Păţania unui craiovean în relaţia cu autorităţile locale care îi calculează şi reţin impozitele continuă. Craioveanul s-a adresat GdS acuzând că în evidenţele primăriei casa sa figurează cu suprafeţe diferite decât este în realitate. El a mai spus că i s-au perceput impozite diferite, pentru suprafeţe diferite.

În sensul că în decizia de impunere este trecută o sumă şi o suprafaţă, iar în certificatul constatator, emis după emiterea deciziei de impunere, i se comunică faptul că datorează un alt impozit pentru altă suprafaţă a casei trecute în acte. Bărbatul acuza că, deşi a depus contestaţii ale deciziilor de impunere încă din luna aprilie a acestui an, Direcţia de Impozite şi Taxe (DIT) Craiova nu îi răspunsese la solicitări.



Bărbatul susţine cu documente că şi-a plătit an de an impozitele către Primăria Craiova. Mai mult, cetăţeanul spune că abia anul acesta DIT l-ar fi înştiinţat că ar fi avut de plată restanţe din 2014, dar nu îşi explică de unde ar fi scos primăria restanţele. „La începutul anului am verificat pe ghiseul.ro situaţia contului meu şi figuram cu zero datorii. De unde au scos sumele din decizii, dacă eu mi-am achitat în fiecare an impozitul şi am şi chitanţele. Nici măcar nu s-au uitat funcţionarii pe chitanţele mele“, a spus bărbatul. El recunoaşte că are de achitat către DIT doar sumele aferente anului 2019.



GdS a mediatizat cazul craioveanului, cu precizarea că de pe 9 august până la data publicării articolului, Primăria Craiova nu răspunsese sesizării GdS şi nu lămurise situaţia craioveanului. Între timp, după ce GdS a publicat povestea craioveanului, DIT a răspuns la întrebări. Multe situaţii nu s-au lămurit.

Ce răspunde DIT Craiova

DIT susţine că a calculat corect impozitul craioveanului. „Diferenţa de sumă între decizia de impunere şi suma din certificatul de atestare fiscală constă în faptul că decizia cuprinde impozitul restant (acolo unde este cazul) şi anul în curs, pe când certificatul de atestare fiscală în cauză cuprinde obligaţiile fiscale în sold, în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi creanţele bugetare individualizate în titluri executorii“, informează DIT, prin răspunsul transmis către GdS.



În legătură cu terenul pe care omul şi-a construit casa, proprietarul susţine că primăria i-a modificat categoria din teren agricol intravilan în „teren intravilan construcţii“ şi îi percepe încă o dată impozit din 2014 până în 2019, inclusiv. Omul spune că locuinţa sa a fost recepţionată în decembrie 2018.

DIT susţine că omul trebuia să ceară schimbarea folosinţei terenului



DIT susţine că se schimbă categoria terenului din agricol, din momentul obţinerii autorizaţiei de construire. Instituţia invocă art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi precizează: „Terenurile destinate construirii evidenţiate în intravilan se scot din circuitul agricol definitiv, prin autorizaţia de construire“.

DIT invocă şi art. 466, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei terenului“.

O suprafaţă figurează în decizia de impunere şi alta în certificatul fiscal

Craioveanul susţine că, din momentul obţinerii autorizaţiei de construire, emisă de Primăria Craiova, el nu a fost informat de către primărie că ar trebui să depună o nouă declaraţie privind schimbarea categoriei terenului.

„Eu, ca simplu cetăţean, nu am cum să ştiu toate articolele din Codul fiscal. Primăria trebuia să mă înştiinţeze. Este ca şi cum m-aş duce să mă operez pe creier şi ar trebui să ştiu chirurgie“, a spus craioveanul. El vrea ca în actele primăriei să fie trecută suprafaţa exactă a casei, pentru a nu avea probleme pe viitor. Omul cere să se corecteze în evidenţele DIT suprafaţa casei, conform procesului-verbal de recepţie.

