Economisirea la CAR Top Invest, la îndemâna oricui

Există o metodă sigură de economisire, sub forma fondului social, la casele de ajutor reciproc (CAR), unde dobânzile sunt real pozitive. Pe această temă ne-a acordat un interviu preşedintele CAR Top Invest, Mihai Roşculeasa, un specialist cu experienţă de peste zece ani în conducerea unor CAR-uri din Craiova. El consideră că orice persoană poate economisi, dacă îşi propune cu adevărat să facă acest lucru în mod constant.

Motto: „Arta nu este în cum faci banii, ci în cum îi ţii mai mult timp la tine“ (autor anonim)

Gazeta de Sud: Cum poate proceda o persoană care are venituri medii să economisească fără dificultate?

Mihai Roşculeasa: Este important ca acea persoană să devină membru şi să deschidă un fond social la o casă de ajutor reciproc, pentru ca economisirea să devină mult mai uşoară. Ulterior, economiile pot fi folosite pentru îndeplinirea unor obiective sau pentru rezolvarea unor nevoi urgente. Să luăm, spre exemplu, un cuplu de tineri. Aceștia sunt apți de muncă și câștigă o anumită sumă de bani pentru activitatea pe care o desfășoară. La început, acest lucru este suficient pentru ca ei să fie mulțumiți. Dar odată cu trecerea timpului, apar alte nevoi mai complexe, iar starea generală de mulțumire depinde şi de rezervele financiare acumulate.

Unii tineri au învăţat să economisească

GdS: Puteţi da un exemplu de economisire pe termen lung?

M. R.: Am rămas impresionat de o persoană care atunci când a început să economisească nu avea un venit prea mare. Avea 22 de ani, dar o determinare ridicată la cote superioare. În fiecare lună economisea 500 de lei, ceea ce reprezenta un procent de peste 20% din venitul său. Este o tânără care a înţeles rolul micii economisiri cu frecvenţă lunară. Astăzi activează în domeniul imobiliar şi determinarea ei este şi mai mare. La ora actuală, sumele economisite de ea au o altă dimensiune, iar obiceiul de a pune bani deoparte a fost păstrat. În fiecare lună economiseşte o sumă consistentă la CAR.

GdS: Ce nevoi îşi pot satisface persoanele care decid să economisească la CAR, sub forma fondului social?

M.R.: De la cele mai simple nevoi, până la activităţi complexe. În fiecare an mergem în concediu şi ştim că veniturile din luna respectivă nu sunt suficiente. Achiziţionăm electrocasnice, le putem cumpăra cu plata în rate la o dobândă care, de cele mai multe ori, depăşeşte 36% pe an. Ne propunem ca la intervale regulate de timp să reparăm şi să zugrăvim casa sau să schimbăm mobila. Pot interveni şi situaţii neprevăzute. Cum ar fi o problemă medicală, şi atunci chiar trebuie să avem o rezervă la îndemână.

Ce destinaţie pot avea fondurile sociale înfiinţate la CAR Top Invest

GdS: Ce destinaţie pot avea fondurile sociale înființate de persoanele care decid să economisească la CAR Top Invest?

M.R.: Fondul social al unui membru CAR reprezintă o sumă economisită, care poate fi lunară sau ocazională. Aş vrea să fac o recomandare de constituire a trei fonduri, la nivelul unei familii, pentru nevoile curente:

– un fond de sănătate, în valoare de 10.000 de lei, de persoană;

– un fond de urgenţă pentru achiziţii electrocasnice (maşina de spălat, frigider, aer condiţionat, tv, calculator), de 5.000 de lei pe familie;

– un fond pentru viitor, destinat concediilor, pentru studiile copiilor, schimbarea mobilierului, avans pentru maşină, casă, de 50.000 de lei de familie.

Sigur, aceste sume nu se economisesc peste noapte, dar există o zi din care trebuie să începem să economisim, o zi în care decidem acest lucru şi îl respectăm pentru viitor.

