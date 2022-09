Economisirea la CAR. Sunt garantate economiile depuse ca fond social?

Sunt garantate economiile depuse ca fond social la Casele de Ajutor Reciproc? Iată o întrebare la care, cu siguranţă, cei care şi-au propus să economisească vor să afle răspunsul. Există posibilitatea ca o Casă de Ajutor Reciproc să dea faliment? Ce se întâmplă în acest caz cu economiile mele?

Aflaţi răspunsurile la toate aceste întrebări şi la altele care vizează garantarea economiilor de la Mihai Roșculeasa, președintele C.A.R. Top Invest Craiova, un specialist în domeniu, cu o experiență de peste 12 ani în conducerea unor case de ajutor reciproc.

În momentul în care ajung la dumneavoastră, membrii C.A.R. întreabă despre garantarea economiilor depuse ca fond social?

Da! Toți. Fiecare membru C.A.R. întreabă despre garantare banilor. De fapt, primul gând al unei persoane care vrea să economisească și ajunge în sediul CAR- ului nostru se reflectă în chiar prima întrebare adresată: banii mei sunt garantați? Răspunsul este da, economiile membrilor C.A.R. Top Invest, depuse ca fond social, sunt garantate integral! Precizez că organizația noastră, C.A.R. Top Invest, este din 2019 membră a Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc, structura care garantează în caz de insolvență economiile membrilor, iar fondul social reprezintă suma economisită și depusă la CAR de către fiecare membru. Fondul social este echivalentul unui depozit bancar sau a titlurilor de stat.

Despre Fondul de Garantare

Să revenim la garantare, toate CAR-urile fac parte din acest Fond de Garantare? Economiile membrilor de la oricare CAR sunt garantate?

Așa cum am precizat, C.A.R. Top Invest Craiova are un contract de supraveghere și garantare încheiat cu Fondul de Garantare, dar nu toate CAR-urile sunt membre ale Fondului, deci, implicit, nu toate economiile membrilor de la toate CAR-urile sunt garantate de fond. Supravegherea, controlul și garantarea presupun un cost care este suportat de către fiecare CAR înrolat. Există CAR-uri care au considerat că nu este în interesul membrilor să aibă economiile garantate de un fond specializat, folosind alte mijloace de uz intern pentru asigurarea stabilitații financiare. Dar, cred că fiecare persoană care este membră a unei C.A.R. ar trebui să întrebe conducerea CAR-ului din care face parte dacă fondul social deținut este garantat în caz de insolventa a CAR-ului, de o terța entitate gen Fondul de Garantare, sau care este structura care garantează economiile.

Sunt garantate economiile depuse ca fond social? Ce forme de garantare mai există

Există și alte forme de garantare?

Da, există. În primul rând sunt trei etape interne, indirecte de garantare. Prima etapă o constituie asigurarea împrumuturilor acordate cu giranți. Niciun împrumut nu se acordă fără giranți. Aceștia garantează că în situația nerambursării împrumutului de către titular achită în locul titularului, în mod amiabil sau prin executare silită, contravaloarea împrumutului și a dobânzilor. A doua etapă o constituie lichiditatea existentă în fondul de risc intern.

Atenţie! A nu se confunda cu Fondul de Garantare. Fondul de risc intern se folosește pentru acoperirea împrumuturilor care nu pot fi rambursate, în situații extreme, de către titulari sau giranți. Etapa a treia este reprezentată de rezervele statutare, adică banii proprii ai CAR-ului, constituiți prin repartizare din excedentul financiar realizat anual, la fel ca fondul de risc. După cum vedeți, există trei surse interne de garantare și stabilitate financiară. Dacă aceste surse nu sunt suficiente, intervine Fondul de Garantare al CAR, pentru casele care sunt participante.

Ce caută membrii CAR

De ce sunt interesați mai mult membrii CAR, având în vedere economisirea, în comparație cu depozitele bancare? De o dobândă mai mare sau de o garantare solidă a fondurilor sociale?

Membrii CAR își doresc în egală măsură să beneficieze de un randament mai mare la fondurile sociale, comparativ cu depozitele bancare sau titlurile de stat, în condiții de risc egale. Adică să aibă asigurată garantarea integrală a economiilor de către o instituție specializată. Așa cum depozitele bancare sunt asigurate de către Fondul de Garantare al Depozitelor Bancare, titlurile de stat sunt garantate de Ministerul de Finanţe, casele de ajutor reciproc au propriul fond care garantează integral suma depusă de fiecare membru ca fond social, indiferent de valoarea acestuia, plus dobânda acumulată, în comparație cu depozitele bancare, care sunt garantate în limita a 100.000 de euro.

Membrii noștri se bucură că au aceste facilitați asigurate, garantarea integrală și dobânda primită peste celelalte variante existente în piață, fapt ce îi determină să economisească sume cât mai mari și în mod frecvent la C.A.R. Este adevărat că nu toate persoanele interesate, şi aici fac referire la potențiali membri, cunosc aceste facilitați, însă toate sunt plăcut surprinse când în discuțiile preliminare cu consilierii noștri află despre aceste oportunitați.

