţi să depună o sumă mai mică pentru a vedea cum funcţionează mecanismul fără a simţi că se expun unui risc prea mare. Suntem prezenţi pe piaţă de patru ani. Este o perioadă scurtă, dar faptul că ne aflăm aici arată că suntem o organizaţie serioasă, în contextul în care am trecut prin pandemie, iar războiul e încă la graniţă. Mulţi dintre membrii C.A.R. TOP INVEST au venit la noi ca urmare a recomandărilor făcute de alţi membri. Când ai o anumită stabilitate, membri vechi, recomandări, deja ai o legitimitate pe piaţă.

Referitor la concurenţa cu celelalte organizaţii financiare, aici e mai uşor. Eu conduc case de ajutor reciproc de peste 13 ani şi am o notorietate apreciabilă în domeniu. Apoi, ca entitate financiară suntem organizaţia care oferim, în condiţii de siguranţă maximă, cea mai mare dobândă la economii. În acest moment, dobânda este de 10,5 % pe an cu capitalizare inclusă. De peste 13 ani, toate CAR-urile pe care le-am condus s-au aflat în această postură fruntaşă privind randamentul la economisire. Ifn-urile sunt în concurenţă cu noi, doar pe zona de creditare, băncile au oferit tot timpul dobânzi mai mici la economisire, iar celelalte CAR-uri încă nu se ridică la nivelul pe care dinamica pieţei îl cere. În concluzie, e loc pentru toată lumea piaţă. Concurenţa nu este agresivă, există un potenţial mare de dezvoltare pentru toţi.

GdS: Ce obiective v-aţi propus pentru acest an?

M.R: Dorim să dezvoltăm activitatea C.A.R. TOP INVEST oferindu-le membrilor nu doar posibilitatea de a obţine împrumuturi în condiţii avantajoase, ci şi pentru a avea acces la instrumentele noastre financiare de economisire. În plus, ne propunem ca anul acesta să ajungem la 1.500 de membri economisitori. Pentru membri avem două veşti bune. Una este că în acest an rata inflaţiei va fi dintr-o singură cifră, aşa cum ne informează B.N.R., iar noi vom păstra pentru anul tot 2023 dobânda la economii de 10,5 %.

A doua veste bună este că odată cu domolirea inflaţiei s-au stabilizat şi costurile împrumuturilor, iar dobânda la creditele acordate nu va mai creşte. Am găsit un echilibru financiar privind costurile, mulţumitor pentru membri, fapt ce a dus la o creştere însemnată a cererilor de credite.

GdS: La C.A.R. TOP INVEST pot economisi doar persoanele din Craiova?

M.R: La noi pot economisi persoanele din toată ţara. Suntem o casă deschisă şi abordăm economisirea cu mijloace cât mai simple, dar eficiente. În acest sens, pe site-ul nostru casadeajutorreciproc.ro există o secţiune „ECONOMISIRE ONLINE“ în care există un formular de înscriere ca membru C.A.R.. După înscriere, persoana în cauză face depunerea fondului social în contul bancar prin transfer sau depunere la casieria băncii.

GdS: Unde vă pot găsi craiovenii?

M.R: Persoanele interesate pot obţine mai multe informaţii:

de pe site-ul www.casadeajutorreciproc.ro

pe pagina de facebook a CAR Top Invest https://www.facebook.com/cartopinvest/

telefonic, la numerele 0351.44.55.33 şi 0351 44.44.00

direct la sediul C.A.R., situat în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, Bl. 97A, parter (vizavi de Casa de Pensii Dolj).

