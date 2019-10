Camera de Comerţ s-a mutat cu chirie în alt sediu

În urmă cu câteva luni, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Dolj a fost nevoită să vândă sediul în care a activat ani întregi, situat pe strada Brestei, din Craiova. GdS a relatat situaţia la acea dată.

O perioadă, personalul Camerei de Comerţ a rămas în acelaşi sediu, deşi clădirea avea alt proprietar. CCI Dolj s-a mutat recent într-o clădire în centrul Craiovei, pe strada Simion Bărnuţiu, nr. 4. La noul sediu, camera plăteşte chirie de aproximativ 4 euro pe metrul pătrat, la care se adaugă costul utilităţilor. Săptămâna aceasta are loc primul Colegiu de conducere al Camerei în noul sediu.

Cum a ajuns Camera de Comerţ în situaţia de a-şi vinde sediul

Problemele financiare ale Camerei de Comerţ au apărut în urmă cu câţiva ani, când instituţia a decis construirea Centrului Expoziţional Transfrontalier, de pe Calea Severinului, lângă baza RAT. Centrul a fost construit cu fonduri europene, dar şi cu credit bancar.

În timp, au apărut alte lucrări, datoriile s-au rostogolit, astfel că CCI nu a mai putut să îşi plătească ratele către bancă, nici impozitele către ANAF şi nici pe cele către Primăria Craiova. În prima parte a anului 2019, Camera de Comerţ se afla în situaţia de a fi executată silit de toţi creditorii (bancă, ANAF, Primăria Craiova).

Instituţia risca să rămână şi fără sediu, şi cu datorii în continuare. Despre situaţia financiară a CCI Dolj de la data respectivă, GdS a relatat detaliat. Datoriile Camerei ajunseseră la peste două milioane de euro, potrivit declaraţiilor preşedintelui CCI Dolj, Gabriel Vlăduţ. Centrul Transfrontalier, realizat pe fonduri europene, nu putea nici să fie vândut, nici executat silit de către creditori. Camera de Comerţ a decis vânzarea sediului, pentru a scăpa de datorii.



CCI garantase împrumutul bancar cu clădirea principală în care avea sediul. Banca a executat silit ipoteca şi a decis vânzarea sediului CCI. O persoană fizică (un antreprenor cu afaceri în domeniul transportului de mărfuri) a decis să cumpere sediul CCI direct de la banca la care Camera avea datoria. Tranzacţia s-a perfectat în această vară, contra sumei de 1,4 milioane de euro. Astfel, în vechiul sediu al CCI Dolj de pe strada Brestei, trecut în proprietatea unei persoane fizice, se va înfiinţa un centru de afaceri. Acest lucru a fost precizat de către preşedintele Camerei, Gabriel Vlăduţ, la emisiunea „Economia Sudului“, de la Radio Sud.

Au rămas datorii de circa 800.000 de euro

„Am ajuns în situaţia de a vinde sediul din strada Brestei. Tranzacţia s-a finalizat. Între timp, deşi ni s-a oferit posibilitatea de a rămâne în sediul Camerei, am decis să mergem cu chirie în altă parte. Trebuie să spunem că regia (costurile de întreţinere) costa destul de mult la vechiul sediu. Spaţiile foarte mari de la parter au consumuri energetice foarte mari, motiv pentru care ne-am mutat într-o clădire în centrul oraşului. Îl vom inaugura în această săptămână.

Toate lucrurile au fost mutate acolo. Aici unde ne-am mutat costă mult mai puţin decât la sediul tradiţional, ca să spun aşa. Rolul Camerei este de a livra servicii şi nu de a avea un patrimoniu impresionant“, a spus Gabriel Vlăduţ la „Economia Sudului“, de la Radio Sud.



Preşedintele Camerei a mai menţionat că tranzacţia privind vechiul sediu s-a finalizat „fără a mai rămâne datorii pentru vechiul sediu. Centrul Expoziţional a rămas în continuare în proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, deci nu am rămas cu datorii către bancă. Nu am plătit costuri suplimentare pentru tranzacţie.

Dobânzile s-au şters, iar costurile privind tranzacţia au fost incluse în preţul tranzacţiei. Am rămas fără clădire, deci fără patrimoniul din centrul Craiovei. Nu mai avem nicio datorie (către bancă – n.r.). Am rămas cu datoriile Centrului Expoziţional, și sperăm ca după actele de judecată să rămânem cu zero datorii şi în ceea ce priveşte Centrul Expoziţional”.



Gabriel Vlăduţ a precizat că datoriile pricinuite de Centrul Expoziţional sunt puţin sub 800.000 de euro. Sumele provin din impozite neachitate la termen şi sunt datorate către ANAF şi Primăria Craiova.



Centrul Expoziţional a fost construit pe terenul care aparţine şi acum Primăriei Craiova. După încheierea perioadei de monitorizare ex-post, CCI Dolj intenţionează să vândă acel Centru. Principalul partener de dialog pentru o eventuală tranzacţie ar fi chiar Primăria Craiova.