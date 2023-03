Priorităţile Primăriei Pieleşti pentru modernizarea comunei

Anul trecut Primăria Pieleşti a demarat o serie de investiţii prioritare, din perspectiva edilului Ion Irinel Irimescu, pentru modernizarea comunei. O bună parte dintre acestea au fost deja implementate, iar altele se vor finaliza în acest an.

Astfel, Primăria Pieleşti a achiziţionat un sistem de supraveghere video printr-un proiect care în acest an urmează să fie extins. Se lucrează şi la extinderea sistemului de alarmare a populaţiei în toate satele. Anul trecut, primăria a fost dotată cu echipamente electronice noi, cu instalaţie de climatizare, reţea de voce şi date, aplicaţii pentru digitalizarea activităţilor.

„În această lună încheiem şi procesul de extindere a iluminatului public pe mai multe străzi din comună., iar anul acesta extindem şi reţeaua electrică. În 2022 am demarat şi Planul de Urbanism General (PUG), iar anul acesta va fi finalizat”, precizează Irimescu.

Proiecte depuse pentru grădiniţă şi dispensar

Administraţia a depus două proiecte la Compania Naţională de Investiţii, unul pentru construirea unei grădiniţe în cartierul Magnolia şi unul pentru construirea unui dispensar.

Printre proiectele demarate se numără şi renovarea clădirii fostei primării, actualmente sediul Serviciului de Evidenţă a Populaţiei.

Şi la nivelul şcolilor au fost realizate numeroase investiţii: „La Şcoala gimnazială nr. 1 s-a reuşit achiziţionarea terenului de către primărie, urmând să se construiască aici o sală de sport pentru elevi. La şcoala din Câmpeni a fost refăcut gardul şi s-a montat o centrală pe lemne, la şcolile gimnaziale 1 şi 2 am refăcut instalaţia electrică, mai avem de lucrat doar la un etaj de la nr. 1. Tot la Şcoala nr. 1 am amenajat un loc de joacă pentru copii după demolarea unui corp de clădire. Am instalat şi o centrală pe lemne la şcoala primară. Anul acesta vom amenaja un teren de sport”, spune primarul.

În Pieleşti continuă şi lucrările la construirea puţurilor de apă, recepţia urmând să fie făcută în acest an, la fel şi pentru execuţia căminelor pentru branşamente la reţeaua de apă şi apometre.

„Am predat amplasamentul şi pentru introducerea gazelor în satul Câmpeni. În 2023 terminăm de asfaltat şi strada Magnolia şi drumurile de exploatare 391DE, 670, zona Casa Noastră. Avem drumuri comunale 87, DC1A şi zona Branişte care vor fi reparate cu strat de 6 cm de asfalt. Pe Programul Anghel Saligny avem prinsă a doua etapă de asfaltare a străzilor pentru 11 kilometri de asfalt. Ne ocupăm şi de amenajarea a 12 staţii noi de autobuz pe locul celor vechi, mai ales că intrăm în reţeaua metropolitană de transport. Avem multe proiecte în implementare, realizate de către primărie cu susţinerea unei părţi din consilierii locali, sperăm ca mai mulţi consilieri să sprijine în viitor proiectele menite să dezvolte comuna. Mulţumesc pe această cale şi firmei de consultanţă pentru proiecte, sunt adevăraţi profesionişti”, a transmis primarul Irimescu.