Sunt garantate economiile depuse ca fond social? Poate să de faliment o Casă de Ajutor Reciproc?

Există probabilitatea ca o Casă de Ajutor Reciproc să dea faliment? Ce întreabă în mod frecvent persoanele despre garantare?

Nu! Teoretic, să zicem că ar putea exista o mică probabilitate, practic, nu. Nici nu ați auzit până în acest moment că o C.A.R. a dat faliment. Despre banci, în trecut, am mai auzit. Oamenii întreabă cum pot afla dacă o CAR are probleme de solvabilitate, iar dacă are, pană când se calculează dobânda și care sunt termenele de încasare a banilor. Fiecare membru știe că poate să consulte oricând raportul lunar privind evoluția tuturor indicatorilor financiari, întocmit de președintele comisiei de cenzori, persoană aleasă de adunarea generală și care nu se supune dispozițiilor consiliului director. Dacă sunt probleme de solvabilitate, comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a membrilor CAR, cu sau fară acordul consiliului director, moment în care prezintă public în faţa membrilor situația reală existentă.

Ce alte surse de informare există?

Altă posibilitate de a obține informații este adunarea generală ordinară a membrilor, care se ține în primul trimestru din fiecare an, unde consiliul director prezintă un raport financiar, care trebuie confirmat de comisia de cenzori. Acestea sunt soluţii interne de informare independente. Soluţiile externe de informare vin de la Fondul de Garantare, care la rândul lui supraveghează și controlează activitatea CAR-ului. Numai să ajungi într-o stare precară financiară, repet precară, nu într-o situatie de insolvabilitate și Fondul convoacă adunarea generală, unde propune măsuri de redresare a activității.

Adunarea generală poate impune imperativ consiliului director punerea în aplicare a măsurilor de redresare sau poate schimba consiliul director. Dar, când CAR-ul a ajuns în acestă situație, precară financiar, și membrii au aflat despre ea, își retrag imediat economiile. Pleacă banii de zici că a decolat Concorde-ul. În concluzie, membrii și potențialii membri au suficiente surse de informare, plus că situația financiară a unei entitați se poate verifica din fața calculatorului, pentru că datele sunt publice pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Scopul Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc

Care este scopul Fondului de Garantare al C.A.R. în relația cu o casă?

Fondul garantează economiile (fondurile sociale) în caz de insolvabilitate a unei case de ajutor reciproc. În cazul în care Casa la care sunt constituite fondurilor sociale va avea cheltuieli mai mari decât veniturile cumulate, fondul va acoperi pierderea C.A.R.-ului și va declanșa procedurile legale specifice, astfel încât fondurile sociale ale membrilor respectivei Case să fie intacte și să poată fi restituite integral, conform procedurilor de lucru. Concret, acesta verfică și controlează fiecare operațiune, se uită la fiecare leu încasat și cheltuit. Și, ca o părere personală, scopul fondului este să nu lase o CAR să dea faliment ca să plătească despăgubiri de pe urma ei. Prevenția este mai bună decât acoperirea pierderilor.

Fondul este interesat să te controleze „la sânge”, să nu te lase să faci greșeli, ca să nu plătească niciun leu de pe urma activității unei Case, ori în situații extreme să plătească puțin. Este radical și cu niște scheme de garantare fixiste, dar corect! Dacă, teoretic, ar ajunge vreodată în situația să plătească vreo despăgubire, va avea în vedere să trimită CAR-ul în instanță pentru starea de insolvenţă cât mai degrabă și va achita integral către membri valoarea de fond social, când pierderea este foarte mică. Fondurile de garantare, în mod special cele din zona organizațiilor de întrajutorare financiară, oriunde în lume, au o filosofie financiară unică, te supraveghează și te țin în controale permanente ca să nu-ți dea posibilitatea să greșești. Și nouă, CAR-urilor, ne convine.

Unde este C.A.R. Top Invest Craiova

Ce le transmiteți persoanelor interesate care vor să economisească la C.A.R., din perspectiva siguranței și garantării banilor?

Persoanele trebuie să rămână cu o informație scurtă și certă. Banii depuşi sunt în siguranță și sunt garantați la C.A.R.! Banii sunt bine gestionați și administrați. Având în vedere că am peste 12 ani de experienţă în conducerea unor CAR-uri, pot să recomand fără rezerve economisirea la casele de ajutor reciproc membre ale Fondului de Garantare al C.A.R. Economiile sunt la fel de bine asigurate și garantate, în opinia mea, așa cum sunt depozitele bancare sau titlurile de stat.

Persoanele mai trebuie să știe că la C.A.R. pot avea, în același timp, dobânzi mai mari decât alte instrumente de economisire de pe piața și condiții de siguranță similare acestora. Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot discuta direct cu mine, la sediul din Craiova, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, vizavi de Casa de Pensii Dolj, sau la telefon: 0351.44.44.00.