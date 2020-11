C.A.R.-ul, mai tare ca orice bancă: oferă o dobândă de 6,5% pe an, iar banii sunt garantați de FDGCAR

CAR ECONOMIA funcționează ca o instituție financiară socială. Din economiile atrase se acordă împrumuturi altor membri.

Președintele CAR ECONOMIA, Ramona Olaru, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre cum sprijină casa de ajutor reciproc persoanele fizice din Craiova și Dolj, în această perioadă, precum și despre tendințele de pe piața financiară, în ceea ce privește economisirea și creditarea, cum ar fi digitalizarea, în acest domeniu.

Gazeta de Sud: Care este diferența între CAR ECONOMIA și o altă instituție financiară?

Ramona Olaru: CAR ECONOMIA este o instituție financiară nebancară, cu rol social, cu activitate nonprofit. Veniturile în plus realizate de o casă de ajutor reciproc se repartizează membrilor C.A.R. Pe când băncile sunt instituții financiare care urmăresc obținerea unui profit cât mai mare. CAR ECONOMIA este o instituție financiară socială. Funcționează în interesul oamenilor, care sunt membri ai C. A. R. Rezultatele financiare sunt dedicate membrilor și se împart acestora. Fie că este vorba despre dobânda la fondul social, fie de excedentul obținut la final de an („profitul”, în termeni comerciali), aceste rezultate se redistribuie tuturor membrilor, în procent egal. Cu alte cuvinte, noi punem oamenii pe primul loc!

GdS: Cum a evoluat CAR ECONOMIA de la deschidere?

R. O.: Am început activitatea într-o perioadă în care băncile nu mai acordau împrumuturi persoanelor fizice, într-un mod susținut. Nici nu începusem bine activitatea, că am fost „asaltați” de o avalanșă de cereri de împrumuturi. Am constatat că există o cerere fantastică pe acest segment. În același timp, băncile continuau să scadă dobânzile la depozitele la termen, care au ajuns cu mult sub rata inflației.

În același interval, C. A. R. – urile urcau dobânzile la economii peste rata inflației, pentru a atrage economiile populației. Noi am venit pe piață cu o dobândă cu mult peste rata inflației și peste media dobânzilor la depozitele bancare la termen. Astfel, dobânda noastră este de 6,5%, cu capitalizare lunară.

„Capitalizarea noastră este foarte bună!”

Această strategie financiară ne-a adus mulți membri, în scurt timp și importante sume economisite de acești membri, sub forma fondului social.

Cum spuneam mai devreme, capitalizarea noastră este foarte bună. În ceea ce privește economisirea, media pe membru care a depus fond social la noi este de circa 21.800 de lei de persoană. Iar împrumutul mediu este de 27.000 de lei pe membru.

GdS: Care sunt avantajele economisirii la CAR ECONOMIA?

R. O. : Avantajele sunt multiple. În primul rând, dobânda deosebit de avantajoasă. CAR ECONOMIA asigură un procent semnificativ al dobânzii pentru economisire, ceea ce ne face competitivi, în comparație cu depozitele bancare la termen. Un alt avantaj este acela că venitul din dobânda câștigată de membrii C. A. R. nu se impozitează, potrivit unei prevederi din Codul fiscal, la art. 93.



Un alt avantaj este cel al disponibilității banilor economisiți. Economiile sub forma fondului social sunt proprietatea membrilor care investesc. În acest context, C. A. R. – ul le dă posibilitatea să își retragă banii oricând doresc ei, fără să piardă dobânda acumulată. Dobânda se calculează și se datorează pe fiecare zi în care banii stau în contul C. A. R., din ziua virării sumelor, până în ziua retragerii. Aceasta este încă o diferență majoră față de sistemul bancar, unde depozitele la termen sunt purtătoare de dobândă doar după împlinirea termenului de depunere. La CAR nu există termene de retragere a banilor ce reprezintă fond social.

Un alt avantaj este acela că la CAR ECONOMIA nu percepem niciun fel de taxă de înscriere sau de comision. Oferim un fel de servicii financiare ECO, dacă pot spune astfel.

Ce rol are Fondul de Garantare al C.A.R.

GdS: Cum sunt garantați banii deponenților?

R.O.: CAR-urile deschise au un sistem foarte sigur de funcționare. Mecanismul este următorul: banii încasați sub forma fondului social sunt plasați în împrumuturi cu o dobândă mai mare decât dobânda datorată la fondul social. Diferența între dobânda încasată și dobânda plătită investitorilor o reprezintă cheltuielile de funcționare, plus acel excedent despre care vorbeam anterior, cunoscut drept „profit”, în mediul comercial.

O CAR care funcționează normal asigură garantarea banilor investitorilor cu veniturile viitoare din rate și cu bunurile din patrimoniul CAR. Noi am decis să beneficiem de o formă superioară de garantare. Astfel, CAR ECONOMIA este membră a Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc (FDGCAR). Am încheiat cu Fondul un contract care vizează Supraveghere, Finanțare și Garantare. Pe lângă activitatea de supraveghere financiară a activității curente, Fondul ne asigură finanțarea, în caz de necesitate, precum și garantarea integrală a fondurilor sociale depuse de investitori.

CAR ECONOMIA este înscrisă și în Registrul de evidență al BNR.

În plus, CAR ECONOMIA este membră a UNIUNII CAR ARMONIA, care are rol de supraveghere a activității C.A.R.-urilor membre. Deci, suntem „blindați” de măsuri de protecție a fondurilor sociale și de securitate financiară. Cu alte cuvinte, CAR-ul este mai tare că orice bancă. Oferă o dobândă de două-trei ori mai mare că o banca, iar câștigul nu se impozitează, iar banii sunt garantați. Ce investiție este mai sigură decât aceasta?

