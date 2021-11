Pune banii să lucreze pentru tine! Câștigă o dobândă la economii de 7% pe an, de la CAR ECONOMIA

Trăim vremuri inflaționiste. Trebuie să ne păstrăm puterea de cumpărare a banilor noștri. În sistemul bancar dobânda medie la depozite este de 1-2% pe an. În timp ce rata inflației a depășit 5-6%. Inflația erodează puterea de cumpărare a banilor, dacă aceștia sunt ținuți în depozite sau “la saltea”. Câștigul real al persoanelor care țin banii în depozite este unul… negativ. Pe când, depunerea banilor sub forma fondului social la CAR ECONOMIA face ca banii să își păstreze puterea de cumpărare în timp.

Dobânda acordată de CAR ECONOMIA este de 7% pe an (cu capitalizarea inclusă). În plus, dobânda primită de membrii CAR pentru banii economisiți sub forma fondului social nu se impozitează, conform Legii codului fiscal. Un miliardar american spunea: “Pune banii să lucreze pentru tine!”.

Economisind la CAR ECONOMIA, câștigul pasiv din dobândă este unul semnificativ, cu mult peste orice alt câștig adus de instrumente de econimisire cu risc scăzut, existente pe piață în acest moment.

Banii se înmulțesc prin puterea dobânzii compuse sau capitalizate

“Cea mai puternică forță din Univers este dobânda compusă. Cine o înțelege câștigă (prin economisire– n.r.), cine nu o înțelege plătește”, a spus Albert Einstein. Puterea dobânzii compuse sau capitalizate este una miraculoasă. Banii sunt înmulțiți an de an, cu ajutorul acestui concept care se aplică în toată lumea. La C.A.R., dobânda nominală este 6,8% pe an, dar cu ajutorul dobânzii compuse (capitalizare lunară), câștigul real este de 7% pe an. Pe o perioadă mai lungă de timp, cu ajutorul dobânzii compuse (dobânda la dobândă), câștigul urcă an de an.

De exemplu, cine depune acum 100.000 de lei la CAR ECONOMIA, cu ajutorul capitalizării dobânzii, în 10 ani va câștiga 10% pe an. Pentru acuratețea datelor, a fost folosit programul intern de calcul al CAR ECONOMIA. C.A.R. a realizat o comparație între dobânda simplă de 6,8% pe an și dobânda de 6,8% capitalizată. Se observă că în cazul dobânzii capitalizate, suma deținută de membrul care economiseste la CAR ECONOMIA se dublează în 10 ani, iar câștigul efectiv urcă semnificativ, conform graficului alăturat.



CAR ECONOMIA atrage și economii în EURO, pentru care oferă o dobândă de 2,5% pe an. Este prima casă de ajutor reciproc din regiune care atrage fond social și în EURO. Dobânda oferită pentru euro este una simplă (fără capitalizare), și este cea mai mare dobândă din acest moment, aplicabilă în sisteme de economisire comparabile, cu risc scăzut pentru membrii deponenți.

CAR ECONOMIA se dezvoltă în continuu. Sumele atrase ca economii depășesc un milion de euro, anul acesta

“CAR ECONOMIA este o casă de ajutor reciproc din Craiova care se dezvoltă în continuu, capitalizandu-se în mod constant și sigur. Anul acesta, până la finele lunii octombrie, am atras fond social de la populație în valoare de peste un milion de euro, echivalent în lei (peste 5.000.000 de lei). Sunt persoane membre care depun sume mai mici, lună de lună , cum ar fi alocația copiilor sau o parte din salariu, însă sunt membri care economisesc la C.A.R. doar ocazional sume de 10.000-50.000 de lei, precum și sume de peste 100.000-300.000 de lei, care sunt pastrati la C.A.R. o perioadă mai lungă de timp.

Datorită acestei capitalizări rapide și continue, am depășit ca activitate și eficientă C.A.R.-uri locale care sunt de mai mulți ani pe piață. Cu o medie lunară a împrumuturilor acordate de 500.000 de lei și cu un vârf în octombrie de 800.000 de lei plasați în credite acordate, considerăm că am devenit o casă de ajutor reciproc DE TOP în Craiova și în regiune. Și continuăm să ne dezvoltăm armonios, cu ajutorul comunității care are încredre în serviciile noastre financiare.



