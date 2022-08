Unde este mai bine să economiseşti în condiții de siguranță și la un randament mare

Unde este mai bine să-ţi ţi economiile, pentru a obţine cea mai bună dobândă şi a beneficia de cele mai multe avantaje? Iată o întrebare la care mulţi poate caută un răspuns. Cum vremea banilor ţinuţi la saltea s-a cam dus demult, ar fi bine să ştim care este cea mai bună metodă de economisire.

Răspunsurile le-am primit de la Mihai Roşculeasa, preşedintele C.A.R. Top Invest Craiova, care are peste 20 ani de experienţă în domeniul financiar.

Vreau să economisesc şi să obţin şi o dobândă bună. Unde să depun banii?

Există trei variante legale de economisire, la casele de ajutor reciproc, la băncile comerciale și în titlurile de stat ale Ministerului de Finanțe, singurele instituții autorizate de B.N.R. să atragă economii de la populație. Dacă vorbim de dobânda la economii, prin comparaţie cu depozitele bancare, unde dobânda medie la este de 6% pe an – impozabilă, prin comparaţie cu titlurile de stat unde dobânda este de 8,25% pe an, C.A.R. Top Invest Craiova oferă dobânda cea mai mare. Spre exemplu, la noi este 9% pe an neimpozabilă, cu capitalizare inclusă. Vorbind strict de avantajele unei economisiri la o Casă de Ajutor Reciproc, primul aspect ar fi dobânda, care este cea mai mare şi nu este impozitată.

Prin Codul Fiscal, dobânda primită de membri la fondurile sociale (echivalentul depozitelor bancare sau titlurilor de stat) nu se impozitează. Adică nu pierzi 10%, cum se întâmplă la bancă. Nici la titlurile de stat nu se impozitează dobânda, dar și aceasta este mai mică decât la C.A.R. Un alt avantaj al economisirii la C.A.R. este că nu există comisioane de niciun fel, pentru nicio operaţiune în cadrul Casei de Ajutor Reciproc.

În plus, dobânda se calculează la soldul zilnic, în comparaţie cu depozitele, unde stai cu banii la termen, la şase luni, la 12 luni. Ai spart depozitul înainte de termen, ai pierdut dobânda! Dacă mai şi scoţi banii prin casieria băncii, rişti să pleci cu mai puţin decât ai depus la bancă. La C.A.R., o persoană poate să facă retrageri sau depuneri în orice zi, dobânda se calculează la soldul zilnic. Practic, nu pierde nimic, oricând faci o retragere și oricâte retrageri operezi.

Ce garanţii am că banii mei sunt în siguranţă la CAR?

Acesta ar fi un alt avantaj, poate cel mai important, acela că suma depusă la C.A.R. plus dobânda câştigată pe perioada respectivă de timp sunt garantate integral de Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc. Prin comparaţie cu depozitele bancare, unde suma garantată este limitată la 100.000 de euro şi se referă strict la partea de depozit (dobânda nu este garantată), la C.A.R. este garantată toată suma depusă, plus dobânda aferentă.

Cea mai importantă garanție rămâne însă expertiza noastră privind analiza cererilor de împrumut, iar managementul acordării creditelor permite membrilor noștri care economisesc să aibă liniștea necesară. Din punctul meu de vedere, în zona CAR este imposibil ca o casă să ajungă în faliment, pentru că scopul principal al Fondului de Grantare, prin procedurile de lucru, este să nu lase nicio CAR să ajungă în stare de insolvență.

Dacă dobânda la o Casă de Ajutor Reciproc este mai mare decât la bancă, iar condiţiile mai avantajoase, de ce nu vine lumea să depună bani la C.A.R.?

Dimpotrivă! Vin foarte multe persoane care doresc să economisească. E adevărat, există o mare lipsă de informaţie. În general persoanele tinere nu sunt familiarizate cu această instituție financiară, cu această opțiune de economisire, ca fond social, în cadrul caselor de ajutor reciproc. Şi mai este şi categoria celor care ştiu că poţi să economiseşti la C.A.R., dar nu ştiu că sumele sunt garantate. Se gândesc că poate pierd banii, iar îngrijorarea este logică existând această lipsă de informaţie pe piaţă. Şi aici nu e vina persoanelor interesate să economisească, ci a caselor de ajutor reciproc care alocă un buget redus pentru marketing și publicitate.

Concluzia este că această informație privind garantarea economiilor depuse ca fond social la C.A.R. trebuie să ajungă la fiecare persoană care are economii acum în depozite sau titluri de stat, care trebuie să știe că fondurile sociale depuse la C.A.R. Top Invest sunt garantate integral în caz de insolvență. Un alt aspect este că garantarea economiilor are un cost care trebuie plătit de fiecare C.A.R. în parte, și nu toate C.A.R.-urile sunt membre ale Fondului de Garantare.

Cum convingi o persoană că banii economisiţi la C.A.R. sunt garantaţi?

În primul rând, prin informații corecte. În al doilea rând, prin sinceritate. Să presupunem că vrei să economiseşti o sumă de bani. Ești mulțumit de dobânda oferită de CAR, dar eşti îngrijorat pentru că nu ştii că banii depuşi de tine ca fond social la CAR sunt garantaţi integral în caz de insolvenţă. Am pomenit mai înainte de Fondul de Garantare, dar aceasta este ultima treaptă de garantare.

Prima treaptă este una destul de simplă și anume solvabilitatea și lichiditatea existentă. CAR Top Invest Craiova, spre exemplu, are împrumuturi acordate în momentul de faţă, aflate în derulare, asta înseamnă că are de încasat, peste 11,5 milioane de lei în următorii şase ani, doar valoarea împrumuturilor acordate, la care se adaugă dobânda aferentă de încasat, de peste 5,5 milioane de lei. Asta înseamnă peste 17 milioane lei. Păi cum Dumnezeu să dai faliment în următorii şase ani, când C.A.R.-ul are de încasat sumele acestea? Tehnic, nu ai cum să dai faliment. Doar dacă nu ai mai acorda împrumuturi începând de mâine şi peste şapte ani te întrebi ce faci, ceea ce nu este cazul nostru.

Valoarea împrumuturilor acordate și dobânda de încasat reprezintă un venit cert şi el este asigurat prin două elemente: prin veniturile și bunurile titularului de împrumut şi prin veniturile și bunurile giranţilor, cei care au garantat rambursarea împrumutului acordat şi dobânda aferentă cu veniturile şi bunurile prezente şi viitoare. A doua treaptă de garantare o reprezintă rezervele interne de risc și rezervele statutare constituite în conformitate cu legislația și statutul CAR Și, nu în ultimul rând, să recunoaștem că fiecare persoană vrea să câștige cât mai mult.

Unde vreți să ajungeți ca nivel de dezvoltare în următorii 5 ani?

Suntem recunoscuți ca fiind cea mai dinamică Casă de Ajutor Reciproc din Craiova. Vreau să ne păstrăm această abilitate, dar să devenim cea mai importantă casă de economii și credit din Oltenia. Și nu în 5 ani, ci în 3 ani. Activitatea noastră de microfinanțare socială va defini domeniul de activitate. Vrem ca atunci când o persoană economisește bani, CAR Top Invest să fie prima opțiune privind rentabilitatea și siguranța. De asemenea, suntem interesați să informăm și să atragem către C.A.R. persoanele fizice care au depozite bancare constituite sau titluri de stat, să le transforme în fonduri sociale de economii, având în vedere avantajele oferite.

