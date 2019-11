Echipa de robotică din România, „interzisă” la competiţii din Europa

În cadrul conferinţei TEDx Mihai Viteazul Square, organizată pe 2 noiembrie la Craiova, unul dintre vorbitori a arătat cum a reuşit să ducă România pe locul întâi în lume la multe competiţii de robotică. Şi cum a ajuns să fie oarecum interzisă participarea românilor la astfel de competiţii în Europa. Motivul este unul incredibil: românii sunt atât de buni, încât câştigă orice competiţie de profil.



Ionuț Valentin Panea este profesor de finanţe la Academia de Studii Economice din București. În timpul liber îi place să lucreze cu tineri liceeni, în domeniul roboticii educaționale. El şi-a propus să promoveze România cu realizările din domeniul roboticii şi intenţionează să atragă către acest domeniu tinerii pasionaţi de tehnologie din toate colţurile ţării.

Scopul central al înfiinţării unor astfel de echipe este acela ca elevii să înveţe robotică, să lucreze în echipă, să participe la competiţii. Dar mai mult decât atât, scopul final este ca aceşti tineri să rămână în ţară şi să se înscrie la diverse facultăţi cu profil tehnic. Adică, acei copii care astăzi construiesc roboţei în joacă să devină inginerii de mâine din România.

Competiţii de robotică au fost câştigate una după alta

Panea este managerul și instructorul echipei AutoVortex. El a reușit să conducă echipa către victorie în toate competițiile majore de robotică FTC (First Tech Chalange) din întreaga lume. A câştigat competiţii de robotică din Coreea de Sud, Rusia, Olanda, Germania, Republica Cehă, Spania, Franța, Canada, Israel, Australia și Africa de Sud. A adus competiția de robotică FTC în România și a reuşit să o facă accesibilă pentru elevii de liceu.



După ce a contribuit la formarea a peste 50 de echipe noi românești și a îndrumat peste 500 de studenți din toată țara, Panea își dorește să continue această activitate. Profesorul vrea să inspire cât mai mulți tineri să îşi atingă obiectivele propuse.



În ce constă toată această activitate? Echipele de copii (liceeni), coordonate de Panea, construiesc roboţi, care se luptă la competiţii, în echipe de câte doi. Roboţii sunt programaţi în JAVA şi sunt controlaţi şi manevraţi de copii, la competiţii.

Cum au fost interzişi în Europa

Datorită faptului că echipa AutoVortex din România era cea mai bună şi câştiga mereu primul loc, a fost oarecum interzisă la competiţiile din Europa.

„Noi ne deplasăm cu fonduri proprii la competiţii şi este foarte important pentru copii să venim cu rezultate. Ne-am atras şi o aură de negativitate, pentru că suntem foarte agresivi în competiţii, şi luăm numai locul întâi. Problema cea mare a fost în Europa, fiindcă lumea ştie că în România sunt mulţi ţigani. Şi în momentul în care echipă avea standuri, celelalte echipe îşi retrăgeau jumătate de stand, de frică să nu le luăm ceva.

Dar în momentul în care noi terminam pe primul loc la calificări, se făcea coadă la standul nostru să facă alianţă. Iniţial făceam alianţe cu echipe din alte ţări, dar am constatat că aliaţii noştri jucau slab în finală, ca să câştige adversarii, care erau din ţara respectivă. Ulterior am schimbat strategia şi concuram cu echipe de câte doi roboţi, şi întotdeauna AutoVortex se întorcea cu câte două trofee de locul întâi.

Câştigam la orice competiţie. De atunci am fost „interzişi” în Europa, unde nu mai avem voie să concurăm deloc. Ne-am orientat spre pieţele asiatice. Am „atacat” Coreea. Este al cincilea an la rând în care le luăm medalia de aur şi ei tot ne primesc la competiţii“, a spus Ionuț Valentin Panea, în aplauzele auditoriului de la TEDx Craiova.



Şi în Canada au fost interzişi, din aceleaşi motive: câştigau orice competiţie. „Au blocat chiar site-ul concursului şi nu mai poate fi accesat din România“. După aceea, AutoVortex a câştigat alte competiţii din Australia, Africa etc. Zilele trecute au ieşit primii într-o competiţie de robotică din Dubai.

Echipă de robotică – înfiinţată acum trei ani, la Craiova

Unii liceeni din Bănie sunt interesaţi de robotică. În cadrul conferintei TEDx de la Craiova, Panea a precizat că a reuşit să creeze şi în Craiova o echipă de robotică, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“. Deşi a fost înfiinţată în urmă cu câţiva ani, echipa de robotică funcţionează şi astăzi.



Echipa de robotică a lui Panea are un laborator în cadrul Facultăţii Politehnice din Bucureşti. „Laboratorul de robotică este un loc unde copiii vin cu drag, unde se crează şi prietenii. Lucrăm cu aproape 250 de copii din 13 licee din Bucureşti. AutoVortex am înfiinţat-o dintr-o greşeală, ca să spun aşa. (…) Am ajuns la o competiţie, organizată de şcoala americană. Am câştigat locul întâi şi de atunci am prins gustul competiţiilor internaţionale. Şi aşa am ajuns să colindăm toată lumea.

Toate piesele le cumpărăm din fonduri proprii şi este destul de costisitor să faci şi roboţii, şi să te deplasezi în străinătate. În urmă cu trei ani, am reuşit să aducem FTC în România. Aceasta a fost cea mai mare realizare a noastră. Aşa am reuşit ca în trei ani să înfiinţăm mai multe echipe. Am înfiinţat o echipă de robotică şi aici, la Craiova, la Colegiul «Fraţii Buzeşti». Şi chiar ne-am calificat cu ea prima oară când am participat la campionatul mondial“, a spus Panea la TEDx Craiova.

Panea vrea să înfiinţeze tot mai multe echipe de robotică în ţară

Trainerul de robotică a mai spus că cei din America au făcut un studiu să vadă ce s-a întâmplat cu copiii care au participat la concursurile de robotică. Aproape 100% dintre copii se duc la facultate. Unii se îndreaptă către domeniul tehnic, alţii merg la facultăţi de alt profil. Astfel, Ionuț Valentin Panea a mers pe ideea că trebuie să aducă tot mai mulţi copii către robotică.

Unii dintre cei care învaţă în echipa AutoVortex pleacă apoi din ţară, dar mulţi ajung să studieze la diverse facultăţi din România, în special cu profil tehnic. Panea a mai spus că îşi doreşte ca aceia care termină liceul şi participă la competiţii de robotică să devină mentori pentru generaţiile viitoare. În felul acesta ar urma să se înfiinţeze un fel de „pepinieră de robotică“ în jurul Bucureştiului. Pe viitor, această idee cu echipe de robotică ar urma să se extindă în ţară.