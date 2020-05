TOPGEL aniversează 25 de ani și anunță o investiție de un milion de euro în tehnologie

Compania TOPGEL, producător român de înghețată și sortimente de patiserie cu sediul lângă Craiova, aniversează 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, compania marchează o nouă etapă în dezvoltare. „Cu o cifră de afaceri de 15,7 milioane de euro în 2019 și cu o capacitate de producție de 100 de tone de înghețată pe zi, TOPGEL este cel mai mare producător de înghețată din România și una dintre cele mai importante companii din județul Dolj. De asemenea, TOPGEL se situează în top trei jucători pe piața de înghețată din România, cu o cotă de piață de 15% din punct de vedere al volumului, conform datelor Eurostat, rezultate dintr-o analiză Frames”, a informat compania, printr-un comunicat de presa.

Compania are în portofoliu peste 50 de sortimente de înghețată și o gamă de napolitane, categorie dezvoltată în ultimii ani ca o completare necesară pentru sezonul rece. Acestea sunt realizate la fabrica TOPGEL din comuna Cârcea, în apropierea orașului Craiova, unitate care include 9 linii de producție de înghețată și 6 linii dedicate produselor de patiserie, se arata in comunicat.

“TOPGEL a început în 1994 ca o mică afacere de familie, cu ambiții și vise mari. Iată-ne astăzi, după 25 de ani, celebrând un business românesc de succes, care a trecut testul timpului. Suntem unul dintre puținii jucători români rămași pe piața de înghețată autohtonă și am ales să rămânem astfel, deși am primit oferte de cumpărare. Am dovedit că o companie locală poate concura cu marile branduri internaționale și poate crește sănătos, etic și sustenabil”, a declarat Bianca Popa, director de marketing TOPGEL.

Profit de 3,4 milioane de euro

În 2019, compania a înregistrat un profit de 3,4 milioane de euro și a contribuit la economia românească cu o sumă de aproximativ 2 milioane de Euro, sub formă de taxe și impozite. De asemenea, a realizat investiții de 1.360.000 de Euro în tehnologie și echipamente pentru modernizarea depozitelor frigorifice centrale și a stației de epurare și pentru achiziționarea unui robot de ambalare a înghețatei și lăzi frigorifice noi.

“La 25 de ani, TOPGEL privește cu încredere în viitor. Vom oferi în continuare produse accesibile, dar de bună calitate consumatorilor noștri și vom rămâne un partener de încredere pentru cei peste 20.000 de clienți din întreaga țară. În plus, continuăm investițiile – în ianuarie am achiziționat o nouă linie de producție de napolitane, în valoare de peste 1 milion de euro, care ne dublează capacitatea de producție. De asemenea, ne propunem ca în viitorul apropiat să accesăm comerțul modern, respectiv lanțurile de retail, cu un sortiment de înghețată TOPGEL dedicat”, a completat Bianca Popa, director de marketing TOPGEL.

Compania TOPGEL s-a implicat în viața comunității

De-a lungul timpului, TOPGEL a investit permanent în tehnologie de ultimă oră pentru a produce și livra produsele TOPGEL la cele mai înalte standarde către consumatori. Tocmai de aceea, compania a investit într-o rețea proprie de distribuție, care în prezent numără 24 de centre și o flotă dedicată formată din 200 auto frigorifice pentru înghețată, 75 autoutilitare pentru produse de patiserie și un camion frigorific.

O altă direcție importantă pentru TOPGEL a fost implicarea în comunitatea locală din zona Craiovei, unde se află centrul operațiunilor companiei. Din anul 2002, compania a realizat donații totale în valoare de 345.000 de Euro în domeniile de sănătate și educație. Concret, compania a achiziționat aparatură medicală pentru sistemul medical de stat din Craiova, a acordat burse pentru elevi și a sprijinit inițiative ale societății civile locale.

TOPGEL în cifre

TOPGEL este cel mai mare producător român de înghețată și se află în top 3 jucători de pe piața de înghețată din România. Compania deține o unitate de producție în Comuna Cârcea, în apropierea orașului Craiova, care include 9 linii de producție de înghețată și 6 linii dedicate produselor de patiserie.

Cu o istorie de 25 de ani, TOPGEL are în portofoliu peste 50 de sortimente și arome de înghețată, aproximativ 20.000 de clienți în întreaga țară, 400 de angajați, 24 de puncte de distribuție și o flotă proprie care acoperă 100% din suprafața țării.