CAR ECONOMIA, singura casă de ajutor reciproc cu un serviciu complet digitalizat

GdS: Cum poate cineva să devină investitor la CAR ECONOMIA?

R. O. : Este foarte simplu. Este suficient să vină la C. A. R. cu actul de identitate și să completeze o cerere de înscriere ca membru. Sau poate nici să nu vină la CAR. Ci să aplice online, din fața computerului sau de pe orice alt device.



Digitalizarea unui serviciu financiar oferit de C. A. R. a fost provocarea anului 2020 pentru noi. Inițial, ne gândeam cum să devină cineva membru sau investitor, fără să ne vedem față în față. Acum este posibil. Am creat o secțiune pe site-ul nostru, www.car-economia.ro, unde persoanele pot aplica rapid. Se numește ECONOMISEȘTE ONLINE.

Cei interesați de economisire pot să completeze un formular, cu datele de identificare, iar după ce trimit formularul către C. A. R. , vor primi pe mail toate informațiile de care au nevoie. După ce virează banii în contul CAR, devin membri cu drepturi depline. Avem membri care au aplicat de la distanță din Pitești, Cluj, București și suntem în discuții și cu români din străinătate, care pot să economisească în siguranță la C. A. R. Tot ce trebuie să aibă investitorii, pe lângă bani, evident, este un cont bancar din care să facă viramentul și acces la internet.

„La C. A. R. câștigul real este de 6,7% pe an”



Practic, acest serviciu financiar complet digitalizat a venit în întâmpinarea nevoilor potențialilor membri ai C. A. R. Pentru ca ei să poată pune banii deoparte în pandemie, chiar și în situații în care nu se pot deplasa fizic la sediul C. A. R. din cauza măsurilor de distanțare impuse de pandemie.

Și, ca o paranteză, sunt foarte mulți oameni care economisesc în această perioadă. Numai că dacă își țin banii „pe card” sau „la saltea”, ei nu câștigă nimic. Iar dacă îi plasează în depozite bancare, câștigul este infim, sub rata inflației. Cel mai indicat este ca banii lor să producă un venit pasiv semnificativ, fără să ii miște. Această soluție este depunerea banilor la CAR ECONOMIA sub forma fondului social și să câștige 6,5% pe an, cu capitalizare. Deci, la C. A. R. câștigul real este de 6,7% pe an, în total.

GdS: Dobânda pe care o plătiți membrilor este mult mai mare decât la bănci. Cum reușiți să asigurați o dobândă așa de mare la economii, în condițiile în care băncile oferă 1-2% la depozitele la termen?

R. O. : CAR-ul este o entitate non-profit. Scopul său principal este întrajutorare membrilor. Reușim să asigurăm o dobândă de 6,5% pe an cu capitalizare, binemeritată de membrii noștri care economisesc, prin plasarea banilor lor în împrumuturi sigure, care „contorizează” o dobândă mai mare decât cea datorată investitorilor. Acordăm împrumuturi între 4.500 și 45.000 de lei, unor persoane care trebuie să fie eligibile pentru primirea unor sume așa de mari.

Titularii împrumuturilor trebuie să garanteze cu giranți, a căror bonitate financiară trebuie să fie similară cu cea a împrumutaților. Contractele de împrumut sunt învestite cu formulă executorie, astfel că în cazul în care titularul nu își plătește creditul, sunt executate silit veniturile lor si ale giranților. Deci, banii se recuperează rapid de la debitori, în orice situație. Statisticile la nivel național arată o rată de default a împrumuturilor de la CAR de doar 2%. Cu mult sub rata de eșec din alte sisteme financiare.

GdS: Cu ce se deosebește CAR ECONOMIA de alte CAR-uri?

R.O.: În primul rând, suntem o casă de ajutor reciproc deschisă. Serviciile noastre financiare se adresează tuturor persoanelor fizice. Pot să economisească la noi toți cei care doresc să pună bani deoparte, indiferent că sunt angajați, pensionari, antreprenori sau că lucrează în străinatate. Împrumuturi acordăm doar persoanelor salariate. O altă diferență față de C.A.R.-urile clasice este aceea că la CAR ECONOMIA atragem sume mari de la populație. Poate fi economisită o sumă oricât de mare. Nu există limită superioară în ceea ce privește valoarea fondului social care se plasează la CAR.



La noi, investitorii au depus sume mari. Am amintit anterior că media pe membru deponent de fond social este de 21.800 de lei de persoană. Este mult, față de sistemul clasic al CAR-urilor, unde oamenii depun lunar sume mici din salarii. La noi se depun și aceste sume mici, dar avem și investitori care plasează sume importante la CAR.

„Anul 2020 este anul economisirii”

Până la această dată, cea mai mare sumă economisită de o persoană la noi este de 100.000 de lei. Și sunt mai mulți astfel de investitori, interesați de un câștig pasiv din dobândă semnificativ, precum și de plasarea banilor lor în siguranță. Așteptăm și mai mulți investitori care să depună fond social la noi. Chiar și sume mai mari de 100.000 de lei. Există cerere de împrumuturi, iar banii vor fi plasați rapid în credite către persoane eligibile.



Anul 2020 este anul economisirii, dând la o parte toate efectele pandemiei. Mai mult ca oricând, populația a înțeles necesitatea economisirii, a investițiilor chibzuite. Specialiștii ne îndeamnă: „Nu vă țineți toate ouăle în același coș”. Adică economiile trebuie păstrate sub mai multe forme, în plasamente diverse. Pot face acest lucru în siguranță, la CAR ECONOMIA, unde vor câștiga o dobândă real pozitivă, adecvată necesităților lor investiționale. De aceea, una dintre devizele noastre este: „Economisește inteligent la CAR ECONOMIA!”

