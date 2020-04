Ford pregătește redeschiderea fabricii și ia măsuri de siguranță

Ford pregateste reluarea productiei in fabrica din Craiova, incepand din 4 mai, dar nu la nivelul de productie anterior inceperii pandemiei. In acest fel, producatorul auto pregateste masuri stricte de lucru pentru personalul care s-ar intoarce la munca. Ford le-a transmis angajatilor o informare prin care li se comunica planurile de redeschidere a productiei. Dar si masurile care se vor lua, petru ca angajtii sa lucreze in deplina siguranta.

„Ipoteza de la care plecăm este că putem relua operațiunile de producție încă de pe data de 4 mai. Se lucrează în prezent ca săptămâna viitoare sa se ia o decizie finală privind redeschiderea unităților noastre de producție. Decizia va cuprinde și o analiză detaliată a tuturor aspectelor din cadrul planului de reluare a producției, astfel că vom confirma datele exacte de repornire atunci când suntem siguri că am luat toate măsurile de siguranță necesare pentru a relua operațiunile”, transmite compania printr-o informare adresata salariatilor.



„Vă scriem astăzi pentru a vă informa în legătură cu planurile noastre de a relua etapizat producția, începând cu data de 4 mai 2020. Vă rugăm să rețineți că acesta este planul valabil începând de acum, care depinde de numeroși factori interni și externi. Vă vom ține la curent cu orice modificări ulterioare atunci când va fi cazul”.

Productia s-ar relua din 4 mai, într-un singur schimb de lucru

Ford planuieste reluarea productiei de autovehicule, cat si de motoare. Dar in loc de trei si patru schimburi, ca pana acum, va fi un schimb de lucru. Ceea ce inseamna ca volumul productiei va fi unul mai redus decat inainte de inceperea pandemiei.

„În Craiova, intenționăm să reluăm producția atât în Fabrica de Asamblare Vehicule cât și la Fabrica de Motoare începând cu data de 4 mai 2020 într-un singur schimb de lucru, cu unele exceptii (orele de începere ale turei sunt prezentate mai jos). O decizie finală va fi luată săptămâna viitoare, pe data de 28 aprilie. Veti fi anunțat de catre supervizorul/team leader-ul vostru daca este cazul să veniți la muncă. Persoanele care nu vor veni la muncă, vor rămâne în șomaj tehnic, în baza unei decizii formale”, a informat compania angajatii.

Ce masuri ia Ford, pentru reluarea productiei



Compania si-a informat angajatii ca vor fi luate masuri de siguranta sporite la locul de munca. „La întoarcerea la serviciu în aceste împrejurări neobișnuite, este necesar să punem în aplicare un număr mare de reglementări și instrucțiuni suplimentare, toate fiind concepute pentru a reduce la minimum riscurile asupra sănătății fiecărui membru al echipei noastre.

Starea dumneavoastră bună de sănătate este cea mai importantă și este absolut necesară pentru ca operațiunile noastre să repornească și să funcționeze din nou”, se transmite in informrea Ford catre angajati.

Ford stabileste reguli noi de intrare in incinta fabricii si detalieaza ce se intampla in cazul unor eventuale imbolnaviri. Ford isi indeamna angajatii sa pastreze conditiile legale de deplasare catre serviciu si in incinta fabricii. Sa nu formeze grupuri mai mari de 3 persoane, sa respecte distanta de 2 metri fata de alta persoana etc.

Anagajatii sunt instruiti sa nu cumpere mancare neambalata de pe strada (cornuri, gogosi). Si sa isi aduca de acasa doar mancare neperisabila. Accesul la dozatoarele de apa este disponibil, dar ținând cont de metodele de control aflate în vigoare, mai informeaza compania.