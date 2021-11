Regiunea Iași și-a desemnat finalistele OFA STARTUP ANGELS! Vezi cine merge în Marea Finală!

Competiția regională OFA STARTUP ANGELS Iași și-a desemnat finalistele care vor concura în MAREA FINALĂ, din 12 noiembrie 2021. OFA STARTUP ANGELS este un concurs de pitching, al cărui obiectiv principal este susținerea succesului afacerilor antreprenoarelor din România.

Așadar, în marea finală OFA START UP ANGELS, Brand Ambassadorul Amalia Georgescu merge cu Delia-Ștefania Gîngă, ”CROITORIA DIN SAT” și Georgiana Damian-Savastru, fondatoarea ”FABULOCITY Preschool & Afterschool”, care a fost favorita publicului.

Juriul pentru competiția județeană Iași a fost format din: Alina Neli Novac- manager competitie OFA STARTUP ANGELS, antreprenor si fondator NOVAK COUTURE, Renate Popescu- presedinte OFA UGIR BIHOR, expert contabil si specialist in management financiar, reprezentant CECCAR BIHOR, Mirabela Miron- președinte OFA UGIR și președintele grupurilor de firme AVISSO, AVOCAT Geta Lupu- președinte al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere și Carmen Fediuc- antreprenor si senior consultant în finanțări europene REI Evolution SRL by Carmen Fediuc.

Toate afacerile prezente în competiție au un potential foarte mare de dezvoltare. Chiar dacă doar patru concurente au fost desemnate căștigătoare, dintre care două vor merge în finală, OFA UGIR va fi alături de toate participantele în drumul lor antreprenorial.

În urma deliberării juriului, afacerea câștigătoare a finalei regionale Iași este firma ”CROITORIA DIN SAT” manager Delia-Ștefania Gîngă!

”Croitoria din Sat” este, în momentul de față, un mic atelier de croitorie și broderie tradițională, cu un număr de doi angajați și o capacitate de producție mică.

”Într-o lume modernă, în care tradiționalul cu greu își face loc, noi oferim soluții vestimentare originale care împletesc cu măiestrie cele două universuri antagonice. Din dorința de a păstra și a promova zestrea portului tradițional românesc, micul nostru atelier încearcă prin creațiile sale, să introducă motivele populare în stilul vestimentar modern. Desigur, oferim și soluții pentru articole vestimentare care să reflecte doar un singur trend: tradițional sau modern. Sub brandul „BOOLENDRE”, avem soluții vestimentare de serie sau oferim clienților noștri posibilitatea de a-și crea propriul stil, dedicat, unicat.

Prin proiectul propus dorim să ne mărim capacitatea de producție astfel încât, pe lângă comenzile primite de la ansambluri folclorice, asociații culturale sau instituții publice, să putem comercializa produsele noastre în magazine proprii, în magazinul online dar și în străinătate”, spune antreprenorul Delia-Ștefania Gîngă.

Locul II a revenit firmei ”ROD”, manageriată de Alina Cojocariu.

”Sunt de profesie farmacist și cel mai important pentru mine este să ofer calitate prin ceea ce fac. În acest mod ajut oamenii din jurul meu și acest lucru mă împlinește.

Din dorința de a-mi rezolva o problemă personală cu copiii care nu doreau să accepte siropuri când erau răciți, am creat o cremă pentru creșterea imunității și menținerea sănătății tractului respirator. Acesta a fost primul pas spre ceea ce urma să devină ROD, din pasiune pentru meseria mea și din dorința de a fi aproape de oameni.

Sub acest brand acum produc cinci tipuri de cremă: Rod Mâini Catifelate, Rod Fără pete, Rod Fără acnee, Rod Piele catifelată, Rod Imunitate. Rod este un vis devenit realitate pentru mine și viziunea mea este ca în fiecare casă să existe măcar un produs ROD! Pentru a dezvolta afacerea, am nevoie de cinci aparate thermomix cu ajutorul cărora voi putea produce 5 creme noi”, mărturisește Alina Cojocariu.

Locul III a fost câștigat de Loredana Staicu, manager CODE SCHOOL!

”Code School” Iaşi susţine copiii şi adolescenţii să se adapteze uşor acestei dinamici atrasnformării digitale, oferind cursuri de formare în IT (Information Technology): programare şi robotică.

