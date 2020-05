Angajată a Ford Craiova, confirmată cu COVID. Ce măsuri ia producătorul auto

O angajata de la sectia Montaj General de la Ford a fost confirmata cu COVID. Femeia a fost testata la o clinica privata din Craiova. Reprezentantii producatorului auto confirma ca persoana respectiva a fost confirmata cu COVID.

Din ultimele informatii, angajata Ford se afla in Spitalul Victor Babes din Craiova, la ora redactarii acestei stiri. Angajata Ford a ajuns la spital cu taxiul, la indicatiile personalului medical de la clinica privata la care si-a facut testul. Potrivit unor surse avizate, femeia prezenta doar simptome usoare, respectiv o anumita raguseala. La indemnul familiei, ea ar fi acceptat o testare la o clinica privata, pentru COVID.

6 persoane sunt in izolare la domiciliu, timp de 14 zile

Fabrica a luat masurile ce se impun in acest caz. Ford comunica faptul ca sase persoane – contacti directi ai angajatei confirmate cu COVID – se afla in izolare la domiciliu pentru 14 zile.

„Va confirmăm că unul dintre angajații noștri de la fabrică Ford din Craiova a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre o angajată, care a fost testată pozitiv la o clinică privată din Craiova și care acum se află sub supraveghere medicală la spital, unde este testată din nou.

Am notificat imediat angajații care au fost în contact apropiat cu angajată noastră și le-am cerut acestora să rămână în izolare la domiciliu pentru 14 zile. Sănătatea și siguranță angajaților este principala noastră prioritate.

Am urmat în totalitate protocoalele Ford aflate în vigoare la nivel global și lucrăm în strânsă legătură cu Direcția de Sănătate Publică Dolj (DSP), care va decide dacă este necesară o investigație epidemiologică pentru angajații care au lucrat cu și în apropierea persoanei infectate. Vom monitoriza situația și ne vom conformă instrucțiunilor autorităților locale, în timp ce vom continuă să punem în aplicare protocoalele de siguranță ale Ford, cu scopul de a preveni răspândirea COVID-19″, au prezentat reprezentantii Ford Craiova.

Femeia confirmata cu COVID era in somaj tehnic

Potrivit ultimelor date obtinute de GdS, femeia confirmata cu COVID, angakjata a Ford, era in somaj tehnic in saptamana aceasta. Ultima ei zi de lucru a fost pe 22 mai. Ea ar fi intrat in contact direct cu sase colegi. 4 dintre acei angajati ai Ford sunt in somaj tehnic in aceasta saptamana si sunt izolati la domiciliu pentru 14 zile. Alti 2 angajati au mers la fabrica. Potrivit reprezentantilor Ford, cei doi au fost testati cu teste rapide pentru COVID. Ambele teste au iesit negative. Respectivii angajati sunt in izolare la domiciliu.

Reamintim ca Ford a reluat productia la Craiova pe data de 4 mai, lucrandu-se intr-un singur schimb de lucru. UIlterior, pe 18 mai, fabrica a trecut la doua schimburi de lucru.

Masurile luate in fabrica pentru evitarea raspandirii COVID sunt printre cele mai dure din industria locala din Craiova.