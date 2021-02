Revoluție în lumea C. A. R.! Cea mai mare dobândă la economii în EURO o găsiți la CAR ECONOMIA

Începând din februarie 2021, CAR ECONOMIA atrage de la populație fond social în moneda europeană. Este pentru prima dată când o casă de ajutor reciproc le oferă potențialilor membri posibilitatea să economisească la C. A. R. într-o altă monedă decât cea națională.

Dobânda este de 10 ori mai mare decât la multe bănci

Pentru economiile populației plasate în euro, sub forma de fond social, CAR ECONOMIA oferă un câștig mult mai mare decât orice dobândă bancară la depozitele în euro pe 12 luni. În sistemul bancar, dobânzile la depozitele în valuta europeană au scăzut semnificativ, în ultimii ani. În 2021, dobânzile bancare la depozitele în euro se situează între 0,01% pe an și 0,85% pe an. Câștigul mediu din depozitele bancare în euro pe 12 luni este de aproximativ 0,2% pe an. Dacă adăugăm impozitul pe venitul din dobândă (10%), comisioanele bancare de retragere de numerar (0,5-1% din suma retrasă) și comisioanele de gestionare a conturilor, atunci o persoană care ține euro la bancă va retrage la termen mai puțin decât a depus.



În condițiile în care unele bănci oferă dobânzi nesemnificative sau dobânzi foarte aproape de zero la depozitele în euro, CAR ECONOMIA garantează o dobândă de 2,1% pe an, cu capitalizare inclusă, pentru economiile în euro plasate sub forma fondului social. În total, cine economisește în euro la CAR va primi, în plus, față de suma economisită, 2,1% pe an, neimpozabili. Astfel, dobânda oferită de CAR ECONOMIA este de 10 ori mai mare decât multe dobânzi bancare acordate la economiile în EURO. La 20.000 de euro economisiți la CAR ECONOMIA, câștigul net într-un an este de 420 de euro.

Persoanele care vor să economisească în euro la CAR ECONOMIA trebuie să devină membri ai C. A. R. Acest lucru se poate face prin completarea unei cereri de înscriere.

Dobânzi excelente pentru economiile în lei

Economisirea în moneda națională la casa de ajutor reciproc amintită aduce câștiguri pasive semnificative pentru persoanele care plasează capitalurile proprii la C. A. R.

Persoanele fizice care economisesc în lei la CAR ECONOMIA beneficiază de o dobândă de 6,5% pe an, cu capitalizare (în total, câștigul este de 6,7% pe an), pentru fondul social depus în lei.

Economisiți în lei și câștigați o dobândă de 7% pe an

Începând din acest an, membrii fideli ai CAR care economisesc în lei, în condițiile stabilite de CAR, vor beneficia de o dobândă de 7% pe an (capitalizare inclusă) pentru fondul social în lei.

Pentru a afla în ce condiții puteți ajunge la un câștig anual total de 7%, contactați reprezentanții CAR ECONOMIA.

Fondurile sociale depuse la CAR ECONOMIA, în lei sau în euro, sunt garantate de Fondul de Garantare al C. A. R.

Câștigul (dobânda) asigurat membrilor de către casa de ajutor reciproc este neimpozabil, conform art. 93 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

CAR ECONOMIA

Craiova, Str. Înfrățirii (lângă McDonald’s), Bl. C16B, Sc. 1, Ap. 1

Tel. : 0749752104.

www.car-economia.ro

[email protected]