Protest pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești

Circa 30 de salariați ai firmei Tirrena Scavi, care lucrează pe Tronsonul I al drumului expres Craiova-Pitești, au protestat luni pe locul unde este amplasată organizarea de șantier. Oamenii au acuzat că nu și-au primit salariile integrale pe luna decembrie. Ei au precizat că pe decembrie au încasat o parte din bani, dar nu pe întreaga luna.

„Nu ne-am luat salariile din decembrie. Pe ianuarie și februarie nu ne-am luat banii. Suntem din trei județe: Dolj, Olt și Gorj. Nu mai avem cu ce să ne întreținem familiile și copiii. Nu avem cu ce face naveta și suntem chemați la serviciu. Avem colegi care vin de la 75 de kilometri. Am fost în șomaj tehnic prin ianuarie, apoi prin februarie, dar ne-au chemat la lucru. Noi am venit. Acum ne vrem banii”, a precizat unul dintre protestatari. „Firma a primit avansul de la stat pentru lucrările prestate pe drumul expres. Așa că trebuie să ne dea banii. Sunt salariile noastre. Trebuie să ni le dea“, a spus un alt protestatar.

Angajații, hotărâți să continue protestele

Angajații Tirrena Scavi au mai menționat că li s-a comunicat verbal din partea firmei că vor fi pontați doar două ore pe zi, începând de luni, 23 martie. Până luni, în jurul prânzului, angajații nu primiseră vreun act adițional la contractele de muncă, prin care să le fi fost diminuat timpul de lucru pe șantier.

Protestele au început de vineri, 20 martie. Angajații susțin că atunci au început să își ceară drepturile salariale în stradă. Ei au mai spus că firma le-a comunicat vineri că, momentan, nu are bani să le achite salariile. Angajații de la Tirrena Scavi au menționat că vor continua protestele până își vor primi toate drepturile salariale.

Ce spune reprezentantul Tirrena Scavi

Contactat de GdS, directorul adjunct de proiect al Tirrena Scavi, Davide Pes, a precizat, inițial, că „au fost mici probleme financiare cauzate de situația din Italia, unde este firma-mamă. Situație cauzată de coronavirus. Dar se vor rezolva problemele. Am dat o parte din salarii săptămâna trecută. Vom mai da o parte săptămâna aceasta sau până la sfârșitul lunii martie. Vineri i-am chemat pe oameni la firmă și le-am explicat. Astăzi (luni – n.r.) nu știam de niciun protest pe șantier“, a spus Davide Pes, pentru GdS.

Ulterior, contactat din nou de GdS, reprezentantul Tirrena Scavi a precizat că se vor plăti toate drepturile salariale ale oamenilor până la finele lunii martie. Davide Pes nu a dorit să mai facă alte comentarii.

Angajații acuză că nu au condiții de lucru și stau îngrămădiți în containere

Angajații de la Tirrena Scavi acuză și că nu au condiții să stea, în perioada aceasta, cât nu sunt în șantier. Oamenii susțin că stau îngrămădiți în containere mici, în condițiile în care este interzis acest lucru, în situația cauzată de coronavirus. „Vagoanele sunt înghesuite. Au circa 10 metri pătrați. Suntem expuși de circa o săptămână la situația aceasta de îmbolnăvire. Mașinile sunt acolo, nu putem lucra cu ele. În cabina utilajelor nu avem căldură, ca să putem sta izolaţi unii de alții. Afară nu putem sta că înghețăm în două ore“, a spus unul dintre protestatari.

Reprezentantul firmei Tirrena Scavi, Davide Pes, a precizat, pentru GdS, că le-a transmis oamenilor să plece acasă tocmai din cauza situației legate de coronavirus. În sensul că societatea nu le poate asigura alte spații în afara containerelor din șantier.

Contactat de GdS, pentru acest caz, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj, Cătălin Mohora, a precizat că, în conformitate cu prevederile Legii 319/2016 privind sănătatea și secritatea în muncă, „firma are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a nu pune viața oamenilor în pericol!“.

Tirrena Scavi construiește Tronsonul 1 al drumului expres

Firma italiană Tirrena Scavi a câștigat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 1 din drumul expres Craiova-Pitești. Au fost înregistrate o serie de probleme, astfel că traseul unui sector de drum de pe tronsonul 1 a trebuit să fie deviat. Proiectul tehnic al Tronsonului 1 a trebuit refăcut.

Valoarea contractului de proiectare și execuţie a Tronsonului 1 este de 358 de milioane de lei, fără TVA. Tronsonul are 17 kilometri și 700 de metri, pleacă din varianta de ocolire Craiova Nord şi se oprește la limita județului Dolj cu judeţul Olt. Traversează teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești.

Dreptul la greva, restrictionat prin Decretul prezidential

Potrivit Decretului prezidential care a fost dat pentru instaurarea situatiei de urgenta, anumite drepturi si libertati cetatenesti sunt ingradite in aceasta perioada. La art. 2 din Decret se prevede ca este se limiteaza dreptul la greva.

g) dreptul la grevă;

