Insolvențele s-au temperat în 2020. Care este trendul în 2021?

În condițiile în care dobânzile bancare pentru depozitele în valuta europeană sunt cu mult sub 1%, CAR ECONOMIA acordă o dobândă anuală de 10 ori mai mare decât o bancă, pentru fondul social plasat în euro la casa de ajutor reciproc. Și dobânda pentru banii economisiți în lei, acordată de CAR ECONOMIA, este semnificativă. Iată cum puteți câștiga 7% pe an, de la C. A. R.