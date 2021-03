Cum schimbi furnizorul de gaze naturale

După liberalizarea prețurilor la gaze naturale, consumatorii casnici au dreptul să își aleagă furnizorul de gaze pe care îl consideră favorabil. Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod similar cu schimbarea furnizorului de energie electrică. În sensul că orice consumator are dreptul să își aleagă furnizorul.

Iar prin procedura de transferare de la un furnizor la altul, clientul (denumit consumator casnic) să nu aibă de suferit. În sensul că furnizarea gazelor naturale nu i se întrerupe. Despre procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică am relatat în GdS, zilele trecute. Astăzi detaliem situații legate de schimbarea furnizorului de gaze naturale.

La ce să fiți atenți atunci când schimbați furnizorul de gaze

“În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale cu care doriți să încheiați un nou contract, recomandăm clienților casnici să analizeze atât oferta de preț, cât și condițiile asociate prețului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvența emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc).

De asemenea, recomandăm clienţilor casnici să analizeze cu mare atenție ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potrivește cel mai bine. După identificarea celei mai avantajoase oferte, să încheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial”, atenționează ANRE, pe pagina de internet, www.anre.ro.

Prețul gazului poate fi fix, dar poate varia chiar și pe durata unui contract

Concret, unii furnizori de gaze naturale încheie contracte pe 6 luni sau pe un an, cu consumatorii casnici. În acest interval, ei oferă un preț mai mic al gazelor naturale. Este foarte important să știți ce se întâmplă cu prețul după ce se încheie valabilitatea acelui contract. Ideal ar fi ca furnizorul să spună din timp la ce preț va furniza gazele naturale, pentru a avea posibilitatea consumatorul să aleagă. Pe durata unui contract prețul poate să fie fix sau poate și să varieze?



Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variații ale prețului gazelor naturale. Astfel, unele contracte pot să conțină o clauză contractuală, care să permită acest lucru. Acea clauză “care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerințele de bună credință, de echilibru și de transparență, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale care se reflectă în preţul de furnizare”, informează ANRE, la secțiunea dedicată schimbării furnizorului de gaze naturale.



Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – prețul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

Tarifele de transport și distribuție nu se pot negocia

Prețul gazelor naturale nu este reglementat de ANRE și poate fi negociat de consumator cu furnizorul. Tarifele de transport și de distribuție ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de consum al clientului rămân în continuare reglementate de ANRE. Aceste tarife nu pot fi negociate. Ele trebuie evidentiate pe factură.

Ce se întâmplă cu facturile vechiului furnizor

În cazul în care decideți să schimbați furnizorul de gaze naturale trebuie să știți că aveți obligația de a vă achita facturile la vechiul furnizor. De asemenea, dacă el v-a încasat în plus și face regularizarea, vechiul furnizor este obligat să va achite diferența încasată în plus.



În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Puteți compara ofertele de la toți furnizorii

Pe site-ul ANRE, www.anre.ro există o secțiune numită “Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”. Comparatorul este vizibil chiar pe pagina principală a Autorității.

Trebuie să introduceți județul în care se află locul de consum și un consum lunar. Apoi veți afla prețurile existente în acest moment pentru un astfel de consum de la toti furnizorii care activeaza in aria in care este locul de consum indicat de dumneavoastra. De la cel mai mic preț, la cel mai mare.