Pentru banii depuși de populație sub forma fondului social în lei garantăm o dobânda de 7% pe an, cu capitalizarea inclusă. Se pot înscrie la noi ca membri persoane care au carte de identitate de România și locuiesc oriunde în țară sau străinătate. Avem un serviciu digitalizat de înscriere a membrilor care economisesc, ceea ce ne permite să avem membri din toată țara și români care lucrează în străinătate, care s-au înscris completând Formularul online de pe site-ul www.car-economia.ro, componenta ECONOMISEȘTE ONLINE”, a declarat Ramona Olaru, Președinte CAR ECONOMIA și membru fondator.

Cum garantează CAR ECONOMIA o dobândă de 7% pe an

“Se întreabă unele persoane care nu cunosc sistemul C.A.R. cum reușim noi să plătim o dobândă de 7% pe an membrilor care economisesc la CAR ECONOMIA, în timp ce băncile oferă dobânzi de 1-2% pentru depozite. În primul rând, avem o formă de organizare diferită față de cea a băncilor. În timp ce instituțiile financiare urmăresc obținerea de profituri cât mai mari pentru actionarii lor, casele de ajutor reciproc sunt organizații nonprofit, care funcționează doar pentru membri. Atragem economii pentru care garantăm o dobândă de 7% pe an, cu capitalizarea inclusă.

Banii depuși sub forma fondului social sunt plasați în împrumuturi sigure, garantate cu giranți, iar de la împrumuturi încasăm o dobândă mai mare decât cea asigurată pentru economii. Diferența între dobânda încasată de la credite și cea plătită pentru economii reprezintă cheltuielile de funcționare ale C.A.R., pentru că noi suntem organizații nonprofit, cum spuneam. Până la această dată nu avem niciun credit în procedură de executare silită. Ceea ce însemană că printr-o analiză riguroasă a cererilor de împrumut, banii acordați de noi în credite se întorc constant, integral și eficient la CAR”, a mai declarat Ramona Olaru, Președintele CAR ECONOMIA.



Banii economisiți la CAR ECONOMIA sub forma fondului social sunt GARANTAȚI INTEGRAL, fie că sunt depuși în lei, fie în euro. Pe lângă sistemul clasic de garantare al C.A.R., membrii beneficiază de o formă superioară de protecție a fondurilor sociale, deoarece CAR ECONOMIA este membră a Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc (FDGCAR).

Cum poți să devii membru de la distanță și cum poți vizualiza oricând dobânda în aplicația Home’CAR

Persoanele care doresc să se înscrie de la distanță pentru economisire o pot face accesând link-ul următor: https://car-economia.ro/economisește-online/ Iar persoanele care doresc să se înscrie în sistemul clasic ne pot vizita la sediul nostru din Craiova, unde li se pune la dispoziție Statutul CAR, decizia președintelui privind etapele restituirii fondului social și pot completa o cerere de înscriere ca membru.



Digitalizarea CAR-ului a continuat. Din decembrie 2020, CAR ECONOMIA pune la dispoziția membrilor o aplicație de mobil care le permite acestora să vizualizeze oricând fondul social și dobânda calculată zilnic și care se capitalizează lunar. Aplicația Home’CAR poate fi descărcată din Google Play sau din App Store și ocupă resurse minimale pe smartphone. “Datorită acestei aplicații Home’CAR, suntem casa de ajutor reciproc din România care are ca membri o comunitate importantă de specialiști IT, probabil cea mai mare, ca procent din numărul de membri care economisesc la noi”, a mai spus Ramona Olaru.



Fondul social și dobânda pot fi urmărite constant și pe desktop, accesând www.homecar.ro. Membrii care doresc să aibă acces la aplicația Home’CAR, pot fi autentificati de către personalul CAR ECONOMIA, pe baza unui username și a unei parole. Fie că este accesată pe mobil sau pe desktop, aplicația este doar pentru vizualizarea contului de la C.A.R. și nu se pot face tranzacții prin intermediul acestei aplicații.

Unde ne găsiți:

CAR ECONOMIA, Craiova, Str. Înfrățirii (lângă Mcdonald’s), bl. C16B, sc. 1, ap. 1

www.car-economia.ro

[email protected]

Telefon: 0749752104