În sesizarea transmisă către GdS şi DIT, omul acuza că: „Suprafaţa construcţiei nu corespunde cu realitatea, fiind de 126,13 mp suprafaţa utilă în certificatul fiscal, iar în procesul-verbal de recepţie fiind de 154,90 mp, suprafaţa totală desfăşurată fiind în certificatul fiscal de 216,86 mp, iar în procesul-verbal de recepţie fiind de 198,85 mp. La impozit teren curţi construcţii am de plată (conform certificatului fiscal – n.r.) o sumă de 603,93 lei curent, rămăşiță 0,00 lei, majorări 166,07 lei, penalităţi 0.00 lei şi un total de 770 de lei, iar din decizie reiese că am de plată impozit teren curţi construcţii 668,50 lei plus majorări 166,07 lei însumând 834,57 lei“.

Impozitul pe teren a fost plătit deja. DIT ignoră chitanţele

Prin Decizia de impunere nr. 489969/15.02.2019 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor datorate de persoane fizice, DIT Craiova îi cere craioveanului să plătească retroactiv impozit pe teren din 2014. Pe fiecare an din 2015 încoace, craioveanului i se solicită impozit de 129 de lei pe an, pentru cei 291 mp deţinuţi, fiind încadrat în zona C a oraşului (impozitul este de 0,4447 lei/mp). Bărbatul susţine că pe 2015, 2016 şi 2017 el şi-a achitat impozitul pe teren.

Cu bonificaţia de 10% care se acordă tuturor celor care achită impozitele locale până la finele lunii martie, cetăţeanul a plătit 117 lei pe an către DIT, în 2017 şi achitase 116 lei în 2016. Suma totală este egală cu cea solicitată din nou omului, prin decizia de impunere din februarie 2019. Craioveanul îşi dovedeşte afirmaţiile cu chitanţele din anii respectivi: chitanţa nr. 614-55-066/24.02. 2015, chitanţa nr. 0054043/12.02.2017 şi chitanţa nr. 0100555/07.03.2016. Suma plătită anual de contribuabil este aceeaşi cu suma cerută acum de primărie.

Craioveanul dovedeşte că şi-a plătit impozitul pe teren în 2017



„Mi se pare absurd să plătesc de două ori impozit pe teren. Din moment ce eu le-am arătat chitanţele emise de Direcţia de Impozite şi ei nu vor să le ia în calcul, cum să mai plătesc a doua oară? Am să contactez un avocat şi dau în judecată DIT Craiova“, a spus craioveanul, pentru GdS.

Primăria nu i-a răspuns omului nici după 120 de zile

DIT susţine că „impozitul pe clădire pentru anul 2019 a fost stabilit conform legii şi în baza declaraţiei completată de contribuabil pentru suprafaţa utilă totală de 154,9, compusă din parter şi etaj (…)“. Instituţia mai spune că suma calculată în evidenţele fiscale ale craioveanului este corectă.



Craioveanul a primit două decizii de impunere de la DIT, una din 15.02.2019, alta cu accesorii, datând din 8.04.2019. DIT mai susţine în răspunsul transmis GdS că cetăţeanul avea la dispoziţie 45 de zile pentru a contesta deciziile de impunere, nominalizând termenul de 25.04.2019. Contrar calculelor DIT, craioveanul a contestat în termenul legal una dintre deciziile de impunere, respectiv pe cea din 8.04.2019. Această decizie stabilea majorări de întârziere pentru impozitul pe teren, pe care omul susţine că l-a plătit deja.

Contestaţia craioveanului a fost înregistrată la DIT la data de 24.05.2019, dându-i-se numărul de înregistrare 95454. Până la data redactării acestui articol, DIT Craiova nu îi răspunsese cetăţeanului. Potrivit legii, instituţia trebuia să îi răspundă tot în interval de 45 de zile de la depunerea contestaţiei. Primăria Craiova (prin DIT) nu i-a transmis răspuns craioveanului nici după mai bine de 120 de zile.