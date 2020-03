Angajati care lucreaza la drumul expres Craiova-Pitesti au protestat pe santier

Angajati care au protestat pe santier au mentionat ca nu si-au primit la timp salariile.

Circa 30 de salariati ai firmei Tirrena Scavi, care lucreaza pe Tronsonul I al drumului expres Craiova-Pitesti, au protestat astazi pe locul unde este organizat santierul de lucru. Oamenii acuza ca nu si-au primit salariile din luna decembrie. Ei spun ca pe decembrie si-au incasat o parte din bani, dar nu pe intreaga luna.

Protestele au inceput de vineri, 20 martie. Angajatii sustin ca atunci au inceput sa isi ceara drepturile salariale in strada.

Ingramaditi in containere

Angajatii de la Tirrena Scavi acuza si ca nu au conditii sa stea, pe perioada acesta cat nu sunt in santier. Oamenii sustin ca stau ingramaditi in containere mici, in conditiile in care este stare de urgenta, cauzata de coronavirus.

Reprezentantul firmei Tirrena Scavi spun ca au fost mici probleme financiare, ca urmare a situatiei din Italia legata de coronavirus. Care este raspunsul complet al firmei Tirrena Scavi si cat vor dura protestele aflati maine in GdS.