”Misiunea noastră este de a-i face pe clienţi să înțeleagă cursurile Code School ca pe o aventură, să vină cu entuziasm şi să plece cu pasiune pentru IT şi cu planuri de a schimba lumea, folosind ştiinţa, tehnologia, ingineria şi matematica (STEM – Science, Technology, Engineering and Math). Îmi doresc, ca întreprinzator, să pot pune o amprentă asupra învăţământului din România, să găsesc modalitaţi de adaptare a procesului de învăţare astfel încât fiecare participant la cursurile noastre să vină cu încredere şi cu plăcere dobândind aceste cunoştinţe într-un mediu plăcut şi prietenos”, afimră Loredana Staicu.

”FABULOCITY Preschool & Afterschool” a fost favorita publicului, fondatoarea Georgiana Damian-Savastru, asigurându-și astfel și, locul în Marea Finală de la Iași, din 12 noiembrie.

”FabuloCity este un program edutainment (education+ entertainment) în care îmbinăm educația (gradiniță și pre/after-school) cu distracția, iar ceea ce rezultă este un ORAȘ al COPIILOR, condus de copii, sub îndrumarea mentorilor.

ORAȘUL FABULOS este cadrul în care copiii experimentează, prin joc de rol, meseriile oamenilor mari. Punem la dispoziție camere tematice pentru ca toți cei mici să trăiască experiențe cât mai apropiate de realitate și să devină, pe rând, POLIȚIȘTI (rutieri, detectivi, avocați, judecători), MEDICI (generali, pediatri, veterinari, de urgență), ARTIȘTI (pictori, dansatori, cântăreți, actori) și ANTREPRENORI (își descoperă talentele și învață să le monetizeze), alături alte tematici de interes.

La FabuloCity folosim jocul de rol ca metodă de bază în procesul didactic pentru a îi ajuta pe studenții programelor noastre de grădiniță, afterschool sau activități de tip atelier, să experimenteze noțiunile proaspăt descoperite din roluri active din viața reală”, ne dezvăluie antreprenorul Georgiana Damian-Savastru.

Sponsorii evenimentului OFA START UP ANGELS au oferit, ca de obicei, premii substanțiale concurentelor câștigătoare. De data aceasta, au fost premiate nu numai câștigătoarele, ci toate antreprenoarele care s-au calificat în competiția de la București, astfel:

Premii speciale pentru toate concurentele din competiție :

·AGEO Events- 50% discount la cursul Public Speaking si Branding Personal

·Impact Assesement- a decis în timpul transmisiei live a evenimentului, să ofere consultanță în implementare servicii GDPR pentru concurentele: Luiza Bădărău, Camelia Ciudin, Alina Cojocariu, Benedicta Drobotă, Laura Ignătoaie, Delia Gîngă.

·Clinica Endorfine- 30% discount la toate serviciile de remodelare corporală și epilare definitivă

·Cafeneaua DADO Café- cafea aromată într-un pahar cu mesaj original pentru stare de bine – DEJA TOATE CONCURENTELE AU PRIMIT CAFEAUA DIRECT ACASA- cele din IASI- si prin curier cele din afara Iasului

·Clinica Q Estetiq- a oferit 4 vouchere de 500lei la serviciile clinicii sale, prin tragere la sorți de către juriu pentru: Laura Ignătoaie, Benedicta Drobotă, Cristina Baghiu, Camelia Ciudin.

Premiu pentru votul publicului: Georgiana Damian-Săvăstru

·Biocomp: 1 dispozitiv 15W dezinfectie aer LBAGE15W

·AGEO în parteneriat cu Studio UP: un interviu de 30 minute, ce va fi promovat pe canalul de youtube Amalia Georgescu AGEO.

·Awesomm Wine. Food. Travel: 10% discount la cursurile de somelier de pe platforma awesomm.ro + 1 sticlă de vin Metph Rosu, de la GRAMMA.

·Revista InSociety.ro: un articol, tip poveste, în Revista InSociety.ro- versiunea online

·Salonul MagentaStreetway.ro: o terapie Access Bars (SPA energetic)

·Lavanda Laurei: un pachet cadou Lavanda Laurei, cu produse cosmetice naturale cu lavanda

·YACAȘA by joli-bebe.ro: o geantă de textile, elegantă și spațioasă

·Glare Magazine: un interviu publicat pe www.glaremagazine.ro

·BMADLEN : un un setup complet Google My Business, pentru a crește vizibilitatea pe google

·GRIFIN: o ședință de consultanță în Customer Experience + participare la cursul ”Cum saă-ți motivezi echipa”.

·Fundatia Camerei de Arbitraj și Mediere: o consultanță juridică gratuită, timp de 1 lună, pentru partea de contracte comerciale

·Euro SMART DPO: un audit GDPR

·OFA UGIR: un an membership gratuity, în OFA UGIR.