Mihai Roşculeasa, preşedintele CAR Top Invest din Craiova

GdS: De ce credeţi că nu sunt foarte mulţi salariaţi membri ai CAR-urilor deschise?

M. R.: În primul rând, din cauza informaţiilor reduse, transmise de CAR-uri.

O casă de ajutor reciproc deschisă este o instituţie unde orice salariat, indiferent de locul de muncă, se poate înscrie şi deveni membru. Top Invest este o CAR deschisă.

Salariaţii trebuie să ştie ca aceste CAR deschise reprezintă o alternativă la sistemul bancar. Trebuie să ştie că beneficiile rezultate sunt pe măsura scopului social. Şi mai trebuie să ştie că rolul casei este să-i fie de folos când are o nevoie financiară, la un cost rezonabil.

Câţi bani putem pune deoparte lunar

GdS: Care ar fi suma optimă ce ar putea fi economisită lunar?

M. R.: Valoarea economisită este reprezentată, în general, de venitul net lunar. Recomandarea mea este ca fiecare persoană să economisească o sumă cuprinsă între 50 şi 500 de lei, lunar. Mai important decât suma economisită este de a ne forma şi respecta acest obicei.

GdS: În condiţiile în care inflaţia este crescută, iar multe cheltuieli familiale au crescut, cum poate o persoană să economisească?

M. R.: Acest aspect depinde de la persoană la persoană. De câte ori nu am constatat că am fost la supermarket şi am cumpărat mai mult decât ne-am propus. Că am cumpărat mai multe haine pe care nu am apucat să le purtăm. Sau observăm că la nivelul unei familii aruncăm foarte multe alimente pe care nu le-am consumat?

În general, atunci când facem curăţenie, observăm că avem foarte multe bunuri pe care nu le-am folosit sau le-am folosit foarte puţin. Bunuri pe care poate că le-am cumpărat, uneori, cu sume importante.

Atunci când vrem să fim realişti cu noi înşine, ne amintim cu uşurinţă sumele pe care le cheltuim lunar într-o direcţie greşită. Dacă economisirea are loc într-un timp cât mai scurt faţă de ziua în care luăm salariul, vă garantez că trăim la fel de bine o lună şi fără acea sumă de bani.

GdS: Care este momentul propice pentru un salariat să economisească la CAR Top Invest?

M. R.: Acest moment reprezintă factorul cheie. Economisirea trebuie să aibă loc în prima zi în care o persoană încasează salariul. Dacă aşteptăm ziua dinaintea următorului salariu, să constatăm că ne-au mai rămas bani necheltuiţi, probabilitatea să economisim este foarte scăzută.

Dacă ne propunem ţinte precise, cu termene pe care le respectăm, reuşim să avem acest echilibru financiar, fără să facem eforturi însemnate. Putem economisi. Important este primul pas. Acela de a ne propune să economisim.

Dobânda oferită la fondul social depus la CAR Top Invest a ajuns la 7% pe an

GdS: Cât de des recomandaţi să economisească persoanele fizice?

M. R.: Cum am precizat anterior este bine ca sumele economisite să aibă o frecvenţă lunară. Orice sumă ocazională poate reprezenta o sursă de economisire suplimentară. Dobânda se calculează şi se plăteşte la zi, nu avem niciun fel de comisioane.

GdS: Ce dobândă oferă CAR Top Invest pentru economiile depuse de populaţie ca fond social?

M. R.: Dobânda este de 7% pe an, cu capitalizare lunară, pentru fondurile sociale lunare sau ocazionale.

GdS: De ce oferă CAR Top Invest o dobândă mare la fondul social depus?

M. R.: Oferim o dobândă mare pentru că vrem să încurajăm economisirea. Nu vrem să intrăm în concurenţă cu alte CAR. Suntem interesaţi să avem un echilibru între dobânda la fondurile sociale şi dobânda la împrumuturi.

