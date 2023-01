ROBOR sau IRCC? Dolar sau euro?

Creditele și economiile populației au fost puternic afectate în ultima perioadă de instabilitatea generalizată. Indicele ROBOR a cunoscut o creștere fulminantă, mulți oameni s-au trezit peste noapte cu rate mult mai mari la bănci, mulți au ales să opteze pentru indicele IRCC, dar analiștii au avertizat că tendința acestuia de creștere are o întârziere față de ROBOR și peste câteva luni s-ar putea dovedi că tranziția nu a venit cu rezultatul dorit. Între timp, oamenii recurg la bănci și cer păreri, dar angajații băncilor nu le pot oferi recomandări. Ce este de făcut pentru luarea celei mai bune decizii?

Consultantul financiar Ștefan Vancea a răspuns la câteva întrebări legate de evoluția acestor indici și cum ar putea fi gestionată versatilitatea economică din această perioadă de către populația largă.

Oltenia Business: Ce putem face pentru a lua o decizie inspirată cu privire la creditul nostru?

Ștefan Vancea: Cea mai bună decizie este ca atunci când pleci la drum cu un credit pe termen lung să ai cel putin 6-9 rate economisite pentru situații precum cea prezentă, cu creștere progresivă a indicilor, pentru că orice indice are această vulnerabilitate și trebuie să fim pregătiți. Pe parcursul achitării unui credit de 30 de ani, întrebarea nu este dacă vor aparea probleme, ci dacă suntem pregătiți în cazul în care apar.

Am clienti care au fost sfătuiți de bănci într-un fel, dar și clienți care au foat sfatuiti de alte bănci altceva. Trebuie să ai mai multe surse de informare. În perioada asta, eu aș opta pentru credit cu dobandă fixă pe 7-10 ani, sub media ROBOR sau IRCC, dacă se poate, și un plan de închidere credit. De asemenea, oamenii trebuie să aibă răbdare când își aleg locuința, să o găsească exact pe cea care le trebuie. Nu este în regulă să facem compromisuri când facem achiziții în domeniul imobiliarelor, mai ales când recurgem la creditare.

Oltenia Business: Există totuși o predictibilitate a evoluției acestor indici?

Ștefan Vancea: Și dacă ar exista o predictibilitate, aceasta nu este niciodată 100%.

Oltenia Business: De unde ne luăm informațiile, în condițiile în care majoritatea populației nu are o educație financiară solidă?

Ștefan Vancea: În mod ideal, fiecare dintre noi ar trebui să lucreze cu un planificator financiar avizat ASF care nu lucreaza pentru o companie ce are produse, ci persoane care au acces la toata piața financiară și care cunosc regulile ce ar trebui aplicate în viața de zi cu zi, când vorbim de finanțe. Există oricând și opțiunea de self-learning, dar, din păcate, oamenii nu prea au timp pentru acest lucru.

În alte țări, oamenii lucrează cu consultanți de la vârsta de 20 de ani, când își iau primul job, pentru că educația financiară se face de la 3 ani. Au inceput sa apară și la noi cărti de educație financiară pentru copii, dar mai întâi trebuie îndrumați părinții către ele. Pe de altă parte, lucrez cu persoane care locuiesc în Marea Britanie, iar acolo au primit sfaturi foarte bune de la bănci. Așadar, perspectiva trebuie schimbată și la oameni, dar și la instituțiile financiare.

Oltenia Business: Evoluția euro și a dolarului este altă poveste de interes. Dolarul devine din ce în ce mai puternic, iar unii consultanți financiari au lansat deja mesaje legate de oportunitatea investiției în această monedă. În acest timp, euro pare mai fragil ca niciodată. Este într-adevăr așa?

Ștefan Vancea: Valutele pot fi mereu influențate de schimbări socio-politice, să ne amintim de creditele în franci. Este bine să avem rezerve și investiții în cât mai multe valute, dar credite în moneda în care câstigăm.

Oltenia Business: Care sunt cele mai bune măsuri pe care le putem lua în aceste momente pentru a menține o stabilitate pe plan financiar?

Ștefan Vancea: Este dificil să mai iei măsuri eficiente acum dacă nu ai luat măsuri din timp. În pandemie, o parte dintre români au învățat ce bine e să ai rezerve și investiții și să gândești pe termen lung. Cei care nu au facut asta trebuie acum să renunte la orice cheltuială nejustificată.

Niciodată nu e prea târziu să începi să economisești și să îți stabilești niște obiective. Țin minte o poveste pe care am aflat-o la un curs de antreprenoriat, despre un jucător de baseball care câștiga 300.000 dolari pe an și un contabil care câștiga 30.000 de dolari pe an. După 30 de ani, jucătorul ajunsese să lucreze în construcții, iar contabilul avea propriul business, imobile închiriate, pentru că lună de lună economisea și apoi investea. Chiar dacă sumele sunt mici, dacă sunt constante și nasc obiceiuri pot naște și mari afaceri.

Oltenia Business: Investim sau mergem pe vârful degetelor?

Ștefan Vancea: Ca să raspund aici, o să mă folosesc de vorba celui mai mare investitor: „Dacă e război, investește. Dacă devine nuclear, oricum nu mai contează, dacă trece, te vei îmbogăți”. Dar, atenție, nu investim banii de cheltuieli și rezervele. Dacă nu avem, trebuie să economisim.

La noi în țară există preconcepția că trebuie să ascultăm de rude și prieteni, dar eu, dacă vreau să fac n milion de dolari până la 40 de ani nu o întreb pe mama, pentru că ea nu a facut asta. Mă duc și caut oameni care au reușit. Dacă vreau să prind peștele cel mare, nu îl intreb pe tata, ci mă duc la cei mai mari pescari, să învăț de la ei.