Atâta timp cât dobânda oferită este una real pozitivă, adică depăşeşte rata inflaţiei anuale, membrii noştri au un câştig real. Nu dobânda de 7% pe an reprezintă motivaţia principală, ci scopul individual pentru care economisim. Satisfacţia deplină este atunci când am obţinut ce ne-am propus, cu suma economisită.

Cine garantează economiile depuse ca fond social la CAR

GdS: Sunt garantate în vreun fel economiile sub forma fondului social la CAR?

M. R.: Există mai multe forme de garantare a fondurilor sociale ale membrilor. În primul rând, trebuie sa stiţi că împrumuturile se acordă numai cu giranţi, apoi există un fond de risc intern şi rezervele statutare ale CAR. Aceasta garantează cu întreg patrimoniul. CAR Top Invest este membră a Fondului de Garantare al CAR.

GdS: CAR Top Invest are şi o componentă de creditare. Cât reprezintă dobânda la creditele acordate?

M. R.: Operam două tipuri de împrumut, unul acordat în baza fondului social, celălalt împrumut se acordă fără fond social constituit, în baza venitului net, disponibil. Un membru care are vârsta de maximum 67 de ani, un venit net lunar de peste 1.500 de lei, fără executări silite ca urmare a unor credite neachitate este, în principiu, eligibil pentru accesarea unui împrumut. Recomand împrumutul acordat în baza fondului social, cu o perioadă maximă de rambursare de 60 de luni. Mai precis, pentru un împrumut de 25.000 de lei, valoarea ratei lunare este de 569 de lei. Rata este fixă pe toată durata rambursării.

Care valoare maximă poate avea un împrumut contractat de la CAR Top Invest

GdS: Care este suma maximă ce poate fi acordată de CAR Top Invest şi de câţi giranţi e nevoie?

M.R.: Valoarea este de 47.000 de lei, cu o perioadă maximă de rambursare de 60 de luni. Avem un sigur element de cost, dobânda. Aşa cum am precizat, nu avem comisioane. Pentru împrumutul de până în 25.000 de lei este necesar un singur girant, iar împrumuturile cuprinse între 25.001 de lei şi 47.000 de lei sunt asigurate cu doi giranţi.

GdS: În cât timp se acordă un împrumut de la CAR Top Invest?

M. R.: În maximum 10 zile de la data depunerii documentaţiei de împrumut.

Informatii suplimentare se pot accesa de pe site-ul www.microfinantare.ro , telefonic la 0351.445533 sau direct la sediul nostru situat în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, Bl 97A, vizavi de Casa de Pensii.

GdS: Dumneavoastră economisiţi la CAR? Ce procent din venit puneţi deoparte lunar?

M. R.: Da! În fiecare lună economisesc 10% din salariu. Eu sunt adeptul unui principiu simplu, dar eficient. De fiecare dată când cumpăr un bun sau un serviciu cu o valoare mare, o parte însemnată din suma plătită să provină din economiile personale.

GdS: Ce mesaj transmiteţi celor care citesc acest interviu?

M. R.: Să fie prudenţi şi să economisească, să se împrumute doar atunci când este necesar, la un cost corect. Aş vrea ca după citirea acestui material, fiecare persoană salariată care nu s-a hotărât până acum să economisească, să conştientizeze importanţa şi rolul economisirii cu frecvenţă lunară, să devină membru al unei CAR începând din această lună. De multe ori spunem, luna aceasta am unele cheltuieli importante de făcut, dar de luna viitoare economisesc. Realitatatea este ca în fiecare lună avem lucruri importante de făcut, dar economisirea ar trebui să fie pe primul loc.

Toţi ştim să cheltuim, dar câţi dintre noi avem exerciţiul economisirii? O analiză simplă, într-un moment de linişte, ne aduce răspunsul la o întrebare normală: EU economisesc?